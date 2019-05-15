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Полиция разрешила выдать тело Доренко для кремации

Полиция разрешила выдать тело журналиста Сергея Доренко его вдове для кремации. Об этом сообщает «Говорит Москва», главным редактором которой был Доренко.

По ее данным, прощание с журналистом состоится на Троекуровском кладбище 17 мая в 11.00. После этого его тело будет кремировано.

Первоначально прощание с Доренко должно было пройти 12 мая. Полиция, однако, запретила выдавать вдове журналиста его тело на основании заявления его дочерей – Ксении и Екатерины Доренко. Они утверждали, что журналист мог быть отравлен, и настаивали на том, чтобы провести повторную судебно-медицинскую экспертизу.

15 мая главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что экспертиза не выявила следов отравления у Доренко.

Доренко умер в возрасте 59 лет. Он почувствовал себя плохо, когда ехал на мотоцикле. Причиной, согласно официальному заключению, стал разрыв аорты.

Каким был Сергей Доренко. Фотографии