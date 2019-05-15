США приостановили авиасообщение с Венесуэлой
Министерство транспорта США приостановило авиасообщение с Венесуэлой в связи с угрозой безопасности, сообщается на сайте ведомства.
Принять соответствующие меры потребовало министерство внутренней безопасности США. Ведомство пришло к выводу, что ситуация в Венесуэле угрожает безопасности пассажиров, самолетов и экипажей и требует немедленной приостановки всех коммерческих пассажирских и грузовых рейсов между странами.
Ранее Федеральное авиационное управление США запретило американским самолетам летать над Венесуэлой на высоте ниже 8 км. Многие международные авиалинии уже прекратили полеты в эту страну, отмечает Reuters. В марте один из крупнейших перевозчиков на этом направлении, American Airlines, приостановил рейсы в Венесуэлу на неопределенный срок.
В конце января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Действующий глава страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. США поддержали Гуайдо, после чего Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США.