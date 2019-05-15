В Екатеринбурге полиция задержала более 40 человек в ходе протеста против храма

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Чуйченко рассказал подробности реформы контрольно-надзорной деятельности

Основными принципами государственного контроля и надзора должны стать принцип стимулирования, соразмерность вмешательства в права контролируемых лиц, соблюдение их прав, уважение достоинства личности и деловой репутации организации, сохранение коммерческой и служебной тайны, недопустимость множественного контроля (когда одно и то же лицо проверяют разные организации на предмет соблюдения одних и тех же требований) и злоупотреблений в ходе проверки. Об этом говорится в проекте закона о контроле, который представил вице-премьер Константин Чуйченко на юридическом форуме в Санкт-Петербурге. Документ опубликован на правительственном портале раскрытия информации. В нем уточняются права и обязанности проверяемых лиц (например, право на доступ к информации о деятельности контрольно-надзорных органов и на возмещение вреда, причиненного проверками). Регламентируются и действия контролирующих органов. Так, проводить проверки смогут только представители ведомств, наделенные статусом инспектора.

Фактически предлагаемый закон представляет собой процессуальный кодекс контрольно-надзорной деятельности – в нем уточняется статус свидетелей, экспертов, специалистов, а также уточняются виды контрольно-надзорных действий ( осмотр, досмотр, опрос, получение письменных объяснений и пр.) и условия, на которых они могут проводиться. Отдельная глава посвящена профилактике нарушений.

По словам Чуйченко, дорожная карта реформы контрольно-надзорной деятельности будет принята в ближайшее время.

Ранее было решено создать два проекта закона, напомнил он. Один должен касаться обязательных требований, а второй – регулировать процедурные вопросы. К этому проекту закона планируется подготовить отдельные главы о требованиях по конкретному надзору. В подзаконных актах к ним должны быть закреплены количественные и качественные характеристики этих требований, также они могут перечисляться и в отраслевых законах. «Мы исходим из того, что предметом проверки могут быть только требования, перечисленные в этом законе. Выходить за рамки этих требований невозможно».

По словам Чуйченко, за основу при разработке законопроекта брали советские процессуальные кодексы. «Мы старались уйти от состязательности и перейти к сотрудничеству», – сказал он.

Как ожидается, в течение четырех месяцев будет идти обсуждение законопроекта, осенью правительство внесет его в Госдуму.