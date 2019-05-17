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Посольство России анонсировало ответные меры на новые санкции США

Россия примет ответные меры на новые санкции США, введеные против пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования «Терек», говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в Facebook.

Действия США — это попытка навязать односторонние принудительные меры, которые противоречат международному праву и не могут рассматриваться как цивилизованный способ общения между странами, считают в посольстве. Санкции против «Терека» отражают намерение США осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом или опасения страны по поводу того, что отряд может действовать в Арктике.

Россия стремится сотрудничать с США в долгосрочной перспективе, отмечается в заявлении. При этом принятые американской стороной меры противоречат позитивному настрою переговоров в Сочи, добавили в посольстве.

Накануне вечером США ввели санкции по закону Магнитского в отношении россиян Руслана Геремеева, Геннадия Карлова, Сергея Коссиева, Елены Трикули и Абузайда Висмурадова, а также против специального отряда быстрого реагирования «Терек».