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Министр иностранных дел Украины объявил об уходе с поста

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уходит со своего поста. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в Facebook.

По его словам, он написал 17 мая соответствующее заявление и подаст его в Верховную раду Украины после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Он назвал это решение «правильным, правильным по-человечески, правильным с точки зрения нормальной политической культуры».

Зеленский имеет право «на свою внешнеполитическую команду, внешнеполитическую стратегию», отметил Климкин. «Я сказал ему [Зеленскому], что готов помогать ему, где это будет необходимо, и там, где сходятся наши принципы и видение», – подчеркнул он. По его словам, он планирует стать депутатом Верховный рады.

Климкин стал министром иностранных дел в 2014 г. Работал в ведомстве с 1993 г. С 2010 по 2012 г. был заместителем министра, потом занимал должность посла Украины в Германии.

21 апреля по итогам второго тура выборов президента Украины победил актер Владимир Зеленский. Он набрал 73,22% голосов, а его соперник – действующий президент Петр Порошенко – получил 24,45% голосов.

16 мая Верховная рада утвердила дату инаугурации Зеленского – 20 мая. Его советник Дмитрий Разумков заявил, что избранный президент планирует распустить Раду. Но эту возможность он утратил – 17 мая партия «Народный фронт» вышла из парламентской коалиции, сделав так, чтобы он не смог уложиться в предусмотренный законодательством дедлайн для роспуска.