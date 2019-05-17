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Турчинов объявил об отставке с должности секретаря СНБО Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подаст в отставку в связи с прекращением полномочий президента Украины Петра Порошенко, сообщает пресс-служба ведомства.

«Учитывая продолжение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и в дальнейшем защищать нашу страну», – приводятся в сообщении слова Турчинова.

Турчинов возглавил СНБО Украины в январе 2015 г. После ухода Виктора Януковича с поста президента Украины в феврале 2014 г. Турчинов поработал председателем Верховной рады страны, а затем на четыре месяца стал исполняющим обязанности украинского президента.

Ранее 17 мая об отставке сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он уточнил, что подаст соответствующее заявление на рассмотрение украинского парламента после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Он назвал это решение «правильным, правильным по-человечески, правильным с точки зрения нормальной политической культуры».