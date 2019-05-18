Политика

Новости

«Коммерсантъ» узнал о многомиллионном наказании бывшим военным за аварию на учениях

Судебные приставы взыскивают с бывших командира дивизиона подводных лодок Игоря Мартемьянова и командира подлодки «Краснодар» Дениса Сопина более 17 млн руб., сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, их признали виновными в том, что 25 апреля 2016 г. в ходе учений на Балтике субмарина при всплытии столкнулась с гражданским иностранным судном.

Как выяснил «Коммерсантъ», дело Мартемьянова и Сопина рассматривалось в прошлом году в Ленинградском окружном военном суде. Слушания проходили в закрытом режиме, так как материалы расследования содержали сведения, считающиеся государственной тайной. Свою вину офицеры полностью признали. Сопин был признан виновным в нарушении правил кораблевождения (ст. 352 УК), а Мартемьянов – в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба (ч. 1.1 ст. 293 УК).

Министерство обороны требовало взыскать с командиров 33 млн руб. – в такую сумму, по данным ведомства, обошелся ремонт подлодки «Краснодар» после столкновения. У субмарины был сломан перископ. Однако военный суд решил взыскать с Сопина только 12 млн руб., а с Мартемьянова – 5 млн руб. Во взыскании остальных 16 млн руб. суд отказал, постановив, что эта сумма должна быть покрыта за счет бюджетных средств.

Кроме того, с офицеров была взыскана госпошлина в размере более 30 000 руб. По данным «Коммерсанта», Сопин практически сразу возместил свою часть ущерба, забыв при этом оплатить судебные издержки. Мартемьянов же пока оплатил только пошлину.