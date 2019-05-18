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«Коммерсантъ» узнал о многомиллионном наказании бывшим военным за аварию на учениях

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Судебные приставы взыскивают с бывших командира дивизиона подводных лодок Игоря Мартемьянова и командира подлодки «Краснодар» Дениса Сопина более 17 млн руб., сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, их признали виновными в том, что 25 апреля 2016 г. в ходе учений на Балтике субмарина при всплытии столкнулась с гражданским иностранным судном.

Как выяснил «Коммерсантъ», дело Мартемьянова и Сопина рассматривалось в прошлом году в Ленинградском окружном военном суде. Слушания проходили в закрытом режиме, так как материалы расследования содержали сведения, считающиеся государственной тайной. Свою вину офицеры полностью признали. Сопин был признан виновным в нарушении правил кораблевождения (ст. 352 УК), а Мартемьянов – в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба (ч. 1.1 ст. 293 УК).

Министерство обороны требовало взыскать с командиров 33 млн руб. – в такую сумму, по данным ведомства, обошелся ремонт подлодки «Краснодар» после столкновения. У субмарины был сломан перископ. Однако военный суд решил взыскать с Сопина только 12 млн руб., а с Мартемьянова – 5 млн руб. Во взыскании остальных 16 млн руб. суд отказал, постановив, что эта сумма должна быть покрыта за счет бюджетных средств.

Кроме того, с офицеров была взыскана госпошлина в размере более 30 000 руб. По данным «Коммерсанта», Сопин практически сразу возместил свою часть ущерба, забыв при этом оплатить судебные издержки. Мартемьянов же пока оплатил только пошлину.

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Суд в Ереване освободил бывшего президента Кочаряна из-под стражи

Ведомости
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Суд в Ереване принял решение освободить из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, передает «Интерфакс». Об освобождении Кочаряна ходатайствовали действующий и бывший президенты непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакян и Аркадий Гукасян. Они попросили суд отпустить обвиняемого из-под стражи под их личное поручительство, заверив, что он не будет избегать следствия и судебных заседаний. Также Саакян и Гукасян согласились внести залог в размере 1 млн драмов (около $2000).

Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в Армении, а также в получении взятки в особо крупном размере. Помимо него фигурантами дела являются бывший министр обороны страны Сейран Оганян, его заместитель и экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, а также бывший вице-премьер Армен Геворкян.

Уголовное дело касается событий 2008 г., когда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. В это время в Армении начались акции протеста, организованные сторонниками другого кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна, которые были недовольны результатами выборов. 1 марта 2008 г. власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, еще более 250 пострадали.

Нынешний президент Армении Никол Пашинян в 2008 г. был членом предвыборного штаба Тер-Петросяна. После массовых беспорядков он был осужден на семь лет за организацию акции протеста, а в 2011 г. вышел на свободу по амнистии. После избрания премьер-министром в 2018 г. Пашинян заявил о неизбежности раскрытия «дела 1 марта».

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Вице-канцлер Австрии опроверг российское гражданство своей собеседницы с видеозаписи

Ведомости
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Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе сообщил, что женщина, беседа с которой стала причиной его отставки, была гражданкой Латвии, а не России, как сообщали ранее СМИ. По словам политика, она рассказала, что вместе с дочерью хочет переехать в Вену и инвестировать средства в бизнес в Австрии. «Через своего немецкого знакомого она хотела познакомиться со мной, – сказал Штрахе на пресс-конференции в Вене (трансляцию вел телеканал Welt). – Эта частная беседа состоялась летом 2017 г. на Ибице в присутствии ее немецкого знакомого, который пригласил нас на ужин».

По словам вице-канцлера, ни он сам, ни возглавляемая им Австрийская партия свободы не получили помощи от этой женщины. «Эту даму я встречал один раз в ходе приватного ужина во время моего отпуска, после у меня больше не было контактов с ней, я ее больше не видел», – подчеркнул политик. Штрахе добавил, что во время встречи он находился в состоянии алкогольного опьянения, что и было использовано злоумышленниками.

Политик назвал появившиеся в СМИ публикации «намеренным политическом убийством». По его словам, опубликованные отрезки видео были вырезаны из общего контекста таким образом, чтобы опорочить его и его коллегу по партии Йоханна Гуденуса, который тоже присутствовал на встрече.

Вечером 17 мая журнал Spiegel и немецкое издание Süddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись разговора Штрахе с женщиной, которую немецкие СМИ назвали богатой россиянкой Аленой Макаровой. В ходе беседы, запечатленной на видео, женщина предложила политику поддержку на выборах, а взамен попросила помощи в бизнесе. По данным Spiegel, встреча была подстроена, кто стоит за ее организацией, не сообщается.

На фоне скандала с видеозаписью Штрахе подал заявление об отставке с поста вице-канцлера Австрии. Он также сообщил, что сложит полномочия председателя Австрийской партии свободы. Видеозаписью заинтересовалась прокуратура Австрии, по данному факту будет проведена проверка.

Стиль жизни
Новости

Греф рассказал о своих любимых книгах

Ведомости
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Президент Сбербанка Герман Греф рассказал о двух своих любимых книгах. Среди художественной литературы он выделил роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Лучшей книгой нон-фикшн Греф считает произведение Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей».

«Если говорить о художественной литературе, то одна из моих самых любимых книг – Булгаков, "Мастер и Маргарита". С точки зрения менеджмента и жизни – был мой учитель, который к сожалению умер, это Стив Кови. "Семь навыков высокоэффективных людей" я считаю классикой», – сказал он в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», которая выйдет в эфир 19 мая.

В свой книге Кови сформулировал несколько правил эффективной деятельности предпринимателя, в том числе и правило win-win, которое в российской практике иногда называют «думай в ключе выиграл-выиграл». Стратегия win-win основана на так называемой эффективной взаимозависимости.

В 2016 г. Греф принял участие в онлайн-чтениях «Мастера и Маргариты», организованных Google. В течение двух дней актеры, политики, спортсмены и обычные интернет-пользователи – всего более 500 человек из восьми городов России и Израиля – читали роман вслух, а все желающие могли наблюдать за этим процессом онлайн. В проекте также участвовала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф

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Вице-канцлер Австрии объявил об отставке после скандала с видео

Ведомости
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Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал заявление об отставке. Такое решение он принял на фоне скандала, разгоревшегося из-за видеозаписи его разговора с женщиной, которую немецкие СМИ называют богатой россиянкой Аленой Макаровой. На видео была запечатлена беседа, в ходе которой женщина предложила политику поддержку на выборах, а взамен попросила помощи в бизнесе.

«Я сегодня говорил с канцлером Себастьяном Курцем, попросил об отставке с должности вице-канцлера Австрии, и он примет это решение», – заявил Штрахе журналистам (трансляцию с его пресс-конференции вел телеканал Welt). Он добавил, что в воскресенье также сложит полномочия председателя Австрийской партии свободы, пост перейдет нынешнему министру транспорта Норберту Хоферу.

Видеозапись 17 мая опубликовали журнал Spiegel и немецкое издание Süddeutsche Zeitung. По их данным, запечатленный на ней разговор состоялся на вилле на Ибице в 2017 г., перед парламентскими выборами в Австрии. Тогда Штрахе еще не был вице-канцлером. На встрече присутствовал еще один австрийский политик – Йоханн Гуденус. Россиянка якобы предлагала Штрахе материальную поддержку на выборах, а взамен просила помочь с покупкой австрийского издания Kronen Zeitung, получением лицензии на казино и строительных контрактов.

По данным Spiegel, встреча была «ловушкой», поскольку вилла, на которой обсуждались «миллионные сделки», оказалась оснащена несколькими скрытыми камерами. При этом кем и для чего были организованы эти переговоры, не сообщается. Кто передал журналистам эту видеозапись, издания не разглашают. Видео заинтересовалась верховная прокуратура Австрии, по данному факту будет проведена проверка.

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Политика
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Власти предложили жителям Екатеринбурга обсудить альтернативные площадки под храм

Ведомости
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил жителям Екатеринбурга обсудить альтернативные места под строительство храма Святой Екатерины. Он пообещал, что администрация региона 20 мая опубликует для обсуждения перечень из не менее чем четырех потенциальных площадок. Губернатор также призвал граждан предлагать свои варианты мест, где мог бы разместиться храм. По итогам обсуждения и опроса будет принято совместное решение, заверил Куйвашев.

Обращение губернатора Свердловской области к жителям Екатеринбурга опубликовано на его официальном сайте. В нем он подчеркнул, что при выборе места под храм важно и одинаково ценно мнение «всех, без исключения, жителей города и области». «Хочу, чтобы вы услышали: вопрос не стоит так – храм или сквер. И храм, и сквер нужны городу и горожанам. И где быть храму, и где скверу – должны решить все вы, жители Екатеринбурга», – заявил Куйвашев. Он отметил, что строительство храма – это «абсолютно благое дело», дань памяти истории, предкам, традиции.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные массовые протесты против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера на Октябрьской площади в центре города. За несколько дней проведения акций были задержаны десятки человек, в отношении почти сотни протестующих составлены административные протоколы.

В четверг, 16 мая, в ситуацию вмешался президент Владимир Путин. Он заявил, что храм должен объединять людей, а не разъединять, и предложил свердловским властям провести опрос общественного мнения. Мэрия Екатеринбурга согласилась опросить население, до завершения опроса строительство храма приостановлено.

Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестуют местные жители. Фотографии

Политика
Новости

Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины

Ведомости
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Избранный украинский президент Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Крым вернется в состав Украины, хотя этот «путь будет долгим». Об этом он написал на своей странице в Facebook, отметив, что 18 мая 2019 г. отмечается 75-я годовщина начала депортации крымских татар.

«Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть долгим будет путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе», – заявил Зеленский. По мнению политика, сейчас крымские татары снова стали жертвами репрессий.

Ранее, будучи кандидатом в президенты, Зеленский заявил, что условием для возвращения Крыма в состав Украины является смена власти в Москве. «Крым вернется только тогда, когда в России сменится власть. Другого выхода у меня нет», – сказал он в интервью каналу ICTV во время предвыборной кампании.

Зеленский выиграл президентские выборы на Украине по итогам второго тура 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник – действующий президент Петр Порошенко – получил 24,45% голосов. Инаугурация нового президента Украины назначена на 20 мая.

Конфетти и поцелуи. Как штаб Зеленского праздновал победу

Политика
Новости

Вице-канцлера Австрии заподозрили в обсуждении тайной сделки с россиянкой

Ведомости
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Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе оказался в центре политического скандала после того, как журнал Spiegel и немецкое издание Süddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись его разговора с женщиной, которую СМИ называют богатой россиянкой. Как пишет Spiegel, женщину зовут Алена Макарова. Беседа якобы состоялась на вилле на Ибице в 2017 г., перед парламентскими выборами в Австрии. Тогда Штрахе еще не был вице-канцлером. На встрече присутствовал еще один австрийский политик Йоханн Гуденус.

Сообщается, что на встрече предполагаемая россиянка предложила Штрахе деньги и поддержку на выборах, а взамен попросила помочь в заключении нескольких сделок. В частности, обсуждалась покупка Макаровой австрийского издания Kronen Zeitung. Также речь якобы шла о «лицензии на казино, продаже старого роскошного отеля и контрактах на строительство автомагистрали». В общей сложности Макарова якобы хотела инвестировать в Австрии более 250 млн евро. При этом присутствовавший на встрече компаньон женщины пояснил, что этот капитал нельзя положить на счет в банке, поскольку он «не вполне легален», пишет Spiegel.

По данным журнала, встреча была «ловушкой», поскольку вилла, на которой обсуждались «миллионные сделки», оказалась оснащена несколькими скрытыми камерами. При этом сами австрийские политики рассказали Süddeutsche Zeitung, что в ходе той встречи употребили изрядное количество алкоголя и сильно ощущали языковой барьер.

Spiegel пишет, что эта видеозапись говорит о том, что Штрахе и Гуденус были готовы пойти на сделку. Издание отмечает, что источник, который передал журналистам эту видеозапись, пожелал остаться неназванным, а кто и с какой целью подстроил эту встречу – остается неизвестным.

Видеозаписью заинтересовалась верховная прокуратура Австрии, по данному факту будет проведена проверка, сообщил изданию Kurier генеральный секретарь министерства юстиции Кристиан Пильначек. Он отметил, что на данный момент «имеются только вырезки из видеозаписи», по которым невозможно оценить контекст.

Технологии
Новости

«Яндекс» рекомендовал сотрудникам не летать на SSJ100

Ведомости
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«Яндекс» рекомендовал своим сотрудникам воздержаться от перелетов на самолетах Sukhoi Superjet 100, но запрета на полеты на лайнерах этого типа нет, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Во внутренней сети «Яндекса» было опубликовано ошибочное сообщение, которое было воспринято некоторыми сотрудниками компании как прямой запрет на полеты этим самолетом, объяснил представитель «Яндекса». «Но при желании сотрудник может выбрать такой рейс [на SSJ100] или любой комфортный способ передвижения в командировке. Те, кого беспокоит любой вопрос, связанный с безопасностью передвижения, могут согласовать альтернативный способ вне зависимости от его стоимости», – добавил он.

О запрете сотрудникам «Яндекса» летать на SSJ100 сообщил Telegram-канал «Двойная сплошная». В сообщении говорилось, что с 16 мая ни один сотрудник «Яндекса» не может быть отправлен в служебную командировку на самолетах этого типа.

Вечером 5 мая самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Шереметьево». По предварительным данным, после взлета в лайнер попала молния, что привело к проблемам с электроникой на борту. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате крушения погиб 41 человек.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»

Авто
Новости

Российское подразделение Mercedes-Benz сменит руководителя

Ведомости
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Хольгер Зуффель с 1 сентября займет должность гендиректора «Мерседес-Бенц рус» и руководителя продаж подразделения Mercedes-Benz Cars в России, сообщила компания.

Зуффель, которому сейчас 59 лет, начал карьеру в 1981 г. в Daimler-Benz и занимал различные руководящие должности в отделах маркетинга в подразделениях коммерческих автомобилей Mercedes-Benz, малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz, а также дочернего предприятия EvoBus концерна Daimler. До назначения в Россию он возглавлял подразделение глобальных услуг и управления запасными частями в Daimler.

Зуффель заменит Яна Мадея (51 год), занимавшего должность с 2012 г. Мадея возглавит китайское подразделение компании Beijing Mercedes-Benz Sales Service. Во время руководства Мадея немецкая компания запустила в России производство коммерческих фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic и открыла завод легковых машин в Подмосковье.

Перестановки в топ-менеджменте Daimler – следствие отставки руководителя американского подразделения Дитмара Экслера (51 год), который покидает компанию по собственному желанию. Его заменит руководитель китайского дистрибутора Mercedes-Benz Николас Спикс (60 лет), который с 1 сентября назначен гендиректором Mercedes-Benz USA и руководителем продаж в регионе NAFTA подразделения Mercedes-Benz Cars.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Стартапы по распознаванию лиц и голоса выиграли конкурс IT-компании Черепенникова

Ведомости
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На прошедшем в пятницу конкурсе «Криптонит Startup Challenge», который проводила компания «Криптонит» (входит в «ИКС холдинг» бизнесмена Антона Черепенникова), победили производители биометрических систем. Первое место и приз в 6 млн руб. на развитие бизнеса получило решение ИБРиС от компании IBRiSlab – это система удостоверения личности по распознаванию голоса. Второе место и 4 млн руб. жюри присудило системе биометрической идентификации по лицу и радужной оболочке глаза компании Iris Devices.

Сейчас речь идет не о вложениях в компании, а о призовых деньгах. Но по результатам конкурса Черепенников заинтересовался несколькими стартапами и в ближайшее время проведет с ними переговоры об инвестициях, заявила представитель «ИКС холдинга» Юлия Остроухова. По ее словам, интерес к инвестициям в несколько стартапов-финалистов есть также у «Мегафона» и Mail.ru Group. Кроме победителей, в финале были еще стартапы, связанные с распознаванием, — для «умных домофонов», диагностических изображений (для врачей), реакций людей на видео. А также диалоговая система, проект по шифрованию данных без изменения их формата, система для контроля вывоза отходов.

Черепенников интересовался биометрическими технологиями и раньше. В 2018 г. стало известно и о его переговорах по покупке доли в разработчике биометрических технологий «Центр речевых технологий» (ЦРТ). «Мы могли бы договориться, но тогда не хватало на эту компанию денег, да и трехлетней окупаемости мы не видели», – объяснял Черепенников в интервью «Ведомостям» в марте 2019 г. А в апреле контроль над ЦРТ (51%) получил Сбербанк.

Победителей выбирали гендиректор USM Management Иван Стрешинский, гендиректор «Мегафона» Геворк Вермишян, гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, инвестор Александр Галицкий, председатель BCG в России Владислав Бутенко, индустриальный директор радиоэлектронного комплекса «Ростеха» Сергей Сахненко и основатель «ИКС холдинга» Антон Черепенников – его компания по IT-безопасности «Криптонит» организовала этот конкурс.

В последние годы рынок интеллектуальных систем распознавания заметно оживился. В ноябре 2017 г. Сбербанк также приобрел 25,07% VisionLabs, создающей программное обеспечение и облачные сервисы для распознавания и анализа лиц. Годом ранее VisionLabs привлекла инвестиции АФК «Система». В начале 2018 г. акционерами другого российского разработчика технологии распознавания лиц – NtechLab – стали фонд Рубена Варданяна (25%) и «дочка» «Ростеха» «РТ – развитие бизнеса» (12,5%).

Политика
Новости

Представители России не приглашены на инаугурацию Зеленского

Ведомости
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Представители России не попали в список иностранных делегатов, приглашенных на предстоящую 20 мая инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявила в эфире канала «112 Украина» представитель украинского МИДа Екатерина Зеленко.

«РФ не была приглашена на это мероприятие. Мы приглашали те страны, которые являются нашими партнерами и друзьями», – сказала она.

Зеленский победил на выборах президента Украины по итогам второго тура 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник – действующий президент Петр Порошенко – получил 24,45% голосов. Верховная рада назначила инаугурацию президента на 20 мая, хотя Зеленский неоднократно требовал провести ее как можно раньше, чтобы у него было необходимое по закону время, чтобы досрочно распустить парламент страны.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявили об отставке накануне инаугурации. Климкин назвал свое решение «правильным с точки зрения нормальной политической культуры» и отметил, что Зеленский имеет право на создание своей внешнеполитической команды.

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