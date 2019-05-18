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Суд в Ереване освободил бывшего президента Кочаряна из-под стражи

Суд в Ереване принял решение освободить из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, передает «Интерфакс». Об освобождении Кочаряна ходатайствовали действующий и бывший президенты непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакян и Аркадий Гукасян. Они попросили суд отпустить обвиняемого из-под стражи под их личное поручительство, заверив, что он не будет избегать следствия и судебных заседаний. Также Саакян и Гукасян согласились внести залог в размере 1 млн драмов (около $2000).

Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в Армении, а также в получении взятки в особо крупном размере. Помимо него фигурантами дела являются бывший министр обороны страны Сейран Оганян, его заместитель и экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, а также бывший вице-премьер Армен Геворкян.

Уголовное дело касается событий 2008 г., когда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. В это время в Армении начались акции протеста, организованные сторонниками другого кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна, которые были недовольны результатами выборов. 1 марта 2008 г. власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, еще более 250 пострадали.

Нынешний президент Армении Никол Пашинян в 2008 г. был членом предвыборного штаба Тер-Петросяна. После массовых беспорядков он был осужден на семь лет за организацию акции протеста, а в 2011 г. вышел на свободу по амнистии. После избрания премьер-министром в 2018 г. Пашинян заявил о неизбежности раскрытия «дела 1 марта».