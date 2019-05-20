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Мосгордума предлагает запретить курение вейпов в общественных местах

Мосгордума готовится внести в Госдуму законопроект, приравнивающий вейпы и кальяны к табачной продукции. Документ поддержала комиссия по здравоохранению и охране общественного здоровья, теперь Мосгордума должна на заседании одобрить его внесение в Госдуму, передает агентство «Москва». Если документ будет принят Госдумой, курение вейпов и кальянов будет запрещено в общественных местах наравне с сигаретами.

Документом предлагается распространить требования, установленные Федеральным законом № 15-ФЗ в отношении табачной продукции и на устройства, имитирующие курение табака. Законопроект предлагает также разработать и внести соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях. К устройствам, имитирующим курение табака, предлагается отнести вейпы, электронные сигареты и любые устройства, продуцирующие аэрозоль, пар или дым путем нагревания испарительной смеси, т. е. жидкой или твердой субстанции с содержанием никотина либо без него.

Депутаты специально сделали максимально широкой формулировку определения электронных средств доставки табака: «Потому что промышленность постоянно вводит изменения, сначала они придумали вейпы, потом ввели Iqos», – отметила председатель комиссии Людмила Стебенкова (цитата по «Интерфаксу»). Она подчеркнула, что Роспотребнадзор неоднократно сообщал депутатам о вреде курения кальянов и систем для нагревания табака.

«Они обеспокоены, проводили проверки, что только не обнаруживалось в кальянах: и стафилококки, и туберкулезная палочка. Эти колбы никто не моет», – подчеркнула депутат.