Политика

Новости

Президент Австрии принял отставку пяти членов правительства от партии свободы

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен принял отставку всех членов правительства от Австрийской партии свободы (АПС), кроме министра иностранных дел Карин Кнайсль, сообщает Krone Zeitung.

В отставку ушли министр внутренних дел Херберт Кикл, министр транспорта Норберт Хофер, министр труда Беата Хартингер-Кляйн, министр обороны Марио Кунасек и госсекретарь министерства финансов Австрии Хуберт Фукс. Беспартийная Кнайсль, вошедшая в правительство по квоте АПС, продолжит выполнять свои полномочия во время переходного периода.

Ранее в отставку ушел вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, возглавлявший АПС. Причиной стала публикация видеозаписи его разговора с женщиной, которая представилась Аленой Макаровой. Она предложила Штрахе материальную поддержку на выборах, а взамен попросила помощи в бизнесе.

Накануне канцлер Австрии Себастьян Курц предложил президенту уволить Кикла. После этого все его однопартийцы в правительстве объявили об уходе в отставку.