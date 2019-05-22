Политика

Новости

Верховная рада отказалась рассматривать поправки Зеленского в закон о выборах

Верховная рада Украины отказалась включить в повестку дня сессии первый законопроект президента страны Владимира Зеленского о выборах народных депутатов, сообщает «Интерфакс-Украина». Парламентарии также не стали рассматривать и альтернативный ему законопроект авторства группы депутатов.

Для принятия решения о внесении в повестку дня сессии необходимо минимум 226 голосов. Однако за включение президентского и депутатского законопроектов проголосовали лишь 92 парламентария. Депутатам также не хватило голосов для включения в повестку президентских поправок в закон Украины «О публичных закупках».

В результате председатель украинского парламента Андрей Парубий закрыл внеочередное пленарное заседание парламента. Следующее заседание Верховной рады состоится 28 мая.

Зеленский выиграл выборы президента на Украине по итогам второго тура 21 апреля. 20 мая он официально вступил в должность президента страны. После этого Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля. При этом Зеленский попросил депутатов напоследок принять несколько инициатив, в частности поправки в закон о выборах народных депутатов и в закон Украины «О публичных закупках».