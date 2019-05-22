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В перевернувшемся туристическом автобусе в Италии пострадали более 10 россиян

Граждане России пострадали в результате ДТП, в которое попал туристический автобус вблизи итальянского города Сиена, сообщает посольство России в Италии в своем аккаунте в Twitter. По данным посольства, 12 россиян и 2 гражданина Армении сейчас доставлены в госпиталь с травмами легкой степени. Личность и гражданство остальных пострадавших сейчас уточняются, говорится в сообщении.

Двухэтажный туристический автобус перевернулся утром 22 мая на трассе Сиена – Флоренция в Италии. Автобус упал в овраг, один человек погиб, еще 20 получили ранения. На место трагедии прибыли полиция и пожарная бригада, пишет итальянское издание Il Messegero. В настоящий момент все люди, которые были в автобусе, эвакуированы и доставлены в больницы.

Итальянское издание La Nazzione пишет, что в автобусе всего находилось 60 туристов из Восточной Европы, жертвой аварии стала женщина 40 лет, которая была гидом группы. Corriere della Sera сообщает, что в числе туристов было 50 россиян.