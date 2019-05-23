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США признали Венесуэлу страной, представляющей угрозу национальной безопасности

Министерство торговли США внесло Венесуэлу в список стран, представляющих определенную угрозу национальной безопасности. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Федерального реестра (официальный журнал правительства США). Новые ограничения запрещают экспорт и реэкспорт в Венесуэлу военной продукции, представляющей угрозу для безопасности США, отмечается в документе. В частности, речь идет о продукции двойного назначения.

«Бюро промышленности и безопасности (министерства торговли — "Ведомости") вносит изменения в правила экспортного контроля (EAR) с целью исключить Венесуэлу из группы стран B, которая обеспечивает благоприятные условия для определенных экспортных товаров, находящихся под контролем в рамках обеспечения национальной безопасности, и перенести Венесуэлу в группу стран D:1, в которой представлены государства, представляющие определенную угрозу для национальной безопасности», — отмечается в документе.

Как отмечает ведомство, новые ограничения направлены на повышение уровня национальной безопасности США, они «отражают текущие проблемы», связанные с Венесуэлой. Помимо этого Венесуэла добавленна в группу стран D:2-4, чьи разработки в сфере ядерного, химического и биологического оружия и ракетных технологий «вызывают обеспокоенность».

В среду, 22 мая Reuters и The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщили, что власти США собираются ввести санкции против венесуэльских чиновников и частных лиц, присваивавших себе деньги, выделенные на снабжение страны продовольствием. Помимо этого минюст США начнет уголовное преследование тех, кто вложил похищенные деньги в американскую недвижимость, купил на них яхты и самолеты, отмечает WSJ. Речь идет как о соратниках действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, высокопоставленных военных, так и об иностранных бизнесменах.