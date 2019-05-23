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СМИ узнали о возможной отправке военнослужащих США на Ближний Восток

Пентагон может направить около 5000 военнослужащих на Ближний Восток из-за эскалации конфликта с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников. По информации Associated Press, речь идет об отправке до 10 000 военных. Запрос о переводе военного контингента в Пентагон поступил от Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM). В ближайшее время оборонное ведомство представит соответствующий план в администрацию президента Дональда Трампа, уточняют агентства.

По словам одного из источников Reuters, военнослужащие должны будут выполнять задачи по защите сил и интересов США в регионе. Пентагон отказался прокомментировать возможную отправку военнослужащих на Ближний Восток. «Мы не собираемся обсуждать или спекулировать на тему будущих планов», — заявила представитель Пентагона Ребекка Ребарич.

В свою очередь телеканал «Аль-Алям» со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) передал, что военно-морские силы Ирана отслеживают передвижения американских военных кораблей, вошедших в Персидский залив, и готовы отразить любую провокацию.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан 21 мая заявил, что несмотря на сохраняющиеся угрозы со стороны Ирана, предпринятые Вашингтоном меры исключили возможность нападения на американские суда в Персидском заливе. Днем ранее Трамп предостерег Тегеран от вмешательства в интересы США. Иран встретит «великую силу», если нанесет удар по объектам США на Ближнем Востоке, утверждал американский лидер.