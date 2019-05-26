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Иран предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении. Об этом он заявил на встрече с иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом во время визита в Багдад.

«Предложение Ирана подписать договор о ненападении со странами региона – на столе», – заявил Зариф (цитату приводит «РИА Новости»). Министр добавил, что Тегеран стремится к улучшению отношений со странами Персидского залива и будет приветствовать любые меры по ослаблению напряженности в регионе.

В последнее время наблюдается обострение ситуации в Персидском заливе. В частности, США сосредоточили неподалеку от Ирана как минимум семь военных кораблей и доставили в залив зенитно-ракетный комплекс Patriot. Кроме того, 24 мая президент Дональд Трамп сообщил, что США направят на Ближний Восток 1500 военных из-за эскалации конфликта с Ираном.

Ранее Трамп говорил, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи в свою очередь заявлял, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.