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В Литве президентом выбрали независимого кандидата — экономиста

Ведомости
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Президентские выборы в Литве выиграл экономист Гитанс Науседа, который был независимым кандидатом. Об этом свидетельствуют предварительные данные центральной избирательной комиссии страны, передает Delfi.

Согласно этим данным по итогам второго тура Науседа набрал 74,24% голосов. Его соперник — бывший министр финансов Ингрида Шимоните — получил 24,49%. Явка составила 53,43%, сообщила также литовская ЦИК.

Первый тур президентских выборов в стране прошел две недели назад. В ходе него Науседа уступал сопернице: он набрал 30:94%, тогда как Шимоните — 31,31%. Всего в первом туре участвовали девять кандидатов.

«Я был независимым кандидатом, и моей задачей во время предвыборной кампании было объединить литовцев — вне зависимости от того, где они живут, в маленьких регионах, деревнях, маленьких городах или больших городах», — подчеркнул а разговоре с Reuters Науседа после того, как была провозглашена его победа.

Предыдущий литовский президента Даля Грибаускайте поздравила его с победой. Она заняла пост в 2009 г., а затем была переизбрана в 2014 г. По закону она не могла избираться на третий срок.

Грибаускайте, как отмечает Reuters, была «наиболее откровенным критиком Кремля в Европейском союзе». Науседа высказывался за то, чтобы продолжать курс, начатый ею. Но он также отмечал, что в отношениях с Москвой хотел бы быть «дипломатичным и использовать лексикон, который мог бы быть несколько иным по сравнению с лексиконов, который использовался раньше».

Новости СМИ2
Бизнес
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«Коммерсантъ» узнал о поддержке Путиным проекта Калининградского морского порта

Ведомости
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Президент Владимир Путин поддержал проработку проекта строительства глубоководного порта в поселке Янтарном Калининградской области. Это следует из его резолюции на письме помощника президента Андрея Белоусова, отправленном в середине мая, с предложением рекомендовать областному правительству до 1 июля представить в Белый дом бизнес-план проекта. Также в письме предлагалось к 1 сентября поручить кабинету министров рассмотреть вопрос о возможном участии в проекте государства и привлечении иностранных инвесторов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Строительство порта мощностью 48 млн тонн обсуждается с 2000-х гг. Нынешняя стоимость проекта оценивается в 200 млрд руб. с учетом транспортной инфраструктуры, из них 50 млрд руб. может быть выделено из бюджета. Перед этим правительство должно убедиться в адекватной оценке грузооборота и эффективности грузоперевозок из Янтарного.

В начале 2019 г. губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказывал о просьбе региона к федеральным властям согласовать реализацию проекта. По его словам, в порту должен появиться контейнерный терминал на 35 млн тонн, терминал наливных грузов мощностью 4,9 млн тонн и «другие терминалы». В областном правительстве подтвердили работу над бизнес-планом порта в Янтарном. Представитель вице-премьера Максима Акимова Сергей Извольский сообщил, что полученные из региона предложения перенаправлены в Минтранс. В ведомстве получение документа также подтвердили.

Собеседник издания в одной из международных судоходных компаний отмечает, что у Калининграда нет своей грузовой базы на такой объем контейнеров, а «трансшипмент на другие порты региона тоже едва ли будет конкурентным». Еще один источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что в строительстве глубоководного порта может быть заинтересован «Уралхим» Дмитрия Мазепина, поскольку загрузка его терминала в Санкт-Петербурге приближается к максимальной. Компания могла бы быть построит здесь терминал по перевалке около 5 млн тонн минеральных удобрений, но для этого придется решить вопрос с финансированием дноуглубления стоимостью $60–80 млн. В случае реализации проекта компания могла бы частично переориентировать на Калининград объемы, которые сейчас поставляются через Латвию.

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Политика
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Экзитполы показали лидерство партии Ле Пен на выборах в Европарламент во Франции

Ведомости
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Партия «Национальное объединение», возглавляемая Марин Ле Пен, лидирует на выборах в Европарламент во Франции, свидетельствуют данные экзитпола Elabe.

По его результатам «Национальное объединение» набирает 23,9% голосов. Второе место занимает партия Манюэля Макрона «Вперед, республика» (22,4%), третье — партия зеленых Europe Écologie (12,9).

Экзитпол IFOP показал практически такие же результаты: «Национальное объединение» — 23,6% голосов, «Вперед республика» — 22,6%, зеленые — 13,1%.

В Великобритании лидером на выборах в Европарламент является партия сторонников выхода страны из Евросоюза (Brexit) во главе с Найджелом Фараджем, передает BBC. Из 64 избранных депутата (всего их будет 73), в частности, 28 — из партии Фараджа, 15 — либеральные демократы (сторонники Евросоюза), 10 — лейбористы.

На выборах в Германии партия Ангелы Меркель ХДС/ХСС лидирует, однако показывает значительное падение в количестве голосов — 28,3%, в то время как на выборах 2014 г. было 35,8%, передает Deutsche Welle. Партнер ХДС/ХСС по коалиции — Социал-демократическая партия — показывает наихудшие результаты на выборах в Европарламент — 15,2%, хотя на предыдущих выборах у нее было 27,3%. На втором месте — партия зеленых (21,1%).

С 24 по 26 мая страны-члены ЕС выбирали депутатов в главный законодательный орган Евросоюза — Европарламент. 27 мая должны быть подведены итоги голосования. Срок полномочий депутатов — пять лет.

Бизнес
Новости

«Азбука вкуса» начала поставлять готовую еду на автозаправки

Ведомости
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«Азбука вкуса» договорилась о поставках готовой кулинарии с собственной фабрики-кухни в сеть АЗС Shell. Об этом сообщил «Коммерсанту» представитель сети Андрей Голубков.

По его словам, ассортимент включает 60 позиций под брендом «Уже готово», в частности каши, сэндвичи, супы. Кулинария уже продается на 43 АЗС Shell в Санкт-Петербурге, отметил Голубков, до конца 2019 г. поставки планируется расширить еще на 10-20 станций. Также, добавил он, в планах запуск продажи еды на 5-15 АЗС в Москве.

Объемы поставок «Азбука вкуса» не назвала. Всего у Shell, согласно ее собственным данным, более 250 АЗС.

В апреле 2019 г. сеть начала поставлять готовую продукцию в магазины финской сети Prisma в Петербурге. Это было первое подобное партнерство для «Азбуки вкуса».

Новости СМИ2
Бизнес
Новости

Leroy Merlin откроет в России новую сеть гипермаркетов по продаже стройматериалов

Ведомости
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В России появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», специализирующаяся на строительных материалах, которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin. Об этом сообщила «Коммерсанту» пресс-служба Leroy Merlin.

«Максипро» рассчитана на корпоративных покупателей из малого и среднего бизнеса, отметила пресс-служба. В гипермаркетах помимо торговой зоны будут шоурум, зона аренда инструментов, коворкинга, переговорные и тренинг-центры.

По словам гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, как минимум два гипермаркета откроются на месте бывших магазинов K-rauta финской Kesko. Речь идет о магазинах в подмосковных Мытищах и Зеленограде. Leroy Merlin подтвердил официально открытие «Максипро» на базе бывших магазинов K-rauta в этих двух городах. Источник, знакомый с планами Leroy Marlin, рассказал, что практически все доставшиеся от Kesko магазины ритейлер планирует переформатировать в «Максипро».

Leroy Merlin выкупила российский бизнес Kesko за 12 млрд руб. в начале 2018 г. Сделка включала 12 объектов общей площадью 126 тыс. кв. м, большую часть которой занимали магазины K-rauta.

«Максипро» находится под управлением ООО «Про Восток». Эта компания, как свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, принадлежит «Леруа Мерлен-Восток». Гендиректор последней — Лоран Дефассье, ранее занимавший позицию заместителя гендиректора материнской компании.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Руководитель района в Хакасии напал на корреспондента «России 24»

Ведомости
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Руководитель Ширинского района в республике Хакасия Сергей Зайцев напал на корреспондента «России 24» Ивана Литомина, который брал у него интервью для программы «Дежурная часть». Видеозапись сюжета, в котором содержатся и кадры нападения, опубликована на сайте «Вести.Ru».

«Мы пришли к государственному служащему Зайцеву, выполняя свои профессиональные обязанности. Хотели спросить, почему жители района, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, вынуждены существовать в нечеловеческих условиях», — сопроводил видео нападения Литомин. На кадрах видно, как Зайцев пытается отобрать у корреспондента микрофон и вытолкнуть его из кабинета, а затем опрокидывает его на пол.

Телеканал попросил председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, генпрокурора Юрия Чайку и министра внутренних дел Владимира Колокольцева. «провести всестороннюю проверку» действий Зайцева, а также и привлечь его к ответственности по ст. 144 Уголовного кодекса (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Зайцев — член партии «Единая Россия». Руководитель комиссии этой партии по этике Евгений Ревенко заявил, что в ближайшее время комиссия рассмотрит и «вынесет соответствующие решения по нападению» Зайцева на Литомина, говорится в сообщении на сайте «Единой России». «От лица всей партии "Единая Россия" я приношу извинения всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев», — цитируется в сообщении Ревенко.

Стиль жизни
Новости

Финляндия обыграла Канаду и стала чемпионом мира по хоккею

Ведомости
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Сборная Финляндии обыграла Канаду в финале чемпионата мира по хоккею, который проходил в Словакии. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Капитан финнов Марко Антилла отметился дублем, еще одну шайбу забросил Харри Песонен. У канадцев отличился защитник Ши Теодор.

Финская команда в третий раз выиграла чемпионат мира. В предыдущие разы это происходило в 1995 и 2011 гг. Канада стала обладателем серебра в 15-й раз.

Сборная Россия получила на чемпионате бронзу, обыграв команду Чехии. Победитель определился по итогам серии буллитов.

Стиль жизни
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Россия завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею

Ведомости
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Хоккеисты сборной России завоевали бронзовые медали чемпионата мира в Словакии, обыграв команду Чехии в матче за третье место. Победитель определился по итогам серии буллитов.

Встреча, которая проходила в Братиславе, завершилась со счетом 3:2 в пользу России. В составе российской сборной в основное время шайбы забросили Михаил Григоренко (14-я минута) и Артем Анисимов (21-я). У чехов заброшенными шайбами отметились Михал Ржепик (14-я) и Доминик Кубалик (19-я).

Основное время игры завершилось вничью – 2:2, в овертайме счет не изменился. В серии буллитов успешнее оказались россияне – победную шайбу забросил Илья Ковальчук.

Выигранные бронзовые медали стали для сборной России пятыми в истории чемпионатов мира по хоккею. В финале вечером 26 мая сыграют команды Канады и Финляндии.

Стиль жизни
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Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги шоу «Голос.Дети»

Ведомости
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Финалистка шестого сезона «Голос.Дети» Микелла Абрамова, дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, впервые прокомментировала итоги шоу. В сообщении в Instagram она поблагодарила своих друзей и подписчиков за то, что они поддерживали и голосовали за нее, «Первый канал», а также организаторов и наставников проекта.

«Моя мечта – выйти на Сцену и быть частью этого суперпроекта – стала реальностью. Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни!» – написала Абрамова. Она также поздравила всех финалистов проекта с победой.

Микелла Абрамова стала победительницей шестого сезона «Голос.Дети» по итогам зрительского голосования в финале, который прошел 26 апреля. Однако на следующий день «Первый канал» объявил, что проверит результаты, поскольку обнаружил в них «некоторые аномальности». Привлеченная к проверке компания Group-IB выявила накрутку голосов в пользу Микеллы. В итоге результаты финала были аннулированы.

В пятницу, 24 мая, состоялся специальный выпуск шоу «Голос.Дети», в котором Абрамова отказалась принимать участие. Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст в финале спецвыпуска прокомментировал проведенное расследование, заявив, что не знает, кто и с какой целью оказывал давление на голосование. Он также объявил победителями шестого сезона «Голос.Дети» всех финалистов Ержана Максима, Нино Чеснер, Валерия Кузакова, Ренату Таирову, Роберта Багратяна, Анастасию Сисаури, Михаила Григоряна, Мариам Абделькадер и Микеллу Абрамову.

Недвижимость
Новости

Патриарх: РПЦ строит в сутки по три храма

Ведомости
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Русская православная церковь (РПЦ) строит в среднем по три храма в сутки, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом он сообщил после освящения храма Всех Святых во французском Страсбурге.

«Мы сегодня строим в среднем три храма в сутки – я не ошибаюсь, за 24 часа», – подчеркнул патриарх (его цитирует «Интерфакс»). За 10 лет было построено 30 000 храмов, подытожил патриарх. По его словам, это происходит не оттого, что у РПЦ много денег и она не знает, куда их девать, а потому, что люди, прошедшие через годы атеизма, поняли, что без Бога ничего не получается.

Белокаменный шатровый храм Всех Святых расположился в Страсбурге неподалеку от важнейших европейских институтов – Совета Европы, Страсбургского суда по правам человека и Европарламента. Его строительство началось в 2013 г., участок под возведение храма был передан властями города русской православной общине в аренду на 99 лет.

Высота храма – 41 м, длина – 30 м, ширина – 15 м. Он рассчитан на 300 человек. Строительные работы велись местными предприятиями, но купола, кресты, шатер и апсида были изготовлены в России. Храм построен на частные пожертвования.

Политика
Новости

Коломойский посоветовал Зеленскому объявить дефолт по внешнему долгу Украины

Ведомости
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Украинский предприниматель Игорь Коломойский посоветовал новому президенту Украины Владимиру Зеленскому отказаться от финансовой помощи Международного валютного фонда (МВФ) или объявить дефолт по внешнему долгу. Об этом он заявил в интервью изданию Financial Times.

Коломойский считает, что Украина могла бы в этом вопросе последовать примеру Греции или Аргентины. «По моему, мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция. Это пример для Украины. А сколько раз Аргентина объявляла дефолт? Восемь! И что – они провели его реструктуризацию. Это нормально», – сказал предприниматель.

Победа Зеленского на выборах говорит о том, что украинцы хотят перерыва в проведении реформ, требуемых МВФ, и искоренения коррупции, добавил Коломойский. По его мнению, США и Евросоюз должны полностью списать внешний долг Украины в качестве платы за страдания страны во время противостояния с Россией. «Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не волнует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина – только предлог», – заключил бизнесмен.

После первого тура президентских выборов Коломойский говорил, что готов помогать Зеленскому советом в случае его победы. Он подчеркнул, что не ищет места в команде Зеленского, но готов «консультировать в чем-то его».

Ранее украинские СМИ сообщили, что Коломойский вернулся на Украину после победы Зеленского во втором туре выборов президента. С июня 2017 г. предприниматель не был на территории Украины. Он сначала проживал в Женеве, а с сентября 2018 г. – в израильском городе Герцлия. Forbes в 2019 г. оценил состояние Коломойского в $1,1 млрд.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

Политика
Новости

Иран предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении

Ведомости
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении. Об этом он заявил на встрече с иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом во время визита в Багдад.

«Предложение Ирана подписать договор о ненападении со странами региона – на столе», – заявил Зариф (цитату приводит «РИА Новости»). Министр добавил, что Тегеран стремится к улучшению отношений со странами Персидского залива и будет приветствовать любые меры по ослаблению напряженности в регионе.

В последнее время наблюдается обострение ситуации в Персидском заливе. В частности, США сосредоточили неподалеку от Ирана как минимум семь военных кораблей и доставили в залив зенитно-ракетный комплекс Patriot. Кроме того, 24 мая президент Дональд Трамп сообщил, что США направят на Ближний Восток 1500 военных из-за эскалации конфликта с Ираном.

Ранее Трамп говорил, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи в свою очередь заявлял, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.

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