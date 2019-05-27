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В Литве президентом выбрали независимого кандидата — экономиста

Президентские выборы в Литве выиграл экономист Гитанс Науседа, который был независимым кандидатом. Об этом свидетельствуют предварительные данные центральной избирательной комиссии страны, передает Delfi.

Согласно этим данным по итогам второго тура Науседа набрал 74,24% голосов. Его соперник — бывший министр финансов Ингрида Шимоните — получил 24,49%. Явка составила 53,43%, сообщила также литовская ЦИК.

Первый тур президентских выборов в стране прошел две недели назад. В ходе него Науседа уступал сопернице: он набрал 30:94%, тогда как Шимоните — 31,31%. Всего в первом туре участвовали девять кандидатов.

«Я был независимым кандидатом, и моей задачей во время предвыборной кампании было объединить литовцев — вне зависимости от того, где они живут, в маленьких регионах, деревнях, маленьких городах или больших городах», — подчеркнул а разговоре с Reuters Науседа после того, как была провозглашена его победа.

Предыдущий литовский президента Даля Грибаускайте поздравила его с победой. Она заняла пост в 2009 г., а затем была переизбрана в 2014 г. По закону она не могла избираться на третий срок.

Грибаускайте, как отмечает Reuters, была «наиболее откровенным критиком Кремля в Европейском союзе». Науседа высказывался за то, чтобы продолжать курс, начатый ею. Но он также отмечал, что в отношениях с Москвой хотел бы быть «дипломатичным и использовать лексикон, который мог бы быть несколько иным по сравнению с лексиконов, который использовался раньше».