Лувр в Париже закрылся из-за забастовки сотрудников

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Сотрудники парижского Лувра и его службы безопасности объявили забастовку в связи с чрезмерным наплывом туристов, сообщила пресс-служба художественного музея в Twitter.
В заявлении профсоюза, представляющего интересы бастующих, указывается, что за последние 10 лет число желающих посетить музей выросло на 20%, отмечаетThe Local. При этом число сотрудников, наоборот, сократилось. Сотрудники музея задыхаются от наплыва посетителей, подчеркивает профсоюз. По его данным, в прошлом году Лувр посетили более 10 млн человек.
Лувр пообещал вернуть деньги гостям, которые заранее забронировали свои билеты, но не смогли ими воспользоваться 27 мая. Пресс-служба музея рекомендовала туристам в ближайшие дни бронировать билеты онлайн, чтобы посетить его.
В январе стало известно, что в 2018 г. Лувр посетило рекордное количество туристов – более 10 млн человек. Самые частые гости музея – жители США, Китая, Бразилии, а также европейских стран: Испании, Германии, Италии, Великобритании и Франции.
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Роснедра, «Роснефть» и «Газпром» не смогли найти компромиссное решение по освоению шельфа Арктики, рассказал руководитель Роснедр Евгений Киселев, передает ТАСС. «Мы пока подвисли с этим решением [о корректировке лицензионных обязательств на шельфе]. Мы собрали данные, но там нет приемлемых решений ни для нас, ни для компаний», — сказал Киселев.
У «Роснефти» и «Газпрома» в Арктике есть спорные участки. Например, в 2013 г. они подали одну заявку на Северо-Врангелевский участок в Восточно-Сибирском и Чукотском морях и решили разделить его пополам. Затем обе компании претендовали на Мурманское месторождение на шельфе Баренцева моря. Роснедра в итоге не отдали его ни одному из претендентов, отложив этот вопрос до принятия закона, обязывающего проводить аукционы по спорным участкам. Одновременно ведомство ввело мораторий на выдачу новых лицензий на освоение арктического шельфа, пока не будут выполнены условия текущих лицензий.
Помимо «Роснефти» и «Газпрома» на освоение арктического шельфа претендует также «Лукойл». Однако шельфовые участки для разведочных работ или добычи нефти и газа могут получить лишь компании, более 50% акций которых принадлежит государству.
По словам Киселева, совещание с представителями топ-менеджмента «Роснефти», «Газпрома», «Газпром нефти» прошло еще в апреле. «Единственный механизм, которым мы располагаем — это замораживание активов. Тут возникает необходимость введения своеобразного механизма: плати или уходи. Мы обсуждаем, можно ли свести их программы [»Газпрома» и «Роснефти»] и свои программы, выработать совместное решение, может, мы можем поработать на участках, которые разделяют их лицензионные зоны с тем, чтобы у нас было большее геологическое понимание и был синергетический эффект», — отметил Киселев.
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Верховный суд Украины отказался открывать производство по иску к президенту Владимиру Зеленскому, в котором истец просил признать незаконными роспуск украинского парламента и назначение досрочных выборов, сообщается на официальной странице суда в Facebook. Суд решил, что этот вопрос находится в юрисдикции Конституционного суда страны.
Истец, чье имя суд не называет, обосновал исковые требования тем, что досрочное прекращение полномочий Верховной рады Украины нарушает его права как избирателя, который принимал участие в выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 г. и заинтересован в непрерывной и стабильной работе парламента. По мнению истца, назначение внеочередных выборов в Верховную раду на 21 июля 2019 г. также нарушает его избирательные права, а именно препятствует его планам на отдых летом и участия в выборах народных депутатов Украины, как и планировалось, осенью.
Это не первый иск, оспаривающий законность решения Зеленского о роспуске Верховной рады и досрочных выборах. Коллективный иск в Конституционный суд 24 мая подали 62 депутата, которые посчитали этот указ неконституционным. Депутаты просили суд рассмотреть иск в течение месяца, поскольку внеочередные выборы назначены на 21 июля. Если бы парламент не был распущен, очередные выборы должны были бы пройти осенью.
В день своей инаугурации, 20 мая, Зеленский заявил о намерении досрочно прекратить полномочия парламента, поскольку жители Украины почти не доверяют народным депутатам действующего созыва. Зеленский подписал указ о роспуске Рады, документ был опубликован в газете «Урядовый курьер» 23 мая и официально вступил в силу.
Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации
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Матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу в сезоне 2018–2019 гг. посетило рекордное количество зрителей – 4 036 196 человек, говорится на сайте РПЛ. В среднем на матче присутствовало 16 817 зрителей. Это на 20,4% больше, чем в прошлом сезоне.
Чемпионат России по футболу завершился в воскресенье, 26 мая. Чемпионом стал петербургский «Зенит», серебро – у московского «Локомотива», бронза – у «Краснодара».
Это было первое национальное первенство после чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018), который прошел в прошлом году в России. Специально к ЧМ-2018 было построено несколько арен, на которых играют и клубы РПЛ, например в Ростове, Самаре и Екатеринбурге. Также в последнем туре национального первенства был сыгран первый матч на стадионе «ВТБ-арена» (бывший стадион «Динамо»). По данным «Спорт-экспресса», лидерами по посещаемости домашних игр стали «Зенит», «Спартак» и «Краснодар».
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Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобы на продление сроков содержания под стражей украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Мосгорсуда.
В ноябре 2018 г. российские пограничники задержали три украинских корабля и их экипажи в Керченском проливе. Им были предъявлены обвинения в незаконном пересечении российской границы. 17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил арест моряков на три месяца.
Украинские власти назвали задержание моряков проявлением российской агрессии. По их версии, Россию своевременно предупредили о скором переходе кораблей через пролив. Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге с требованием принять меры в отношении России в связи с инцидентом. Трибунал потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков.
В Кремле заявили, что Конвенция ООН по морскому праву неприменима к инциденту в Керченском проливе. Российская сторона продолжит отстаивать свою точку зрения в этой истории, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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«Юникредит банк» подключился к Системе быстрых платежей ЦБ. Теперь клиенты банка смогут получать и отправлять деньги по номеру телефона, говорится в сообщении банка. Сейчас клиентам банка доступен перевод только со счета. В будущем будет предоставлена услуга перевода денег с банковских карт. Переводы осуществляются в рублях.
«В настоящее время Центробанк (ЦБ) не взимает комиссию с банков, и мы поддерживаем необходимость популяризации сервиса – на первом этапе «Юникредит банк» осуществляет переводы через Систему быстрых платежей без комиссии», – приводятся в сообщении слова директора департамента развития дистанционных каналов обслуживания банка Виктора Носова.
Система быстрых платежей была запущена ЦБ в пилотном режиме 28 января, в промышленном масштабе – 28 февраля. Система позволяет переводить средства между счетами в разных банках по номеру телефона. Перевести деньги можно с помощью мобильных приложений кредитных организаций. Если к одному номеру привязаны несколько счетов в разных банках – участниках СБП, отправитель сам выбирает, на какой из них отправить деньги. На данный момент к системе уже подключены Газпромбанк, Росбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк, «Тинькофф», Qiwi, «Платежный центр», «Ак барс», Совкомбанк и СКБ-банк. Первый год банки могут пользоваться системой бесплатно. В будущем комиссия составит от 1 до 6 руб. за перевод в зависимости от суммы платежа.
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Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве, хочет принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили «Интерфаксу» в компании.
Калви давно зарегистрирован как участник форума, отметили в Baring. В ближайшее время он подаст прошение в Следственной комитет о возможности участия в ПМЭФ.
Петербургский форум пройдет на следующей неделе. Baring Vostok примет участие в его работе, делегацию фонда возглавит старший партнер Елена Ивашенцева.
Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил, что не приедет на ПМЭФ из-за дела против Калви. Ему будет сложно посетить мероприятие, пока основатель Baring Vostok находится под арестом, пояснял представитель посольства.
Калви и еще пятерых фигурантов уголовного дела обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Все они, кроме бывшего председателя правления «Восточного» Алексея Кордичева, вину не признают.
Политика
Новости
КПРФ назвала причину нападения на редакцию ее газеты в Ставрополе
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Человек, который напал на сотрудников редакции газеты КПРФ «Родина» и членов партии в Ставрополе, требовал опубликовать свою статью о Сталине, сообщил руководитель фракции КПРФ в Думе Ставропольского края Виктор Лозовой, который находился на месте происшествия.
«Главный редактор Николай Федосеевич Бондаренко сказал, что такие политически важные темы обсуждаются на редакционной коллегии, а [пришедший] на это говорит: «Раз так, то я буду вас убивать», – рассказал Лозовой. По его словам, нападавший состоит на учете в психиатрической больнице.
Состояние Бондаренко оценивается как средней тяжести, отметил депутат. Дочь главного редактора «Родины» сообщила агентству, что он был ранен в щеку, его прооперировали. Кроме Бондаренко пострадали трое членов крайкома КПРФ, которые задерживали нападавшего.
Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил на своей странице в Instagram, что человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты «Родина». Нападавшего задержала полиция.
Политика
Новости
Охранники избили протестующих против строительства мусорного полигона у станции Шиес
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Семь экологов-активистов пострадали в ходе конфликта с сотрудниками ЧОП «Гарант безопасности» вблизи стройки на железнодорожной станции Шиес, передает «Интерфакс». Как рассказали агентству эковолонтеры, утром они попытались воспрепятствовать возобновлению строительных работ на мусорном полигоне, но охранники взяли их в оцепление, «начали толкать и растаскивать».
«Мы стояли в ста метрах от станции на площадке, подошли охранники, взяв нас в оцепление, и начали толкать и растаскивать. Одну девушку скинули в канаву на бревна. Полицейские, прибывшие на место, никаких действий в нашу защиту не предпринимали. Далее пошла техника, нас выдавили с площадки и стали загружать плиты. После началась выгрузка вагонов с песком, мы пошли туда, снова охранники начали оттеснять, там уже присоединились полиция и ОМОН. Тащили за руки, встали в одну линию с охраной», – цитирует агентство одного из активистов.
Со стороны экологов пострадали два человека, они отправлены в больницу. О пострадавших со стороны охраны или полиции, которая прибыла на место конфликта, не сообщается. В УМВД Архангельской области отказались от комментариев, передает «Интерфакс».
Осенью прошлого года правительство Москвы и губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявили о создании в регионе экотехнопарка «Шиес». Тогда же было подписано соответствующее инвестиционное соглашение. По проекту предполагается, что Москва будет свозить коммунальные отходы в Люберцы, измельчать, сортировать, сжимать в брикеты, оборачивать пленкой, а затем отправлять по железной дороге в Шиес Ленского района Архангельской области. Экотехнопарк будет только накапливать отходы, потом землю рекультивируют. Капитальные вложения оценивались в 10,5 млрд руб. Жители Архангельской области взамен должны получить 500 рабочих мест со средней зарплатой 44 000 руб. и 912 млн руб. поступлений в бюджет за шесть лет.
Эта новость вызвала протест и осуждение жителей Архангельской области. В декабре 2018 г. на улицы Архангельска, Северодвинска и других городов и поселков области вышло до 30 000 человек. Губернатор Игорь Орлов оценил численность митингов в 7000–8000 человек.
На протесты обратил внимание президент Владимир Путин . Он призвал чиновников решать такие вопросы с учетом мнений местных жителей. Подготовка к строительству полигона для мусора из Москвы на станции Шиес Архангельской области будет приостановлена 15 июня, пообещало правительство Москвы. На участке столичные власти обещали провести инженерные, геологические и экологические изыскания и мероприятия по охране окружающей среды.
Как в регионах прошла акция «Россия – не помойка!»Фото
Сергей Коньков / ТАСС
В десятках регионов России 3 февраля прошла акция протеста «Россия – не помойка!», участники которой критиковали новые правила утилизации бытовых отходов. С 1 января по всей стране поменялась система их сбора, сортировки, переработки и утилизации. Отложить реформу до 1 января 2022 г. разрешили только Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю
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Алексей Липницкий / ТАСС
Теперь за всю цепочку – от мусорного бака до полигона – отвечают региональные операторы, выбранные в результате конкурсов. Плата за вывоз отходов, которую эти операторы получают, зависит от предложенных ими тарифов (их утверждает государство)
2/10
Виталий Невар / ТАСС
Реформа, по замыслу властей, должна снизить нагрузку на окружающую среду и привести к появлению нового рынка работы с отходами, ключевыми игроками которого будут региональные операторы полного цикла мусоропереработки
3/10
Сергей Коньков / ТАСС
Протестующих новые правила не устраивают. Участники акций, которые прошли в Екатеринбурге, Архангельске, Новосибирске, Омске, Красноярске, Ярославле, Нижнем Новгороде и других городах, потребовали перейти к современным способам переработки отходов, исключающим сжигание и захоронение мусора
4/10
Алексей Липницкий / ТАСС
Претензии у протестующих вызвал и рост тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов. Минприроды ранее обещало, что с 2019 г. платеж за вывоз мусора вырастет не более чем на 5%, а в последующие годы будет держаться на уровне инфляции
5/10
Владимир Смирнов / ТАСС
Однако участники всероссийской акции жаловались на существенное завышение тарифов на вывоз мусора и называли существующую сейчас мусорную ситуацию «коррупционным налогом»
6/10
Михаил Солунин / ТАСС
Протестующие также в целом критиковали идею создания регионального оператора, то есть компании-монополиста в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
7/10
Виталий Невар / ТАСС
В качестве решения они предлагали ввести раздельный сбор бытового мусора в домохозяйствах, а также отправлять его на переработку. Это, по их мнению, могло бы снизить тариф за вывоз мусора
8/10
Донат Сорокин / ТАСС
Протестующие также призывали создать систему общественного контроля за деятельностью регионального оператора
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Российские следователи за три года не возбудили ни одного уголовного дела по материалам «панамского досье» из-за того, что власти Панамы не позволяют ознакомиться с документами, которые подтвердили бы описанные в расследовании нарушения, пишетРБК со ссылкой на копию ответа помощника генпрокурора Аслана Юсуфова замдиректору Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексею Чумакову.
Генпрокуратура проверила обнародованные журналистами данные «в пределах компетенции» на предмет возможного нарушения законодательства России о противодействии коррупции. Проверка проводилась в отношении ряда должностных лиц, в том числе глав отдельных российских субъектов, отметили в надзорном ведомстве. «В рамках указанных проверок Генпрокуратурой необходимые документы запрашивались у компетентных органов республики Панама, однако до настоящего времени соответствующие ответы не получены, а по ряду материалов <...> отказано», – говорится в ответе. В связи с этим у прокуроров нет оснований для возбуждения уголовных дел из-за отсутствия «сведений, подтверждающих предполагаемые нарушения». РБК направил запрос в Генпрокуратуру.
В 2016 г. Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал расследование об офшорных компаниях, принадлежащих политикам, бизнесменам и знаменитостям из различных стран. В расследовании принимали участие более 100 СМИ. Обнародованные материалы получили название «панамское досье». Базой для досье стали более 11 млн документов юридической компании-консультанта Mossack Fonseca. Эти материалы попали к журналистам в результате утечки. Всего в архиве компании содержалась информация о компаниях, трастах и фондах 21 налоговой юрисдикции – от Гонконга до Невады (США). Публикации привели к политическим скандалам и отставкам по всему миру.
В досье также упоминались российские высокопоставленные чиновники, в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, замминистра внутренних дел Игорь Зубов и занимавший на тот момент должность министра экономического развития Алексей Улюкаев. Помимо этого в материалах расследования были упомянуты известный виолончелист Сергей Ролдугин, 16 российских миллиардеров, а также депутаты и сенаторы, которым в соответствии с законодательством запрещено заниматься бизнесом.
«Панамская» реакция
Е. Разумный / Ведомости
«Вот есть какой-то друг господина президента России, он что-то там сделал, наверное, это имеет какую-то коррупционную составляющую... Какую? Да никакой там нет», - сказал президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ в Санкт-Петербурге. «Вашего покорного слуги там нет. Не о чем говорить». «Я горжусь такими людьми, как Сергей Павлович, из числа своих друзей и вообще в целом», - подчеркнул президент. Он пояснил, что почти все деньги, которые Ролдугин заработал, «он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию». В панамском досье есть попытка «раскачать ситуацию изнутри, сделать нас более покладистыми и причесать нас так, как им хочется», считает Путин
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А. Гордеев / Ведомости
После публикации "панамских файлов" министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что его имя не имеет отношения к информации, опубликованной юридической компанией Mossack Fonseca. "Я подаю соответствующие декларации. Их можно легко проследить за ряд лет", - заявил министр (цитата по "Интерфаксу")
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Е. Разумный / Ведомости
Информация о российских банках в панамских документах абсолютно лжива, хотя сама тема деофшоризации актуальна для банков, которые выступают за повышение прозрачности в секторе. Об этом заявил президент ВТБ Андрей Костин на съезде Ассоциации российских банков, передает "Интерфакс"
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А. Махонин / Ведомости
Председатель правления Сбербанка Герман Греф опроверг проведение сомнительных сделок кредитной организацией. "Могу сказать только, что через нас точно никакие сомнительные сделки никогда не проходили. Я знаю, что фигурировало, речь шла о "Тройке" еще до покупки нами", - пояснил Греф (цитата по "Интерфаксу")
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Д. Абрамов / Ведомости
Расследование - это, "безусловно, информационный продукт, который обращен на внутреннюю аудиторию", нацеленный на Путина прежде всего и на "политическую стабильность в нашей стране" во вторую очередь, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
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М. Стулов / Ведомости
Дмитрий Песков опроверг опубликованную Международным консорциумом журналистских расследований информацию о том, что у его супруги Татьяны Навки были или есть офшорные компании. "Указывается, что у моей жены с 2014 по 2015 г. был офшор, офшорная компания. Дело в том, что у моей жены никогда не было и нет офшорных компаний, она никогда их не открывала и, соответственно, не могла закрывать", - заявил Песков (цитата по "Интерфаксу")
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Залог может быть эффективной мерой пресечения для бизнесменов, подозреваемых по экономическим уголовным делам, заявил президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Об этом сообщает «Интерфакс». Титов предложил Путину изменить законодательство таким образом, чтобы к бизнесменам – фигурантам уголовных дел суды применяли в качестве меры пресечения залог вместо ареста.
Применение залога, по мнению Титова, позволило бы предпринимателю, с одной стороны, не уходить от ответственности, а с другой – продолжать управлять компанией. «Потому что еще одна цифра: в среднем 146 сотрудников, работников на предприятии теряли свою работу, если закрывается компания», – пояснил бизнес-омбудсмен. Путин отметил, что необходимо проанализировать ситуацию и оценить необходимую сумму залога в каждом случае. «Потому что если предполагаемое преступление тянет на миллиарды, а сумма залога 10 копеек, то тогда это не работает», – сказал президент.
Ранее Путин неоднократно критиковал существующую систему продления сроков содержания под арестом по экономическим преступлениям и просил Верховный суд и Генпрокуратуру пересмотреть такой подход. В качестве примера он приводил ситуацию, когда заключенного под стражу ни разу в течение нескольких месяцев не вызывали на допрос. «Прокурор спрашивает: почему на допрос не вызывали? В отпуске был следователь, отвечает», – говорил президент. Он подчеркивал, что такие ситуации недопустимы. В то же время президент признавал, что, несмотря на призывы властей, отношения между бизнесом и правоохранительными органами не меняются к лучшему.
В марте Титов передал генпрокурору Юрию Чайке письмо, в котором просил организовать проверку законности содержания под стражей некоторых предпринимателей. Он подчеркивал, что причиной такой ситуации является не необходимость провести большое число следственных действий, а неэффективная организация расследования.
Бизнес
Новости
Семь человек пострадали при обрушении лесов на стройке трассы «Формула-1» под Петербургом
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На стройке объектов для трассы «Формула-1» под Санкт-Петербургом на людей обрушились строительные леса, передает «Интерфакс» со ссылкой на два источника – в региональном управлении МЧС и службе скорой помощи. Сигнал об обрушении строительных лесов поступил в 12.25 мск. Из-под завалов спасатели извлекли семь человек, они в состоянии средней тяжести госпитализированы в больницы. Сейчас спасатели продолжают обследование завалов. В результате инцидента, по предварительным данным, никто не погиб.
Гоночная трасса «Игора драйв», которая будет рассчитана на проведение соревнований «Формула-1», строится в Приозерском районе Ленинградской области в 54 км от Петербурга. По данным ЕГРЮЛ, совладельцами одноименной компании, которая ведет проект, являются фирмы «Акцепт» (ей принадлежит 50% в предприятии), «Арконн» (25%), а также бизнесмены Владимир Васильев (15%) и Владимир Колбин (10%). «Акцепт» принадлежит совладельцу банка «Россия» и «Согаза» Михаилу Шеломову. «Арконн» принадлежит компании НП «Поддержка предпринимательских инициатив», учрежденной крупнейшим акционером банка «Россия» Юрием Ковальчуком и его сыном Борисом.
Сейчас российский этап Гран-при «Формула-1» «ВТБ Гран-при России» принимает автодром в Сочи. Дебютный заезд прошел в 2014 г. В этом году этап Formula 1 в Сочи пройдет 26–29 сентября.