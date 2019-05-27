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Калви попросит СК разрешить ему участвовать в Петербургском экономическом форуме

Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве, хочет принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили «Интерфаксу» в компании.

Калви давно зарегистрирован как участник форума, отметили в Baring. В ближайшее время он подаст прошение в Следственной комитет о возможности участия в ПМЭФ.

Петербургский форум пройдет на следующей неделе. Baring Vostok примет участие в его работе, делегацию фонда возглавит старший партнер Елена Ивашенцева.

Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил, что не приедет на ПМЭФ из-за дела против Калви. Ему будет сложно посетить мероприятие, пока основатель Baring Vostok находится под арестом, пояснял представитель посольства.

Калви и еще пятерых фигурантов уголовного дела обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Все они, кроме бывшего председателя правления «Восточного» Алексея Кордичева, вину не признают.