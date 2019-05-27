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Против Порошенко подали четвертое заявление в Госбюро расследований

Бывший первый замруководителя администрации Виктора Януковича, украинский юрист Андрей Портнов направил в Государственное бюро расследований Украины (Госбюро) четвертое заявление о совершении преступления экс-президентом страны Петром Порошенко. «Друзья, пока в отношении Порошенко идут первоочередные следственные действия по трем первым уголовным производствам о государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов, сегодня мы обратились с четвертым заявлением о преступлении Порошенко – попытке узурпации им судебной власти», – написал он в Telegram-канале.

По словам Портнова, у него имеются еще десятки подготовленных заявлений. Он пообещал в ближайшее время сосредоточиться на усилении информационного давления на правоохранительные органы и подготовке других ходатайств в рамках уже «зарегистрированных четырех уголовных производств».

Ранее Госбюро начало проверку по заявлению Портнова, в котором Порошенко обвиняется в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе. До этого юрист обвинил бывшего главу государства в отмывании средств и неуплате налогов на «Кузне на Рыбальском» – судостроительном предприятии, которое ранее принадлежало Порошенко. Портнов утверждает, что Порошенко легализовал $300 млн незаконных доходов через офшорные компании, заключив «несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств».