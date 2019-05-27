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Депутат удалил видео о протестах в Екатеринбурге по требованию Роскомнадзора

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Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко по требованию Роскомнадзора удалил с YouTube-канала видео, посвященное протестам в Екатеринбурге. Депутат планирует оспорить решение в суде, об этом он написал на своей странице «В контакте». По его словам, основанием для удаления ролика стало решение Генпрокуратуры, обнаружившей в комментариях под ним «призывы к экстремистской деятельности».

Бондаренко записал новое видео, в котором рассказал, что 14 мая он опубликовал ролик о столкновении полицейских с участниками протестов из-за строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге. Роскомнадзор потребовал от Youtube удалить это видео.

Роскомнадзор указал на закон об информации, предусматривающий блокировку страниц, где озвучиваются призывы к массовым беспорядкам или участию в несогласованных акциях, а также содержится недостоверная информация. В связи с требованием Роскомнадзора видеохостинг попросил Бондаренко удалить ролик самостоятельно, в противном случае его YouTube-канал мог бы быть заблокирован. Депутат решил выполнить требование регулятора и удалил видео.

Как пишет Бондаренко, в данный момент по поводу случившегося направлено несколько депутатских запросов, в том числе от депутата Госдумы от КПРФ Ольги Алимовой. В ближайшее время Бондаренко намерен подготовить заявление в суд, оспаривающее решение Генпрокуратуры. Роскомнадзор будет привлечен к делу как третья сторона.

Власти Екатеринбурга хотели построить новый храм на месте сквера в центре города. Однако многим местным жителям такой выбор места не понравился, поэтому с 13 мая в городе проходили массовые протестные акции. В итоге 16 мая в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, он предложил опросить горожан по поводу места строительства. Мэрия Екатеринбурга заморозила строительство храма на время проведения опроса. Позже Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты своего опроса, согласно которым 74% жителей Екатеринбурга считают сквер неудачным местом для возведения храма. Администрация города объявила сбор предложений по возможным новым площадкам для храма.

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Беглов за год заработал больше своего предшественника на посту губернатора Санкт-Петербурга

Ведомости
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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в 2018 г. заработал 6,1 млн руб., следует из декларации на сайте городского правительства.

Он владеет квартирой площадью 150 кв. м, тремя земельными участками общей площадью 3100 кв.м, и половиной жилого дома площадью 120 кв.м. В декларации указано, что дом является разрушенным. Также в пользовании у Беглова находится квартира площадью 106 кв.м. Его жена в 2018 г. заработала около 4,4 млн руб. В ее собственности находятся жилой дом, четыре квартиры, гараж и машиноместо, а также половина жилого дома площадью 242 кв.м. и трех земельных участках общей площадью 2700 кв.м. Жена врио губернатора владеет также автомобилем Mercedes-Benz E300.

Предшественник Беглова на посту губернатора Георгий Полтавченко в 2017 г. заработал около 5,5 млн руб., его жена — 263 500 руб. В собственности Полтавченко было пять участков общей площадью 3 000 кв.м, жилой дом площадью 385 кв. м а в пользовании — квартира площадью 210 кв. м. Автомобилей или другого транспорта у них не было.

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«Мегафон» может не выплатить дивиденды второй год подряд

Ведомости
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Совет директоров «Мегафона» рекомендовал не платить дивиденды по результатам 2018 финансового года, говорится в сообщении оператора. Дивиденды за 2017 г. оператор также не выплачивал (что стало первой невыплатой в публичной истории), а в конце 2017 г. отказывался от выплаты промежуточных дивидендов.

Согласно принятой в мае 2017 г. стратегии, дивиденды «Мегафона» составляют 70% свободного денежного потока, если его чистый долг меньше двух годовых показателей OIBDA.

В 2018 г. свободный денежный поток «Мегафона» составил 4,9 млрд руб., соотношение чистого долга и OIBDA – 2,4, говорилось в одном из сообщений оператора. Исходя из величины свободного денежного потока, дивиденды «Мегафона» за год могли составить 3,4 млрд руб., подсчитали «Ведомости». В 2019 г. «Мегафон» нацелен на снижение долговой нагрузки, для чего может использоваться прибыль 2018 г., сообщил представитель «Мегафона». Согласно отчетности оператора, к концу 2018 г. его долг достигал 294 млрд руб.

Годом ранее дивиденды оператора могли бы составить около 24,6 млрд руб. Оператор намеревался увеличить капитальные затраты, вложившись в исполнение «закона Яровой», цифровые проекты, расширение сети и непрерывность бизнеса. За 2018 г. компания инвестировала достаточно много средств в инфраструктуру и в выполнение требований законодательства, включая инвестиции на подготовку к 5G, а также выкуп акций, что по экономической сути равносильно выплате дивидендов, объяснил предложение совета директоров представитель «Мегафона».

В 2018 г. «Мегафон» провел делистинг с Лондонской фондовой биржи, а заодно выкупил часть акций, обращавшихся на Московской бирже. Совет директоров «Мегафона» прошлым летом решил, что сохранение статуса публичной компании «не является больше приоритетом». Публичность мешает компании проводить сделки с повышенным профилем риска, реализовывать экспериментальные партнерства, активнее сотрудничать с госкорпорациями.

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Политика
Новости

На соратника Навального Леонида Волкова составили протокол по статье о неуважении к власти

Ведомости
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В отношении Леонида Волкова – соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального – составлен административный протокол по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (неуважение к власти). Об этом в Facebook написал директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Административное дело возбуждено из-за сообщения в микроблоге Twitter от 23 апреля.

«Провели целое лингвистическое исследование, нашли в твите негативный семантический компонент», – отметил Жданов. Он напомнил, что в Twitter Волков прокомментировал решение суда по делу Юрия Картыжева, приведя прямую цитату из решения суда. «Более того, во время написания твита Волков был не в России (КоАП России действует только на территорию РФ). Ну и конечно Путин – физическое лицо, а не Президент», – написал Жданов.

По словам Жданова, теперь Волкову грозит штраф в размере до 100 000 руб. Дело об административном правонарушении уже находится в Тверском районном суде, добавил юрист. «Понятно, что цель тут не штраф, а повторность, чтобы в следующий раз уже дать сутки», – считает Жданов. По его мнению, закон о неуважении к власти «неправовой, не соответствует Конституции и Конвенции о защите прав человека и основных свобод».

Сейчас Волков содержится в спецприемнике. Симоновский районный суд Москвы 22 мая признал его виновным в нарушении п. 4 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка организации митинга, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу) и арестовал на 20 суток. Речь идет о прошедшей в сентябре акции протеста против повышения пенсионного возраста.

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«Вымпелком» в четыре раза сократил выплаты по дивидендам

Ведомости
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Совет директоров «Вымпелкома» (владеет торговой маркой «Билайн») рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов около 8 млрд руб., говорится на сайте раскрытия информации. Это в 4,5 раза меньше, чем в 2018 г., когда было выплачено 36 млрд руб. Годовое собрание акционеров назначено на 28 июня 2019 г. Как отмечается в сообщении, выплаты по обыкновенным именным акциям составят 156 руб. на акцию (или всего 7, 9 млрд руб.), по привилегированным 0,1 коп. на акцию (или 6 426 руб.)

«Вымпелком» является 100% дочерней компанией телекоммуникационного холдинга Veon и третьим по величине абонентской базы сотовым оператором в России. Акционерами Veon являются LetterOne Михаила Фридмана и партнеров (47,9% акций) и норвежский телекоммуникационный холдинг Telenor (8,9%). Еще 34,9% акций компании торгуются на Nasdaq.

В 2018 г. «Вымпелком» отчитался об убытке по РСБУ в размере 2,1 млрд руб., в 2017 г. по РСБУ у «Вымпелкома» была чистая прибыль 13,85 млрд руб. Чистую прибыль по МСФО компания в 2018 г. не раскрывала. Выручка и EBITDA по МСФО в 2018 г. (эти показатели компании раскрыты в отчетности «Вымпелкома» по МСФО) выросли незначительно на 2,4% до 349,7 млрд руб. и на 2,8% до 121 млрд руб. соответственно.

В 2018 г. «Вымпелком» сообщил о росте затрат на исполнение «закона Яровой», говорилось в отчете материнского холдинга Veon. А в ближайшие пять лет оператор оценил свои расходы в 45 млрд руб.

Пакет антитеррористических поправок в законодательство, разработанный депутатом Госдумы Ириной Яровой и членом Совета Федерации Виктором Озеровым, был принят в 2016 г. Среди прочего он обязывает операторов мобильной связи хранить все записи звонков и любые сообщения, которыми обмениваются пользователи, в течение полугода, а метаданные о фактах соединения – в течение трех лет.

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Технологии
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Bloomberg узнал о планах Alibaba продать акции на $20 млрд на бирже Гонконга

Ведомости
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Китайский интернет-гигант Alibaba изучает возможность привлечения $20 млрд за счет размещения акций в Гонконге, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их информации, Alibaba обсуждает с финансовыми консультантами условия проведения листинга. Компания собирается подать заявку во втором полугодии 2019 г., уточнили источники.

За счет нового листинга компания хочет диверсифицировать источники привлечения финансирования и повысить ликвидность акций, рассказали источники. По их информации, окончательное решение о проведении листинга еще не принято.

Как отмечает Bloomberg, в 2014 г. Alibaba привлек за счет размещения акций на Нью-Йоркской бирже (NYSE) $25 млрд, что стало крупнейшим IPO в мире. В 2018 г. акции компании на NYSE подешевели на 22%.

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Бизнес
Новости

Акции «Россетей» подешевели на новостях о дивидендах

Ведомости
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Акции «Россетей» в ходе торгов на Московской бирже подешевели на 6% после новости о том, что совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 г. из-за убытка.

На 18:12 мск обыкновенные акции «Россетей» стоили 1,1707 руб. за бумагу (-6,1%) при объеме торгов 581 млн руб., привилегированные акции подешевели на 4,7% до 1,498 руб. за бумагу.

В понедельник, 27 мая, компания сообщила, что на годовом собрании 27 июня акционеры рассмотрят вопрос о выплате дивидендов за январь – март этого года в размере 0,07997 руб. на привилегированную акцию и 0,02443 руб. на обыкновенную. «ПАО «Россети» планирует направить на выплату дивидендов за I квартал 2019 г. более 5 млрд руб. Такой уровень дивидендных выплат является беспрецедентным в истории компании, в два раза превышает объем дивидендов, выплаченных по итогам I квартала 2018 г. и сопоставим с объемом дивидендов, выплаченных акционерам за всю историю существования ПАО «Россети», – отметили в пресс-службе компании.

В 2018 г. компания направила акционерам выплаты только за I квартал – 2,467 млрд руб. По итогам 2017 г. «Россети» не стали выплачивать дивиденды из-за убытка.

«Россети» – крупнейшая российская электросетевая компания. Государству принадлежит 88,04% в капитале «Россетей» через Росимущество.

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Политика
Новости

Против Порошенко подали четвертое заявление в Госбюро расследований

Ведомости
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Бывший первый замруководителя администрации Виктора Януковича, украинский юрист Андрей Портнов направил в Государственное бюро расследований Украины (Госбюро) четвертое заявление о совершении преступления экс-президентом страны Петром Порошенко. «Друзья, пока в отношении Порошенко идут первоочередные следственные действия по трем первым уголовным производствам о государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов, сегодня мы обратились с четвертым заявлением о преступлении Порошенко – попытке узурпации им судебной власти», – написал он в Telegram-канале.

По словам Портнова, у него имеются еще десятки подготовленных заявлений. Он пообещал в ближайшее время сосредоточиться на усилении информационного давления на правоохранительные органы и подготовке других ходатайств в рамках уже «зарегистрированных четырех уголовных производств».

Ранее Госбюро начало проверку по заявлению Портнова, в котором Порошенко обвиняется в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе. До этого юрист обвинил бывшего главу государства в отмывании средств и неуплате налогов на «Кузне на Рыбальском» – судостроительном предприятии, которое ранее принадлежало Порошенко. Портнов утверждает, что Порошенко легализовал $300 млн незаконных доходов через офшорные компании, заключив «несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств».

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Бизнес
Новости

Правительство сохранило наружную рекламу вдоль дорог

Ведомости
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Росстандарт отменил действие трех пунктов ГОСТа, регулирующего установку наружной рекламы вдоль дорог, и утвердил поправку, признающую рекламные конструкции не мешающими дорожному движению. Поправка будет опубликована в очередном выпуске информационного указателя стандартов, рассказал РБК представитель Росстандарта.

В предыдущей редакции ГОСТа, обновленной в сентябре прошлого года, все рекламные конструкции с июля 2019 г. признавались незаконными. Противоречие двух равнозначных стандартов возникло из-за существования еще одного, более старого ГОСТа – Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений». Этот документ разрешал установку наружной рекламы вдоль дорог.

«Дорожный» ГОСТ делал незаконными до 80% всех рекламных конструкций в России, вводя запрет на наружную рекламу в городах, отмечает РБК со ссылкой на Национальную ассоциацию визуальных коммуникаций, объединяющую крупнейших операторов наружной рекламы.

В марте пресс-служба Росстандарта сообщала, что чиновники должны подготовить поправки, устраняющие противоречия. Изначально Минтранс настаивал на правомочности «дорожного», а не «рекламного» ГОСТа, смягчившего требования к установке конструкций вдоль дорог. Росстандарт по поручению вице-премьера Дмитрия Козака принял «исчерпывающие меры» по снятию противоречий двух ГОСТов, заявил представитель чиновника Илья Джус.

Бизнес
Новости

«Газпром» и «Роснефть» не нашли компромисса по освоению арктического шельфа

Ведомости
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Роснедра, «Роснефть» и «Газпром» не смогли найти компромиссное решение по освоению шельфа Арктики, рассказал руководитель Роснедр Евгений Киселев, передает ТАСС. «Мы пока подвисли с этим решением [о корректировке лицензионных обязательств на шельфе]. Мы собрали данные, но там нет приемлемых решений ни для нас, ни для компаний», – сказал Киселев.

У «Роснефти» и «Газпрома» в Арктике есть спорные участки. Например, в 2013 г. они подали одну заявку на Северо-Врангелевский участок в Восточно-Сибирском и Чукотском морях и решили разделить его пополам. Затем обе компании претендовали на Мурманское месторождение на шельфе Баренцева моря. Роснедра в итоге не отдали его ни одному из претендентов, отложив этот вопрос до принятия закона, обязывающего проводить аукционы по спорным участкам. Одновременно ведомство ввело мораторий на выдачу новых лицензий на освоение арктического шельфа, пока не будут выполнены условия текущих лицензий.

Помимо «Роснефти» и «Газпрома» на освоение арктического шельфа претендует также «Лукойл». Однако шельфовые участки для разведочных работ или добычи нефти и газа могут получить лишь компании, более 50% акций которых принадлежит государству.

По словам Киселева, совещание с представителями топ-менеджмента «Роснефти», «Газпрома», «Газпром нефти» прошло еще в апреле. «Единственный механизм, которым мы располагаем, – это замораживание активов. Тут возникает необходимость введения своеобразного механизма: плати или уходи. Мы обсуждаем, можно ли свести их программы [»Газпрома» и «Роснефти»] и свои программы, выработать совместное решение, может, мы можем поработать на участках, которые разделяют их лицензионные зоны, с тем чтобы у нас было большее геологическое понимание и был синергетический эффект», – отметил Киселев.

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Политика
Новости

Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о роспуске Рады Зеленским

Ведомости
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Верховный суд Украины отказался открывать производство по иску к президенту Владимиру Зеленскому, в котором истец просил признать незаконными роспуск украинского парламента и назначение досрочных выборов, сообщается на официальной странице суда в Facebook. Суд решил, что этот вопрос находится в юрисдикции Конституционного суда страны.

Истец, чье имя суд не называет, обосновал исковые требования тем, что досрочное прекращение полномочий Верховной рады Украины нарушает его права как избирателя, который принимал участие в выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 г. и заинтересован в непрерывной и стабильной работе парламента. По мнению истца, назначение внеочередных выборов в Верховную раду на 21 июля 2019 г. также нарушает его избирательные права, а именно препятствует его планам на отдых летом и участие в выборах народных депутатов Украины, как и планировалось, осенью.

Это не первый иск, оспаривающий законность решения Зеленского о роспуске Верховной рады и досрочных выборах. Коллективный иск в Конституционный суд 24 мая подали 62 депутата, которые посчитали этот указ неконституционным. Депутаты просили суд рассмотреть иск в течение месяца, поскольку внеочередные выборы назначены на 21 июля. Если бы парламент не был распущен, очередные выборы должны были бы пройти осенью.

В день своей инаугурации, 20 мая, Зеленский заявил о намерении досрочно прекратить полномочия парламента, поскольку жители Украины почти не доверяют народным депутатам действующего созыва. Зеленский подписал указ о роспуске Рады, документ был опубликован в газете «Урядовый курьер» 23 мая и официально вступил в силу.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

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Бизнес
Новости

Посещаемость завершившегося чемпионата России по футболу стала рекордной

Ведомости
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Матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу в сезоне 2018–2019 гг. посетило рекордное количество зрителей – 4 036 196 человек, говорится на сайте РПЛ. В среднем на матче присутствовало 16 817 зрителей. Это на 20,4% больше, чем в прошлом сезоне.

Чемпионат России по футболу завершился в воскресенье, 26 мая. Чемпионом стал петербургский «Зенит», серебро – у московского «Локомотива», бронза – у «Краснодара».

Это было первое национальное первенство после чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018), который прошел в прошлом году в России. Специально к ЧМ-2018 было построено несколько арен, на которых играют и клубы РПЛ, например в Ростове, Самаре и Екатеринбурге. Также в последнем туре национального первенства был сыгран первый матч на стадионе «ВТБ-арена» (бывший стадион «Динамо»). По данным «Спорт-экспресса», лидерами по посещаемости домашних игр стали «Зенит», «Спартак» и «Краснодар».

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