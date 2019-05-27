Беглов за год заработал больше своего предшественника на посту губернатора Санкт-Петербурга

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Депутат удалил видео о протестах в Екатеринбурге по требованию Роскомнадзора

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко по требованию Роскомнадзора удалил с YouTube-канала видео, посвященное протестам в Екатеринбурге. Депутат планирует оспорить решение в суде, об этом он написал на своей странице «В контакте». По его словам, основанием для удаления ролика стало решение Генпрокуратуры, обнаружившей в комментариях под ним «призывы к экстремистской деятельности».

Бондаренко записал новое видео, в котором рассказал, что 14 мая он опубликовал ролик о столкновении полицейских с участниками протестов из-за строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге. Роскомнадзор потребовал от Youtube удалить это видео.

Роскомнадзор указал на закон об информации, предусматривающий блокировку страниц, где озвучиваются призывы к массовым беспорядкам или участию в несогласованных акциях, а также содержится недостоверная информация. В связи с требованием Роскомнадзора видеохостинг попросил Бондаренко удалить ролик самостоятельно, в противном случае его YouTube-канал мог бы быть заблокирован. Депутат решил выполнить требование регулятора и удалил видео.

Как пишет Бондаренко, в данный момент по поводу случившегося направлено несколько депутатских запросов, в том числе от депутата Госдумы от КПРФ Ольги Алимовой. В ближайшее время Бондаренко намерен подготовить заявление в суд, оспаривающее решение Генпрокуратуры. Роскомнадзор будет привлечен к делу как третья сторона.

Власти Екатеринбурга хотели построить новый храм на месте сквера в центре города. Однако многим местным жителям такой выбор места не понравился, поэтому с 13 мая в городе проходили массовые протестные акции. В итоге 16 мая в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, он предложил опросить горожан по поводу места строительства. Мэрия Екатеринбурга заморозила строительство храма на время проведения опроса. Позже Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты своего опроса, согласно которым 74% жителей Екатеринбурга считают сквер неудачным местом для возведения храма. Администрация города объявила сбор предложений по возможным новым площадкам для храма.