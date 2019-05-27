Беглов за год заработал больше своего предшественника на посту губернатора Санкт-Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в 2018 г. заработал 6,1 млн руб., следует из декларации на сайте городского правительства.
Он владеет квартирой площадью 150 кв. м, тремя земельными участками общей площадью 3100 кв.м, и половиной жилого дома площадью 120 кв.м. В декларации указано, что дом является разрушенным. Также в пользовании у Беглова находится квартира площадью 106 кв.м. Его жена в 2018 г. заработала около 4,4 млн руб. В ее собственности находятся жилой дом, четыре квартиры, гараж и машиноместо, а также половина жилого дома площадью 242 кв.м. и трех земельных участках общей площадью 2700 кв.м. Жена врио губернатора владеет также автомобилем Mercedes-Benz E300.
Предшественник Беглова на посту губернатора Георгий Полтавченко в 2017 г. заработал около 5,5 млн руб., его жена — 263 500 руб. В собственности Полтавченко было пять участков общей площадью 3 000 кв.м, жилой дом площадью 385 кв. м а в пользовании — квартира площадью 210 кв. м. Автомобилей или другого транспорта у них не было.