США готовятся прекратить обучение турецких пилотов из-за покупки С-400 у России
Власти США собираются приостановить обучение турецких военных летчиков пилотированию истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за решения Анкары приобрести у России зенитные ракетные системы С-400, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
В середине мая министр ВВС США Хезер Уилсон утверждала, что США продолжают тренировать турецких пилотов на авиабазе Люк в Аризоне. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что, в случае приобретения этих систем вооружений, США могут отказать Турции в продаже F-35. 22 мая США потребовали от властей Турции в ближайшие две недели отказаться от покупки С-400 у России.
Россия и Турция заключили соглашение о поставке четырех комплексов С-400 стоимостью $2,5 млрд в конце 2017 г. Ранее Турция также заказала у США 100 бомбардировщиков F-35. Передача первого самолета должна была состояться в июне прошлого года, но так и не произошла. Ранее США уже грозили Турции санкциями из-за покупки систем С-400. В начале апреля этого года Вашингтон прекратил поставки Анкаре оборудования для F-35.