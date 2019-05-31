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Лукашенко пообещал белорусам новую Конституцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране в скором времени может быть принята новая Конституция, передает информагентство «БелТА». «Или будут вноситься правки в действующую», – уточнил белорусский лидер на встрече с руководителями конституционных судов иностранных государств. По его словам, какая-либо концепция по этому вопросу еще не выработана. Она появится только после того, как президент получит предложения от разных слоев общества, сказал Лукашенко, добавив, что поручил специалистам Конституционного суда изучить возможность совершенствования Основного закона.

По его словам, Белоруссии необходимо перейти на новый этап развития «в связи с изменениями, которые диктует сама жизнь». «Очень ускорились процессы. Наша Конституция начинает немножко отставать», – отметил Лукашенко.

В апреле Лукашенко заявлял, что в Белоруссии необходимо усилить полномочия различных ветвей власти. Белорусский лидер рассчитывает передать своему преемнику измененную Конституцию. «Мне задают часто вопрос... хотел бы ты оставить эту Конституцию своему преемнику? Я честно и прямо говорю: нет», – сказал он во время ежегодного Послания к народу и парламенту 19 апреля. Лукашенко считает, что государственные структуры необходимо наделять властными полномочиями. Например, за экономику правительство должно отвечать вместе с парламентом и Нацбанком, объяснял он. По его словам, будущий президент должен быть главой государства, он не должен «так много мотаться по полям и фермам». Лукашенко утверждал, что думает о будущем Белоруссии, а не о «личной власти». «Я уже навластвовался», – говорил он.