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Кремль прокомментировал данные соцопросов о падении уровня доверия Путину

Рейтинг президента Владимира Путина формируется на основе оценки его работы россиянами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет разных рейтингов у президента, у президента один рейтинг. Этот рейтинг формируется по результатам того, как люди оценивают работу президента, результаты этой работы. А все остальное уже – методики работы социологических служб – это уже вторично», – пояснил Песков.

По его словам, Кремль ценит профессионализм работников в сфере социологии и внимательно следит за различными данными. Однако нередко они противоречат тому, что «мы получаем потом в реальности от граждан», добавил Песков. По его словам, иногда социологи ошибаются. «Мы видим, что сейчас очень много разных рейтингов, в целом просто тема, что называется, на слуху», – пояснил Песков. Он предположил, что это может быть связано с приближающейся прямой линией президента.

Песков напомнил, что лично так или иначе участвовал в подготовке Путина к более 15 прямым линиям. «Все равно много вопросов остается. Я просто говорю как, скажем так, потребитель этой социологической информации, не как профессионал», – отметил пресс-секретарь. При рассуждениях об одобрении и доверии необходимо учитывать определенные нюансы, добавил он.

В пятницу, 31 мая, ВЦИОМ опубликовал результаты опроса об уровне доверия россиян к Путину. По данным исследования, уровень доверия продолжает снижаться и на сегодняшний день составляет 30,5%. Это новый минимум с 2006 г. (более ранних данных на сайте ВЦИОМ нет). Прошлое минимальное значение было зафиксировано неделю назад – 31,7%.