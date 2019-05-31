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Кремль прокомментировал данные соцопросов о падении уровня доверия Путину

Ведомости
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Рейтинг президента Владимира Путина формируется на основе оценки его работы россиянами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет разных рейтингов у президента, у президента один рейтинг. Этот рейтинг формируется по результатам того, как люди оценивают работу президента, результаты этой работы. А все остальное уже – методики работы социологических служб – это уже вторично», – пояснил Песков.

По его словам, Кремль ценит профессионализм работников в сфере социологии и внимательно следит за различными данными. Однако нередко они противоречат тому, что «мы получаем потом в реальности от граждан», добавил Песков. По его словам, иногда социологи ошибаются. «Мы видим, что сейчас очень много разных рейтингов, в целом просто тема, что называется, на слуху», – пояснил Песков. Он предположил, что это может быть связано с приближающейся прямой линией президента.

Песков напомнил, что лично так или иначе участвовал в подготовке Путина к более 15 прямым линиям. «Все равно много вопросов остается. Я просто говорю как, скажем так, потребитель этой социологической информации, не как профессионал», – отметил пресс-секретарь. При рассуждениях об одобрении и доверии необходимо учитывать определенные нюансы, добавил он.

В пятницу, 31 мая, ВЦИОМ опубликовал результаты опроса об уровне доверия россиян к Путину. По данным исследования, уровень доверия продолжает снижаться и на сегодняшний день составляет 30,5%. Это новый минимум с 2006 г. (более ранних данных на сайте ВЦИОМ нет). Прошлое минимальное значение было зафиксировано неделю назад – 31,7%.

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Минкульт прокомментировал удаление сцен из фильма про Элтона Джона в российском прокате

Ведомости
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Министерство культуры не давало рекомендаций компании-прокатчику «Централ Партнершип» об удалении сцен из фильма «Рокетмен» о музыканте Элтоне Джоне. Об этом представитель пресс-службы ведомства сообщил телеканалу «Дождь». По его словам, решение удалить сцены принадлежит исключительно самой компании.

30 мая в московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Рокетмен». Как писал «Дождь», картину представил, в частности, его ведущий Михаил Козырев, который после показа сказал со сцены, что в российской версии вырезали все сцены с мужскими поцелуями, гей-секс и многие фрагменты с наркотиками. О том, что в фильме вырезаны сцены, рассказал телеканалу и кинокритик Егор Москвитин, который был на показе. Он отметил, что, в частности, был удален слайд из титров: фотография Элтона Джона с супругом, которая сопровождается комментарием, что музыкант встретил настоящую любовь.

Кинокритик Антон Долин, представлявший фильм вместе с Козыревым, подтвердил удаление сцен на своей странице в Facebook и назвал это цензурой. «Так мы проснулись в Саудовской Аравии. Прости, сэр Элтон», — отметил он.

«Централ Партнершип» в разговоре с ТАСС сообщила, что «в фильм были внесены изменения для соответствия картины законодательству РФ».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле удаление из фильма ряда сцен проявлением цензуры, ответил, что не знает, о каком фильме идет речь: «Я не могу вам ничего сказать, я не знаю, что это за фильм, что именно вырезали, кто вырезал и кто порекомендовал это сделать». Он порекомендовал обратиться в Минкульт.

«Рокетмен» — фильм, снятый режиссером Декстером Флетчером. В нем рассказывается о «превращении застенчивого парня Реджинальда Дуайта, талантливейшего пианиста из маленького городка, в суперзвезду и культовую фигуру мировой поп-музыки Элтона Джона». В широких прокат в России картина выходит 6 июня. Мировая премьера состоялась 16 мая.

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Политика
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Кремль рассказал об отсутствии условий для первой встречи Путина с Зеленским

Ведомости
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Для первой встречи президента России Владимира Путина с новым президентом Украины Владимиром Зеленским должны «созреть соответствующие условия», сказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. В частности, по его словам, Кремлю необходимо понимание относительно готовности Зеленского исполнять минские договоренности и контактировать с руководством самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР.

«Действительно, после того как на Украине появился новый президент, снова активно возобновилось обсуждение проблематики невыполненных минских договоренностей. И, конечно, есть необходимость продолжить обсуждения и в нормандском формате», – сказал Песков.

По его словам, в Кремле знают, что у президента Украины были контакты с министрами иностранных дел стран, входящих в нормандский формат: «Эта тематика обсуждалась, но каких-то конкретных прикидок пока нет».

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил о том, что готов инициировать встречу в нормандском формате с участием лидеров Германии, России и Украины, как только для этого сложатся политические условия. Песков 24 мая сообщил позицию Кремля: Россия участвовать в таком саммите готова.

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Финансы
Новости

Минфин предложил допустить иностранных инвесторов к покупке ипотечных ценных бумаг

Ведомости
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Минфин и Банк России обсуждают возможность допустить иностранных инвесторов к покупке ипотечных ценных бумаг. Об этом рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев, передает ТАСС. «В последние месяцы мы видели приток иностранных инвесторов в ОФЗ, ну и почему бы не проструктурировать бумаги таким образом, чтобы иностранные инвесторы покупали и ипотечные ценные бумаги в том числе», – передает слова чиновника агентство. По словам Моисеева, для реализации этой инициативы совместно Минфином и ЦБ создается дорожная карта, к работе над документом привлечена госкомпания «Дом.РФ».

В апреле Минфин разместил ОФЗ на максимальную за всю историю сумму – 403,8 млрд руб. По оценкам ЦБ, почти половину выпуска выкупили нерезиденты и «дочки» иностранных банков – 41,6%. Их интерес подкрепил спрос на активы развивающихся рынков в целом, а также рост цен на нефть, объяснял регулятор. Всего в I квартале министерство разместило ОФЗ на 514 млрд руб., что оказалось на 64 млрд руб. больше запланированного.

В мае в интервью «РИА Новости» Моисеев заявил, что Минфин в настоящий момент активно занимается формированием ликвидного рынка ипотечных облигаций. По его расчетам, большинство решений может быть реализовано до конца года. «В перспективе это обеспечит снижение ставок на 1–1,5%», – добавил он.

Сейчас инвесторы имеют ряд ограничений на покупку ипотечных ценных бумаг из-за требований к ликвидности и рискам. Российский рынок может вырасти более чем втрое к 2022 г. в случае смягчения регулирования сектора, отмечал в марте председатель правления банка «Дом.РФ» Артем Федорко, говорится в материалах «Дом.РФ». В течение трех лет объем сделок по выпуску ипотечных бондов может достичь 800 млрд руб. с текущих 248 млрд руб., рассказал он. На 2019 г. запланированный объем выпуска таких бумаг на 150 млрд руб., в прошлом году их выпустили на 136 млрд руб.

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Политика
Новости

Лукашенко пообещал белорусам новую Конституцию

Ведомости
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране в скором времени может быть принята новая Конституция, передает информагентство «БелТА». «Или будут вноситься правки в действующую», – уточнил белорусский лидер на встрече с руководителями конституционных судов иностранных государств. По его словам, какая-либо концепция по этому вопросу еще не выработана. Она появится только после того, как президент получит предложения от разных слоев общества, сказал Лукашенко, добавив, что поручил специалистам Конституционного суда изучить возможность совершенствования Основного закона.

По его словам, Белоруссии необходимо перейти на новый этап развития «в связи с изменениями, которые диктует сама жизнь». «Очень ускорились процессы. Наша Конституция начинает немножко отставать», – отметил Лукашенко.

В апреле Лукашенко заявлял, что в Белоруссии необходимо усилить полномочия различных ветвей власти. Белорусский лидер рассчитывает передать своему преемнику измененную Конституцию. «Мне задают часто вопрос... хотел бы ты оставить эту Конституцию своему преемнику? Я честно и прямо говорю: нет», – сказал он во время ежегодного Послания к народу и парламенту 19 апреля. Лукашенко считает, что государственные структуры необходимо наделять властными полномочиями. Например, за экономику правительство должно отвечать вместе с парламентом и Нацбанком, объяснял он. По его словам, будущий президент должен быть главой государства, он не должен «так много мотаться по полям и фермам». Лукашенко утверждал, что думает о будущем Белоруссии, а не о «личной власти». «Я уже навластвовался», – говорил он.

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Финансы
Новости

ЦБ может повысить для банков ставку отчислений за валютные вклады физлиц

Ведомости
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Центробанк России может повысить ставку отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР) по валютным вкладам физических лиц на 1 п. п. до 8,0%, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом обсуждения этого вопроса. По информации источника, повышение ставки может привести к увеличению общей суммы обязательных резервов банков на 60 млрд руб. Решение о повышении должен одобрить совет директоров регулятора.

Другие ставки отчислений в ФОР по вкладам в рублях и другой валюте не изменятся, уточнил источник. Коэффициенты усреднения обязательных резервов ЦБ также не собирается менять: для банков с универсальной лицензией и банков с базовой лицензией – 0,8, для небанковских кредитных организаций – 1,0.

Первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева 18 апреля заявила, что регулятор может ужесточить требования к валютным вкладам из-за того, что ставки по депозитам в рублях и иностранной валюте существенно различаются. По ее словам, таким образом ЦБ хочет поддержать тенденцию к девалютизации балансов банков. За последние полгода практически приостановился тренд на девалютизацию депозитов клиентов-резидентов, отмечала Юдаева. В I квартале этого года был зафиксирован рекордный прирост средств на счетах клиентов – около $11 млрд, при этом из них $5,8 млрд приходится на юрлица и $5,5 млрд – на физлица, уточняла она. Смена тенденций может свидетельствовать об уязвимости системы, предполагала Юдаева. В конце 2018 г. многие банки активно увеличивали ставки валютных вкладов (до 3,5–4%) для физлиц. Из-за этого чистый процентный доход банков по операциям в иностранной валюте в 2018 г. снизился на 12% по сравнению с показателем предыдущего года, объясняла она.

Сейчас ставка отчислений в ФОР по валютным вкладам физлиц составляет 7%. Последний раз ЦБ увеличил ставку 1 августа на 1 п. п.

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Недвижимость
Новости

«Дом.РФ» запустит агрегатор проектного финансирования для застройщиков

Ведомости
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Госкомпания «Дом.РФ» намерена запустить сервис, который будет оценивать для банков риски жилищного строительства и станет агрегатором проектного финансирования для застройщиков, говорится в сообщении компании.

По словам директора по гарантийным продуктам компании Антона Воронина, на этой платформе застройщики смогут взаимодействовать с банками: отправлять документы для экспресс-анализа сразу в несколько кредитных организаций и получать от них предварительные условия кредитования. По расчетам «Дом.РФ», сервис будет также полезен банкам, особенно тем, у которых нет широкой сети филиалов: в нем они смогут раньше узнавать о строительных проектах и корректно рассчитывать свои риски.

Агрегатор планируется запустить после 1 июля 2019 г., а сервис по оценке рисков проектов жилищного строительства – до конца года.

С 1 июля 2019 г. все застройщики должны перейти на использование счетов эскроу при продаже квартир. Закон запрещает финансирование строек напрямую через деньги дольщиков. Средства дольщиков будут зачисляться на банковский счет, деньги с которого девелоперы смогут получить только после передачи квартир дольщикам. Финансироваться же стройки будут с помощью банковских кредитов.

В марте вице-премьер Виталий Мутко оценивал, что в России строится 132,3 млн кв. м жилья. Из них у 71,9 млн кв. м строительная готовность превышает 30%. Для того чтобы облегчить застройщикам переход на новую схему финансирования, Минстрой предложил разрешить достраивать жилье по старым правилам, если строительная готовность дома превышает 30%, а количество заключенных договоров долевого участия – не менее 10% от общей площади в проекте.

«Дом.РФ» – государственный институт развития в жилищной сфере, 100% его акций принадлежит Росимуществу. Чистая прибыль госкомпании по МСФО за прошлый год составила 19,3 млрд руб. (рост на 7,2% к 2017 г.). По итогам 2018 г. компания направила на выплату дивидендов в федеральный бюджет 15,4 млрд руб.

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Политика
Новости

Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе

Ведомости
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Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в ресторанах и кафе, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства. В министерстве подчеркнули, что курение кальянов вредит здоровью посетителей и сотрудников таких заведений: увеличивает давление и пульс, снижает легочную функцию, приводит к опухоли головы, пищевода и легкого, а также сказывается на работе иммунной системы человека и способствует распространению туберкулеза и инфекционных заболеваний.

В начале мая председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин рассказывал, что парламент может выступить с инициативой приравнять курение кальяна к обычным сигаретам, то есть запретить его в общественных местах. «С помощью кальянов в ресторанах курят не только кальянный табак, но и курительные смеси, на которые не распространяется общее для всех табачных изделий регулирования», – утверждал Рябухин. По данным «РИА Новости», законодательный запрет на курение кальяна могут обсудить в Совете Федерации уже в пятницу, 31 мая.

Также в мае 2019 г. Мосгордума заявила о планах внести в Госдуму законопроект, приравнивающий вейпы и кальяны к табачной продукции и запрещающий курение в общественных местах. Сам законопроект пока не опубликован, однако на сайте Государственной думы есть информация о законопроекте «О государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака» от 2017 г., инициатором которого стала также Мосгордума. В феврале 2017 г. он был направлен в комитет Госдумы по охране здоровья и получил заключение комитета, но не был вынесен на голосование.

Антитабачный закон в России вступил в силу с 1 июня 2013 г. Он запретил курение в общественных местах, кафе и ресторанах, больницах, отелях, на вокзалах, в самолетах и поездах дальнего следования. Курение разрешается в своих квартирах и специально оборудованных местах в офисах, на улицах – дальше 15 м от остановок транспорта и входов в вокзалы, метро и т. д.

Бизнес
Новости

ВМЗ резко поднял цены на железнодорожные колеса

Ведомости
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Выксунский металлургический завод (ВМЗ, входит в Объединенную металлургическую компанию Анатолия Седых) резко поднял цены на железнодорожные цельнокатные колеса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников среди покупателей таких колес. С середины мая от вагоноремонтных компаний стали поступать уведомления, что услуги ремонта с заменой колесных пар подорожали из-за роста закупочных цен на продукцию ВМЗ. Так, цена ремонта колесной пары СОНК (старая ось – новые колеса) поднялась до 219 000 руб., привел пример один из источников газеты.

Цена цельнокатного колеса формируется контрагентами по результатам открытых аукционов ВМЗ и составляет 95 000 руб., рассказал газете источник в одном из вагоноремонтных предприятий. В Объединенной металлургической компании «Коммерсанту» пояснили, что 95 000 руб. – не цена, заявленная ВМЗ, а среднее предложение победителей торгов. На рынке цельнокатных колес сложилась редкая ситуация, когда из-за отложенного спроса в предыдущие годы нынешние потребности превышают возможности производителей, добавили в Объединенной металлургической компании.

Открытые аукционы, о которых идет речь, ВМЗ весной провел на электронной площадке Газпромбанка. На них сформировалась высокая цена: предложения зачастую превышали 100 000 руб.

В Evraz, втором крупном российском производителе таких колес, отказались комментировать ситуацию. Четыре источника «Коммерсанта» среди покупателей колес говорят, что «Евраз НТМК» цену не поднимал. В РЖД ситуацию также не комментируют.

В 2019–2022 гг. Объединенная металлургическая компания инвестирует 2,3 млрд руб. в модернизацию колесного производства ВМЗ, это позволит увеличить производство колес на 14% до 970 000 шт. в год по сравнению с 2018 г., рассказывал ранее «Ведомостям» представитель компании. Объединенная металлургическая компания – крупнейший производитель колес, его доля на рынке – 55%. Еще 29,7% производит Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова. Чуть более 15% рынка совокупно занимают украинский «Интерпайп» и казахский «Проммашкомплект».

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Политика
Новости

Лавров анонсировал переговоры Путина и Абэ на саммите G20

Ведомости
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Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ запланирована на 29 июня на полях саммита G20 в Осаке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с японским коллегой Таро Коно в Токио, передает «Интерфакс».

«Мы сегодня согласовали график дальнейших встреч по теме мирного договора», – рассказал Лавров о переговорах с Коно. Российский министр подчеркнул, что «интенсификация переговорного процесса не означает автоматически того, что мы сближаем позиции, пока проблем еще немало». По словам Лаврова, Москва напомнила Токио о российской инициативе перехода к полному безвизовому режиму между двумя странами, а в качестве первого шага – ввести режим свободного передвижения между Сахалином и префектурой Хоккайдо.

Переговоры о заключении мирного договора между Россией и Японией, а также решении территориального вопроса активизировались в 2018 г. Однако конкретных договоренностей по итогам встречи Путина и Абэ в январе 2019 г. достичь не удалось. Против передачи Японии островов Курильской гряды в январе этого года высказались 77% граждан России, допустили такую возможность 14%, показал опрос ВЦИОМ.

В марте источники РБК, близкие к администрации президента и МИДу, поясняли, что у Кремля нет планов по передаче Японии Курильских островов. Прямо отказывать Токио Москва не намерена «из соображений дипломатии», но российские условия по территориальному вопросу будут неприемлемы для Японии. Так, Москва предлагает заключить мирный договор на основе декларации 1956 г., т. е. признания итогов Второй мировой войны во всей полноте, включая российский суверенитет над всеми Курильскими островами. Кроме того, Москва хотела бы получить гарантии неразмещения на островах в случае их передачи американских военных баз, указывали собеседники.

Бизнес
Новости

Британская сеть здорового питания Holland & Barrett может появиться в России

Ведомости
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Британская компания Holland & Barrett Retail Ltd., которая управляет сетью магазинов здорового питания Holland & Barrett, подала в Роспатент заявку о регистрации своего бренда по нескольким классам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию из реестра службы по интеллектуальной собственности. Из заявки следует, что Holland & Barrett хочет зарегистрировать бренд джемов, консервов, молочных продуктов, орехов, соков, хлеба, пищевых добавок, косметических средств и пр., а также для рекламных целей.

В 2017 г. собственником сети Holland & Barrett стала инвестиционная компания LetterOne (L1) совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана. Сделка оценивалась в 1,8 млрд фунтов стерлингов. Это стало первой инвестицией L1 в ритейл.

По словам одного из источников «Коммерсанта», Holland & Barrett изучала возможность выхода на российский рынок через открытие нескольких магазинов в Москве или в партнерстве с местными компаниями. Собеседник считает наиболее вероятным появление товаров британской сети в «Перекрестке» в формате отдельных корнеров или shop-in-shop. «Перекресток» входит в X5 Retail Group, которой управляет «Альфа-групп». В X5 заявили, что у группы нет информации о планах развития Holland & Barrett в России. В самой сети, как и в L1, на запрос не ответили.

Партнерство с крупнейшей российской продуктовой сетью поможет британской компании быстрее вывести свой бренд на рынок, отмечает руководитель отдела ритейл-консалтинга компании JLL Полина Жилкина. Дополнительный трафик от сотрудничества может получить и «Перекресток». Управляющий партнер Peregrine Capital Николай Габышев допускает, что в перспективе Holland & Barrett может открыть несколько полноценных магазинов в Москве.

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Политика
Новости

Академики раскритиковали новый состав Высшей аттестационной комиссии

Ведомости
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«Клуб 1 июля», в который входят несколько десятков академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук (РАН), раскритиковал новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК), отвечающей в России за присвоение и лишение ученых степеней. «В результате ротации из состава (комиссии.— ред.) оказались выведены и участники борющегося с торговлей диссертациями сообщества «Диссернет», и выступавшие против придания научного статуса гомеопатии, и несогласные со смешением науки с политикой, проявившимся в дискуссии о диссертации В[ладимира]. Р. Мединского», – приводит «Коммерсантъ» фрагмент заявления академического клуба.

Новый состав ВАК при Минобрнауки утвердил премьер Дмитрий Медведев 22 мая. В него вошли 139 человек, из них 94 (68%) в комиссию ранее не входили, отмечал РБК. Из состава ВАК были исключены сооснователь «Диссернета» биолог Михаил Гельфанд, научный руководитель Госархива Сергей Мироненко и ряд других ученых.

Члены академического клуба обратили внимание на ситуацию с «третьим сроком» председателя ВАК Владимира Филиппова, а также некоторых членов комиссии. Несмотря на запрет «третьего срока», содержащийся в «Положении о ВАК» от 2014 г. и обновленном в 2016 г., в новом составе комиссии оказались сразу 18 ученых, уже отработавших в ней два срока. «ВАК сформирована с существенным и очевидным нарушением действующих норм, а значит, все ее решения впоследствии будут иметь сомнительную правомочность. Этот факт ставит под угрозу всю систему научной аттестации в России», – говорится в заявлении клуба. О нелегитимности нового состава ВАК ранее заявляли и представители «Диссернета».

Академический клуб предложил передать контроль над ВАК от Минобрнауки Российской академии наук, чтобы она могла «полностью реорганизовать ее работу». В Минобрнауки это предложение не прокомментировали. Накануне ведомство опубликовало официальный ответ на претензии «Диссернета», который был основан на заключении Института законодательства и сравнительного правоведения. В нем отмечалось, что в «Положении о ВАК» от 2016 г. ничего не говорится о том, как оно соотносится с положением 2014 г., а значит, отсчет сроков нахождения в составе ВАК для его членов должен начинаться с 30 апреля 2016 г.

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