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Кремль рассказал об отсутствии условий для первой встречи Путина с Зеленским

Для первой встречи президента России Владимира Путина с новым президентом Украины Владимиром Зеленским должны «созреть соответствующие условия», сказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. В частности, по его словам, Кремлю необходимо понимание относительно готовности Зеленского исполнять минские договоренности и контактировать с руководством самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР.

«Действительно, после того как на Украине появился новый президент, снова активно возобновилось обсуждение проблематики невыполненных минских договоренностей. И, конечно, есть необходимость продолжить обсуждения и в нормандском формате», – сказал Песков.

По его словам, в Кремле знают, что у президента Украины были контакты с министрами иностранных дел стран, входящих в нормандский формат: «Эта тематика обсуждалась, но каких-то конкретных прикидок пока нет».

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил о том, что готов инициировать встречу в нормандском формате с участием лидеров Германии, России и Украины, как только для этого сложатся политические условия. Песков 24 мая сообщил позицию Кремля: Россия участвовать в таком саммите готова.