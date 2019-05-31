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Forbes узнал о новом подозреваемом в деле Серебренникова

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Предприниматель из Санкт-Петербурга Валерий Синельников, который был свидетелем по делу «Седьмой студии», стал подозреваемым. Об этом Forbes рассказали два источника, близкие к расследованию дела.

Синельников не отрицал, что стал подозреваемым, но отказался от комментариев: «Я никогда не общался ни с кем [из представителей СМИ] как свидетель, и тем более не буду как подозреваемый».

По словам собеседников издания, Синельников подозревается по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса (незаконная банковская деятельность). Он был на допросах, признал вину, но обвинения ему пока не предъявили, утверждают источники.

По данным Forbes, дело Синельникова выделили в отдельное производство.

Синельников рассказывал на допросах в Мещанском суде Москвы, что как индивидуальный предприниматель заключал фиктивные договоры с «Седьмой студией» и обналичивал деньги, выделяемые на проект «Платформа», за небольшой процент – в среднем 9%. По его словам, в октябре 2011 г. его старая подруга Нина Масляева, которая была главным бухгалтером «Седьмой студии», представила его гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину. Разговор между Синельниковым и Итиным «был один на один в его [Итина] кабинете», рассказывал бизнесмен: «Мне предложили заключать фиктивные договоры и обналичивать деньги».

Фигурантами дела «Седьмой студии» помимо Итина и Масляевой являются режиссер Кирилл Серебренников, директор РАМТ Софья Апфельбаум, бывший генеральный продюсер Алексей Малобродский. Их обвиняют в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета на проект «Платформа». Масляева дала признательные показания, ее дело выделено в отдельное производство.

Серебренников на свободе. Режиссера отпустили из-под домашнего ареста

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Экономика
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«Сбербанк CIB»: ЦБ может до конца года дважды снизить ключевую ставку

Ведомости
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Центробанк может дважды в течение 2019 г. снизить ключевую ставку, предположительно в июне и декабре, пишут аналитики «Сбербанк CIB». Согласно их прогнозу, следующего снижения ключевой ставки следует ожидать в середине 2020 г.

Свой предыдущий прогноз темпов роста экономики аналитики не корректируют, для текущего года рост ВВП должен составить 1,5%. При этом аналитики решили понизить прогноз инфляции на конец 2019 г. с 4,7% до 4,5%, поскольку фактическая инфляция с марта по май оказалась меньше, чем ожидалось.

В апреле Центробанк в третий раз сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, но допустил ее снижение в том случае, если экономика будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом. 30 мая председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о готовности регулятора снизить ключевую ставку уже во во II–III квартале 2019 г. Следующее решение о ключевой ставке совет директоров ЦБ должен принять 14 июня.

По информации ЦБ, двух повышений ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 г. оказалось достаточно для ограничения инфляционных рисков. По прогнозу ЦБ, к целевым для регулятора 4% годовая инфляция вернется в первой половине 2020 г. Ключевыми факторами ускорения инфляции ЦБ называет повышенные инфляционные ожидания населения и внешние риски.

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Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность»

Ведомости
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Бывший президент Украины Петр Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность» (ранее называлась «Блок Петра Порошенко»), сменив на должности председателя Виталия Кличко, передает «Укринформ». Такое решение было принято 31 мая на съезде партии.

Порошенко после проигрыша на президентских выборах в апреле заявил, что не намерен уходить из политики. Бывший президент 30 мая сообщил, что вступил в партию «Европейская солидарность».

Внеочередные выборы в Верховную раду Украины назначены на 21 июля. О роспуске парламента страны Зеленский заявил в своей речи после инаугурации 20 мая.

Социологическая группа «Рейтинг» в опросе, который прошел 16–21 мая, выяснила, что за партию Порошенко готовы голосовать 8,8% украинцев. Ни при каких обстоятельствах ее не поддержат 51,9% опрошенных. Партия Зеленского «Слуга народа», согласно опросу, является лидером во всех макрорегионах.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

Бизнес
Новости

Роспотребнадзор разъяснил правила продажи стейков в общепите

Ведомости
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Роспотребнадзор разъяснил своим территориальным органам и предприятиям общепита правила продажи блюд из непереработанного сырья, следует из письма, опубликованного на сайте ведомства. Речь идет о стейках с прожаркой rare и medium, мясных и рыбных тартарах, суши и строганине. В своем письме Роспотребнадзор разъясняет, что кафе и рестораны, в том числе сетевые, вправе готовить такие блюда, если они подаются как индивидуальный заказ клиента.

Также Роспотребнадзор уточнил, что кафе и рестораны обязаны приобретать сырье для таких блюд, только если у производителей есть документы, подтверждающие их качество и безопасность, а также самостоятельно проводить производственный контроль используемого сырья и готовой продукции. Своим территориальным органам ведомство пояснило, что административные санкции из-за наличия в меню ресторанов таких блюд «не применялись и не могут быть применены».

Документ был датирован 29 мая и подписан главным санитарным врачом России Анной Поповой.

Ранее российские рестораторы пожаловались в СМИ на то, что де-факто стейки находятся под запретом. Как рассказал «РИА Новости» президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, на практике представители Роспотребнадзора не штрафовали предприятия за стейки «с кровью», но такая возможность у ведомства есть. «Больше года назад ведомство получило право осуществлять так называемые контрольные закупки – вот при такой-то закупке и можно измерить температуру стейка и при желании выставить немалый штраф. То, что норма «спящая», не снимает ее опасности», – заявил Бухаров.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в своем ежегодном докладе президенту также предложил официально разрешить российским ресторанам подавать стейки «с кровью», что, по его данным, не допускается действующими санитарными нормами для общепита, сообщало «РИА Новости».

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Технологии
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Минкульт прокомментировал удаление сцен из фильма про Элтона Джона в российском прокате

Ведомости
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Министерство культуры не давало рекомендаций компании-прокатчику «Централ партнершип» об удалении сцен из фильма «Рокетмен» о музыканте Элтоне Джоне. Об этом представитель пресс-службы ведомства сообщил телеканалу «Дождь». По его словам, решение удалить сцены принадлежит исключительно самой компании.

Позже ситуацию прокомментировал «РИА Новости» и министр культуры Владимир Мединский. «Мы не вырезаем ничего, я даже не понимаю, о чем речь идет... Если вы представляете себе Министерство культуры как организацию, которая ножницами в пленке что-то вырезает, это очень превратное впечатление. У нас другой функционал и другие задачи», – подчеркнул он. На вопрос, принимает ли решение вырезать ту или иную сцену сам прокатчик, он ответил утвердительно.

30 мая в московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Рокетмен». Как писал «Дождь», картину представил, в частности, его ведущий Михаил Козырев, который после показа сказал со сцены, что в российской версии вырезали все сцены с мужскими поцелуями, гей-секс и многие фрагменты с наркотиками. О том, что в фильме вырезаны сцены, рассказал телеканалу и кинокритик Егор Москвитин, который был на показе. Он отметил, что, в частности, был удален слайд из титров: фотография Элтона Джона с супругом, которая сопровождается комментарием, что музыкант встретил настоящую любовь.

Кинокритик Антон Долин, представлявший фильм вместе с Козыревым, подтвердил удаление сцен на своей странице в Facebook и назвал это цензурой. «Так мы проснулись в Саудовской Аравии. Прости, сэр Элтон», – отметил он.

«Централ партнершип» в разговоре с ТАСС сообщила, что «в фильм были внесены изменения для соответствия картины законодательству РФ».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле удаление из фильма ряда сцен проявлением цензуры, ответил, что не знает, о каком фильме идет речь: «Я не могу вам ничего сказать, я не знаю, что это за фильм, что именно вырезали, кто вырезал и кто порекомендовал это сделать». Он порекомендовал обратиться в Минкульт.

«Рокетмен» – фильм, снятый режиссером Декстером Флетчером. В нем рассказывается о «превращении застенчивого парня Реджинальда Дуайта, талантливейшего пианиста из маленького городка, в суперзвезду и культовую фигуру мировой поп-музыки Элтона Джона». В широкий прокат в России картина выходит 6 июня. Мировая премьера состоялась 16 мая.

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Политика
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Кремль рассказал об отсутствии условий для первой встречи Путина с Зеленским

Ведомости
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Для первой встречи президента России Владимира Путина с новым президентом Украины Владимиром Зеленским должны «созреть соответствующие условия», сказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. В частности, по его словам, Кремлю необходимо понимание относительно готовности Зеленского исполнять минские договоренности и контактировать с руководством самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР.

«Действительно, после того как на Украине появился новый президент, снова активно возобновилось обсуждение проблематики невыполненных минских договоренностей. И, конечно, есть необходимость продолжить обсуждения и в нормандском формате», – сказал Песков.

По его словам, в Кремле знают, что у президента Украины были контакты с министрами иностранных дел стран, входящих в нормандский формат: «Эта тематика обсуждалась, но каких-то конкретных прикидок пока нет».

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил о том, что готов инициировать встречу в нормандском формате с участием лидеров Германии, России и Украины, как только для этого сложатся политические условия. Песков 24 мая сообщил позицию Кремля: Россия участвовать в таком саммите готова.

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Политика
Новости

Кремль прокомментировал данные соцопросов о падении уровня доверия Путину

Ведомости
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Рейтинг президента Владимира Путина формируется на основе оценки его работы россиянами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет разных рейтингов у президента, у президента один рейтинг. Этот рейтинг формируется по результатам того, как люди оценивают работу президента, результаты этой работы. А все остальное уже – методики работы социологических служб – это уже вторично», – пояснил Песков.

По его словам, Кремль ценит профессионализм работников в сфере социологии и внимательно следит за различными данными. Однако нередко они противоречат тому, что «мы получаем потом в реальности от граждан», добавил Песков. По его словам, иногда социологи ошибаются. «Мы видим, что сейчас очень много разных рейтингов, в целом просто тема, что называется, на слуху», – пояснил Песков. Он предположил, что это может быть связано с приближающейся прямой линией президента.

Песков напомнил, что лично так или иначе участвовал в подготовке Путина к более 15 прямым линиям. «Все равно много вопросов остается. Я просто говорю как, скажем так, потребитель этой социологической информации, не как профессионал», – отметил пресс-секретарь. При рассуждениях об одобрении и доверии необходимо учитывать определенные нюансы, добавил он.

В пятницу, 31 мая, ВЦИОМ опубликовал результаты опроса об уровне доверия россиян к Путину. По данным исследования, уровень доверия продолжает снижаться и на сегодняшний день составляет 30,5%. Это новый минимум с 2006 г. (более ранних данных на сайте ВЦИОМ нет). Прошлое минимальное значение было зафиксировано неделю назад – 31,7%.

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Финансы
Новости

Минфин предложил допустить иностранных инвесторов к покупке ипотечных ценных бумаг

Ведомости
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Минфин и Банк России обсуждают возможность допустить иностранных инвесторов к покупке ипотечных ценных бумаг. Об этом рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев, передает ТАСС. «В последние месяцы мы видели приток иностранных инвесторов в ОФЗ, ну и почему бы не проструктурировать бумаги таким образом, чтобы иностранные инвесторы покупали и ипотечные ценные бумаги в том числе», – передает слова чиновника агентство. По словам Моисеева, для реализации этой инициативы совместно Минфином и ЦБ создается дорожная карта, к работе над документом привлечена госкомпания «Дом.РФ».

В апреле Минфин разместил ОФЗ на максимальную за всю историю сумму – 403,8 млрд руб. По оценкам ЦБ, почти половину выпуска выкупили нерезиденты и «дочки» иностранных банков – 41,6%. Их интерес подкрепил спрос на активы развивающихся рынков в целом, а также рост цен на нефть, объяснял регулятор. Всего в I квартале министерство разместило ОФЗ на 514 млрд руб., что оказалось на 64 млрд руб. больше запланированного.

В мае в интервью «РИА Новости» Моисеев заявил, что Минфин в настоящий момент активно занимается формированием ликвидного рынка ипотечных облигаций. По его расчетам, большинство решений может быть реализовано до конца года. «В перспективе это обеспечит снижение ставок на 1–1,5%», – добавил он.

Сейчас инвесторы имеют ряд ограничений на покупку ипотечных ценных бумаг из-за требований к ликвидности и рискам. Российский рынок может вырасти более чем втрое к 2022 г. в случае смягчения регулирования сектора, отмечал в марте председатель правления банка «Дом.РФ» Артем Федорко, говорится в материалах «Дом.РФ». В течение трех лет объем сделок по выпуску ипотечных бондов может достичь 800 млрд руб. с текущих 248 млрд руб., рассказал он. На 2019 г. запланированный объем выпуска таких бумаг на 150 млрд руб., в прошлом году их выпустили на 136 млрд руб.

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Политика
Новости

Лукашенко пообещал белорусам новую Конституцию

Ведомости
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране в скором времени может быть принята новая Конституция, передает информагентство «БелТА». «Или будут вноситься правки в действующую», – уточнил белорусский лидер на встрече с руководителями конституционных судов иностранных государств. По его словам, какая-либо концепция по этому вопросу еще не выработана. Она появится только после того, как президент получит предложения от разных слоев общества, сказал Лукашенко, добавив, что поручил специалистам Конституционного суда изучить возможность совершенствования Основного закона.

По его словам, Белоруссии необходимо перейти на новый этап развития «в связи с изменениями, которые диктует сама жизнь». «Очень ускорились процессы. Наша Конституция начинает немножко отставать», – отметил Лукашенко.

В апреле Лукашенко заявлял, что в Белоруссии необходимо усилить полномочия различных ветвей власти. Белорусский лидер рассчитывает передать своему преемнику измененную Конституцию. «Мне задают часто вопрос... хотел бы ты оставить эту Конституцию своему преемнику? Я честно и прямо говорю: нет», – сказал он во время ежегодного Послания к народу и парламенту 19 апреля. Лукашенко считает, что государственные структуры необходимо наделять властными полномочиями. Например, за экономику правительство должно отвечать вместе с парламентом и Нацбанком, объяснял он. По его словам, будущий президент должен быть главой государства, он не должен «так много мотаться по полям и фермам». Лукашенко утверждал, что думает о будущем Белоруссии, а не о «личной власти». «Я уже навластвовался», – говорил он.

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Финансы
Новости

ЦБ может повысить для банков ставку отчислений за валютные вклады физлиц

Ведомости
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Центробанк России может повысить ставку отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР) по валютным вкладам физических лиц на 1 п. п. до 8,0%, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом обсуждения этого вопроса. По информации источника, повышение ставки может привести к увеличению общей суммы обязательных резервов банков на 60 млрд руб. Решение о повышении должен одобрить совет директоров регулятора.

Другие ставки отчислений в ФОР по вкладам в рублях и другой валюте не изменятся, уточнил источник. Коэффициенты усреднения обязательных резервов ЦБ также не собирается менять: для банков с универсальной лицензией и банков с базовой лицензией – 0,8, для небанковских кредитных организаций – 1,0.

Первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева 18 апреля заявила, что регулятор может ужесточить требования к валютным вкладам из-за того, что ставки по депозитам в рублях и иностранной валюте существенно различаются. По ее словам, таким образом ЦБ хочет поддержать тенденцию к девалютизации балансов банков. За последние полгода практически приостановился тренд на девалютизацию депозитов клиентов-резидентов, отмечала Юдаева. В I квартале этого года был зафиксирован рекордный прирост средств на счетах клиентов – около $11 млрд, при этом из них $5,8 млрд приходится на юрлица и $5,5 млрд – на физлица, уточняла она. Смена тенденций может свидетельствовать об уязвимости системы, предполагала Юдаева. В конце 2018 г. многие банки активно увеличивали ставки валютных вкладов (до 3,5–4%) для физлиц. Из-за этого чистый процентный доход банков по операциям в иностранной валюте в 2018 г. снизился на 12% по сравнению с показателем предыдущего года, объясняла она.

Сейчас ставка отчислений в ФОР по валютным вкладам физлиц составляет 7%. Последний раз ЦБ увеличил ставку 1 августа на 1 п. п.

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Недвижимость
Новости

Дом.РФ запустит агрегатор проектного финансирования для застройщиков

Ведомости
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Госкомпания Дом.РФ намерена запустить сервис, который будет оценивать для банков риски жилищного строительства и станет агрегатором проектного финансирования для застройщиков, говорится в сообщении компании.

По словам директора по гарантийным продуктам компании Антона Воронина, на этой платформе застройщики смогут взаимодействовать с банками: отправлять документы для экспресс-анализа сразу в несколько кредитных организаций и получать от них предварительные условия кредитования. По расчетам Дом.РФ, сервис будет также полезен банкам, особенно тем, у которых нет широкой сети филиалов: в нем они смогут раньше узнавать о строительных проектах и корректно рассчитывать свои риски.

Агрегатор планируется запустить после 1 июля 2019 г., а сервис по оценке рисков проектов жилищного строительства – до конца года.

С 1 июля 2019 г. все застройщики должны перейти на использование счетов эскроу при продаже квартир. Закон запрещает финансирование строек напрямую через деньги дольщиков. Средства дольщиков будут зачисляться на банковский счет, деньги с которого девелоперы смогут получить только после передачи квартир дольщикам. Финансироваться же стройки будут с помощью банковских кредитов.

В марте вице-премьер Виталий Мутко оценивал, что в России строится 132,3 млн кв. м жилья. Из них у 71,9 млн кв. м строительная готовность превышает 30%. Для того чтобы облегчить застройщикам переход на новую схему финансирования, Минстрой предложил разрешить достраивать жилье по старым правилам, если строительная готовность дома превышает 30%, а количество заключенных договоров долевого участия – не менее 10% от общей площади в проекте.

Дом.РФ – государственный институт развития в жилищной сфере, 100% его акций принадлежит Росимуществу. Чистая прибыль госкомпании по МСФО за прошлый год составила 19,3 млрд руб. (рост на 7,2% к 2017 г.). По итогам 2018 г. компания направила на выплату дивидендов в федеральный бюджет 15,4 млрд руб.

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Политика
Новости

Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе

Ведомости
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Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в ресторанах и кафе, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства. В министерстве подчеркнули, что курение кальянов вредит здоровью посетителей и сотрудников таких заведений: увеличивает давление и пульс, снижает легочную функцию, приводит к опухоли головы, пищевода и легкого, а также сказывается на работе иммунной системы человека и способствует распространению туберкулеза и инфекционных заболеваний.

В начале мая председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин рассказывал, что парламент может выступить с инициативой приравнять курение кальяна к обычным сигаретам, то есть запретить его в общественных местах. «С помощью кальянов в ресторанах курят не только кальянный табак, но и курительные смеси, на которые не распространяется общее для всех табачных изделий регулирования», – утверждал Рябухин. По данным «РИА Новости», законодательный запрет на курение кальяна могут обсудить в Совете Федерации уже в пятницу, 31 мая.

Также в мае 2019 г. Мосгордума заявила о планах внести в Госдуму законопроект, приравнивающий вейпы и кальяны к табачной продукции и запрещающий курение в общественных местах. Сам законопроект пока не опубликован, однако на сайте Государственной думы есть информация о законопроекте «О государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака» от 2017 г., инициатором которого стала также Мосгордума. В феврале 2017 г. он был направлен в комитет Госдумы по охране здоровья и получил заключение комитета, но не был вынесен на голосование.

Антитабачный закон в России вступил в силу с 1 июня 2013 г. Он запретил курение в общественных местах, кафе и ресторанах, больницах, отелях, на вокзалах, в самолетах и поездах дальнего следования. Курение разрешается в своих квартирах и специально оборудованных местах в офисах, на улицах – дальше 15 м от остановок транспорта и входов в вокзалы, метро и т. д.

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