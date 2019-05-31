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Forbes узнал о новом подозреваемом в деле Серебренникова

Предприниматель из Санкт-Петербурга Валерий Синельников, который был свидетелем по делу «Седьмой студии», стал подозреваемым. Об этом Forbes рассказали два источника, близкие к расследованию дела.

Синельников не отрицал, что стал подозреваемым, но отказался от комментариев: «Я никогда не общался ни с кем [из представителей СМИ] как свидетель, и тем более не буду как подозреваемый».

По словам собеседников издания, Синельников подозревается по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса (незаконная банковская деятельность). Он был на допросах, признал вину, но обвинения ему пока не предъявили, утверждают источники.

По данным Forbes, дело Синельникова выделили в отдельное производство.

Синельников рассказывал на допросах в Мещанском суде Москвы, что как индивидуальный предприниматель заключал фиктивные договоры с «Седьмой студией» и обналичивал деньги, выделяемые на проект «Платформа», за небольшой процент – в среднем 9%. По его словам, в октябре 2011 г. его старая подруга Нина Масляева, которая была главным бухгалтером «Седьмой студии», представила его гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину. Разговор между Синельниковым и Итиным «был один на один в его [Итина] кабинете», рассказывал бизнесмен: «Мне предложили заключать фиктивные договоры и обналичивать деньги».

Фигурантами дела «Седьмой студии» помимо Итина и Масляевой являются режиссер Кирилл Серебренников, директор РАМТ Софья Апфельбаум, бывший генеральный продюсер Алексей Малобродский. Их обвиняют в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета на проект «Платформа». Масляева дала признательные показания, ее дело выделено в отдельное производство.

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