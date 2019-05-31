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Жителям Березников выплатят более 1 млрд рублей после аварии на руднике «Уралкалия»

Вице-премьер России Дмитрий Козак по итогам совещания по поводу ликвидации последствий затопления рудника Верхнекамского месторождения в Березниках поручил выделить более 1,037 млрд руб. на выплаты местным жителям, следует из материалов на сайте правительства. Средства будут в равных долях (по 1/3 от общей суммы) выделены бюджетом Пермского края, федеральным бюджетом и компанией «Уралкалий».

«Уралкалию» также поручено ускорить работы по восстановлению гидроизоляционной перемычки между рудниками в подтопляемой зоне. Кроме того, Козак поручил признать еще 15 многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу. Согласно поручению вице-премьера, необходимо к октябрю 2021 г. завершить строительство жилья для переселения жителей из этих домов.

В октябре 2006 г. на руднике «Уралкалия» в Березниках произошла авария: на одном из участков было обнаружено увеличение притока рассола. В июле 2007 г. в районе аварийной шахты произошел провал грунта над карстовой полостью, из-за этого в зоне оседания почвы оказался участок железнодорожного полотна в районе станции Березники, а также ряд жилых домов. Впоследствии в городе появилось не менее четырех провалов различного диаметра.

В 2016 г. президент Владимир Путин потребовал наказать виновных в затягивании переселения жителей Березников из аварийных домов. На руднике «Соликамск-2» в Пермском крае в мае 2018 г. было зафиксировано образование новой воронки. Компания «Уралкалий» обещала минимизировать последствия этого инцидента.

Березники Уралкалия