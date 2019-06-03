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Счетная палата выявила неисполнение майского указа по зарплате медработников

Министерство здравоохранения в 2018 г. не выполнило майский указ президента Владимира Путина о повышении зарплат среднему и младшему медперсоналу, а также не обеспечило достижение показателей по продолжительности жизни, смертности от онкологии и удовлетворенности россиян качеством медобслуживания. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты. Ведомство опубликовало результаты проверки бюджета по итогам прошлого года в Минздраве, Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии им. Приорова, Роспотребнадзоре и Росздравнадзоре.

Счетная палата отметила низкий уровень исполнения расходов по федеральной адресной инвестиционной программе в Минздраве (68,9%) и Роспотребнадзоре (39,9%). Низкий процент освоения говорит о системных недоработках при планировании расходов и недостаточном контроле за реализацией программы, пояснил аудитор Счетной палаты Михаил Мень.

Президент России Владимир Путин в день инаугурации, 7 мая 2018 г., подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития страны до 2024 г. В указе были перечислены такие цели, как повышение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет, увеличение заработной платы медработников до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе, снижение уровня бедности вдвое.