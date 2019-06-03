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Медведев поручил создать единую базу данных всех российских ведомств

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил создать единую базу данных для всех ведомств России, сообщается на сайте правительства. Соответствующее поручение он озвучил на встрече с руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, который рассказал о возможности объединить информационные ресурсы его ведомства, казначейства и ФНС.

По словам Медведева, создание единой базы данных – актуальная задача. При этом в этой сфере существуют «передовики производства», на которых можно ориентироваться. По оценке премьера, ФНС достигла успеха в цифровизации и автоматизации многих процессов. При этом другие ведомства по-прежнему «на этом языке не разговаривают». Поэтому премьер поручил проработать возможность создания единой базы данных для чиновников, а также подумать о едином алгоритме взаимодействия, который подошел бы для всех ведомств. За основу он предложил взять наработки ФНС и Росфинмониторинга.

Медведев уточнил, что для государственных организаций различного профиля необходимо будет предусмотреть разный уровень доступа к информации. «Это задача актуальная. Обязательно давайте вместе ею займемся», – сказал премьер.