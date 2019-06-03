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Медведев поручил создать единую базу данных всех российских ведомств

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил создать единую базу данных для всех ведомств России, сообщается на сайте правительства. Соответствующее поручение он озвучил на встрече с руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, который рассказал о возможности объединить информационные ресурсы его ведомства, казначейства и ФНС.

По словам Медведева, создание единой базы данных – актуальная задача. При этом в этой сфере существуют «передовики производства», на которых можно ориентироваться. По оценке премьера, ФНС достигла успеха в цифровизации и автоматизации многих процессов. При этом другие ведомства по-прежнему «на этом языке не разговаривают». Поэтому премьер поручил проработать возможность создания единой базы данных для чиновников, а также подумать о едином алгоритме взаимодействия, который подошел бы для всех ведомств. За основу он предложил взять наработки ФНС и Росфинмониторинга.

Медведев уточнил, что для государственных организаций различного профиля необходимо будет предусмотреть разный уровень доступа к информации. «Это задача актуальная. Обязательно давайте вместе ею займемся», – сказал премьер.

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Бизнес
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ФАС предложила ввести равные акцизы на всю никотиносодержащую продукцию

Ведомости
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Акцизами должна облагаться вся никотиносодержащая продукция на равных условиях. Об этом заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин, передает ТАСС.

«Условия должны быть одинаковые. Тогда уж давайте и со стиков, и с жидкости [для электронных сигарет]», — сказал он, отвечая на вопрос о взимании акцизов. По его словам, оба способа доставки никотина нужно объединить в одно понятие для дальнейшего удобства регулирования.

Мышеловин напомнил, что любой дополнительный налог или акциз отражается в первую очередь не на рынке, а на конечной цене товара. Рынок от этого не сократится, выразил мнение он, поскольку речь идет о новых товарах на рынке, а любые новые товары имеют тенденцию к росту, какая бы цена на них не была.

В конце мая премьер Дмитрий Медведев поручил Минфину отнести к подакцизным товарам электронные системы доставки никотина многоразового использования — устройства, в которых вместо табака используется никотиносодержащая жидкость, пары или дым которой вдыхает человек. В таком случае права части производителей будут ущемлены, говорили «Ведомостям» собеседники в крупных табачных компаниях. По их мнению, системы доставки никотина на основе жидкости будут облагаться налогом дважды – сама жидкость и устройство для ее потребления, а систем нагревания табака это не коснется – там подакцизным товаром останутся только стики.

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Суд назначил первый штраф за организацию протестов в Екатеринбурге

Ведомости
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Ленинский районный суд Екатеринбурга признал местную жительницу Анну Балтину виновной в организации протестов против строительства храма, которые проходили в середине мая в сквере в центре города, сообщает Znak.com. Ее приговорили к штрафу в размере 20 000 руб. за записи на ее личной странице в  Facebook и в группе «Парки и скверы Екатеринбурга» в социальной сети «В контакте». Сама Балтина назвала приговор несправедливым.

В материале говорится, что заявление на Балтину подал представитель свердловского министерства общественной безопасности Владислав Щетинин. Он указал, что увидел 13 мая записи, в которых Балтина призывала жителей «выйти гулять» в сквер, чем спровоцировала несанкционированное мероприятие. По его мнению, «хороводы в парке» — это культурно-массовое мероприятие, о котором нужно было заранее уведомить городскую администрацию.

Как отмечает сетевое издание It’s My City, на суде в защиту Балтиной выступала Анна Деменева, консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. Она зачитала письмо омбудсмена, в котором говорится, что события в сквере не были митингом или шествием, поэтому не требовали согласования с властями. Тем не менее, суд решил признать Балтину виновной в нарушении части 2 статьи 20.2 КоАП РФ.

Власти Екатеринбурга планировали построить новый храм на месте сквера в центре города. Основными инвесторами строительства храма на благотворительных началах выступают Уральская горно-металлургическая компания и Русская медная компания. Многим местным жителям выбор места не понравился, поэтому с 13 мая в городе проходили массовые протестные акции. За несколько дней проведения акций были задержаны десятки человек, в отношении почти сотни протестующих составлены административные протоколы. Некоторые задержанные позже получили штрафы за участие в несанкционированной акции, но как организатор никто оштрафован не был. В частности, первым осужденным за участие в акции стал Станислав Мельниченко, его приговорили к штрафу в 12 000 руб.

В итоге 16 мая в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, который предложил опросить горожан по поводу места строительства. Мэрия Екатеринбурга заморозила строительство храма на время проведения опроса. Сейчас проходит сбор предложений от местных жителей.

Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестуют местные жители. Фотографии

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Экономика
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Росфинмониторинг предложил ввести маркировку госконтрактов

Ведомости
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Росфинмониторинг предложил ввести маркировку госконтрактов, которые реализуются в рамках национальных проектов, передает «Интерфакс». С таким предложением выступил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. По словам Чиханчина, эта мера позволит Росфинмониторингу лучше отслеживать, на что были направлены средства федерального бюджета, выделяемые для нацпроектов, и контролировать их правильное использование.

«Конечно, было бы неплохо, если бы мы ввели систему раздельного учета, то есть отдельные счета, и если бы появились уполномоченные банки. Потому что в противном случае в общей денежной массе выявить то, что относится к национальному проекту, очень сложно», – передает его слова «Интерфакс». По мнению чиновника, такая система позволит властям оценивать финансовое состояние исполнителя до заключения госконтракта, минимизировать закупочные риски и добиться прозрачности ценообразования, а также проследить за каждой проведенной исполнителем операцией, общей сметой госконтракта, накладными и социальными платежами.

Премьер Медведев заявил о том, что правительство готово рассмотреть вопрос о нормативном усовершенствовании контроля средств, которые выделяются на нацпроекты. Он поручил Росфинмониторингу совместно с Минфином и казначейством подготовить соответствующие предложения.

В 2018 г. Счетная палата выявила, что при осуществлении госзакупок российские чиновники допустили нарушения на сумму 294,6 млрд руб.

В 2018 г. в России, по данным Единой информационной системы в сфере закупок, было размещено по 44-ФЗ («О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») закупок на 8,38 трлн руб., контрактов – на 6,89 трлн руб. По 223- ФЗ («О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц») в 2018 г. было размещено закупок на 16,92 трлн руб., договоров – на 17,55 трлн руб.

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Политика
Новости

«Ростех» опроверг сообщения о выводе своих военных специалистов из Венесуэлы

Ведомости
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Госкорпорация «Ростех» опровергла информацию The Wall Street Journal (WSJ) о том, что она оставила в Венесуэле лишь несколько десятков из примерно 1000 своих сотрудников на фоне сомнений Москвы в устойчивости режима Николаса Мадуро, передает «Интерфакс». Как заявил агентству представитель госкорпорации, цифры WSJ «преувеличены в десятки раз», а Россия планирует углублять военно-техническое сотрудничество с Венесуэлой.

«Ростех» помогает Венесуэле приобретать оружие у России и обучает венесуэльских военных работать с ним. Но 2 июня WSJ со ссылкой на человека, близкого к российскому министерству обороны, сообщила, что за последние несколько месяцев численность специалистов «Ростеха» в стране сильно сократилась. По словам источников газеты, это связано с нехваткой новых контрактов и пониманием того, что режим Мадуро больше не сможет платить за услуги «Ростеха» по предыдущим контрактам. Как утверждают источники WSJ, последним крупным выполненным контрактом «Ростеха» было строительство центра подготовки пилотов военных вертолетов в марте, причем Венесуэла прекратила платить еще в прошлом году. Ожидается, другие давно запланированные проекты будут приостановлены, поскольку «Ростех» пришел к выводу, что Мадуро не сможет остаться у власти, написала WSJ.

Россия наряду с Китаем остается одним из главных союзников Мадуро после того, как США, Канада, ЕС и большинство стран Латинской Америки признали временным президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Поэтому Мадуро очень важно сохранить военное сотрудничество с Россией. При этом Венесуэла переживает тяжелейший экономический кризис. По данным ее центробанка, инфляция в стране достигла 130 000% в 2018 г. Это самый высокий уровень в мире, при том что, по оценкам МВФ, инфляция и вовсе была равна почти 1 700 000% в 2018 г.

Столкновения оппозиции с военными в Венесуэле

Новости СМИ2
Политика
Новости

Зеленский назначил Кучму представителем Украины в контактной группе по Донбассу

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о назначении Леонида Кучмы представителем в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, передает УНИАН. Как заявил Зеленский, следующее заседание контактной группы должно пройти 5 июня. Украинскую делегацию на ней возглавит Кучма.

Кучма не первый год участвует в разрешении конфликта на востоке Украины. В 2014 г. он принял участие в переговорах в Донецке, на которых была достигнута самая первая договоренность о прекращении огня. «Участие Леонида Кучмы свидетельствует о высоком внимании президента Украины к этой миссии», – подчеркивал Петр Порошенко, который в тот период занимал должность президента страны. В сентябре 2014 г. Кучма с украинской стороны подписал минский протокол, предусматривающий прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей.

В 2015 г. Кучма стал официальным представителем Украины в трехсторонней контактной группе (Россия – Украина – ОБСЕ), но в октябре 2018 г. покинул свой пост. «Я уже окончательно это для себя решил, что где-то надо остановиться», – говорил тогда Кучма (цитата по ТАСС). Он отмечал, что встречи в Минске даются ему нелегко, прежде всего, в физическом плане.

Кучма в 1994–2005 гг. был президентом Украины. В 1992–1993 гг. он также занимал пост премьер-министра.

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Технологии
Новости

Rambler Group отказалась от коллективного управления после сделки со Сбербанком

Ведомости
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Rambler Group в рамках сделки со Сбербанком объявила о смене системы управления. С июля прошлого года компанией руководил управляющий комитет, в который входили совладелец компании Александр Мамут и топ-менеджеры компании: Надежда Ермакова, Рафаэль Абрамян и Екатерина Лапшина.

Теперь компанией будет руководить Рафаэль Абрамян, он займет должность генерального директора и будет отвечать за развитие группы, говорится в сообщении Rambler Group. Кроме него руководить компанией будет и правление, в состав которого войдут топ-менеджеры основных направлений компании.

Изменения коснутся только тех компаний, которые вошли в состав сделки со Сбербанком (медиахолдинг Rambler & Co, онлайн-кинотеатр Okko, кинотеатр «Художественный», сервисы «Рамблер.Касса» и др.). Система управления объединенной сетью кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» не изменяется.

В апреле Сбербанк и Rambler Group объявили о том, что банк станет владельцем 46,5% интернет-компании. 46,5% останутся у A&NN Мамута, еще 7% – у Era Capital (до объединения с Rambler владела онлайн-кинотеатром Okko). Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» и издательство «Азбука-Аттикус» не вошли в сделку.

Сбербанк может инвестировать около 11 млрд руб., писал РБК со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки. Банк и Rambler Group это не комментировали. Нынешние акционеры Rambler не получат денег в рамках сделки, но Rambler на полученные средства сможет закрыть кредиты и инвестировать в развитие сервисов, в том числе Okko, говорили источники «Ведомостей». «Сейчас перед нами будут стоять амбициозные задачи по наращиванию бизнеса, в том числе за счет синергии от вхождения в digital-экосистему Сбербанка», – приводит компания слова Абрамяна.

Политика
Новости

Счетная палата выявила неисполнение майского указа по зарплате медработников

Ведомости
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Министерство здравоохранения в 2018 г. не выполнило майский указ президента Владимира Путина о повышении зарплат среднему и младшему медперсоналу, а также не обеспечило достижение показателей по продолжительности жизни, смертности от онкологии и удовлетворенности россиян качеством медобслуживания. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты. Ведомство опубликовало результаты проверки бюджета по итогам прошлого года в Минздраве, Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии им. Приорова, Роспотребнадзоре и Росздравнадзоре.

Счетная палата отметила низкий уровень исполнения расходов по федеральной адресной инвестиционной программе в Минздраве (68,9%) и Роспотребнадзоре (39,9%). Низкий процент освоения говорит о системных недоработках при планировании расходов и недостаточном контроле за реализацией программы, пояснил аудитор Счетной палаты Михаил Мень.

Президент России Владимир Путин в день инаугурации, 7 мая 2018 г., подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития страны до 2024 г. В указе были перечислены такие цели, как повышение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет, увеличение заработной платы медработников до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе, снижение уровня бедности вдвое.

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Авто
Новости

Volvo запустила длительную аренду автомобиля

Ведомости
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Volvo Car Russia запустила сервис долгосрочной аренды автомобилей по подписке, сообщается на сайте компании.

В сообщении говорится, что на начальном этапе в программе участвует ограниченное количество дилеров Москвы и Московской области. Оформить подписку могут россияне старше 25 лет, «успешно прошедшие скоринг платежной способности». Залог в рамках услуги не потребуется.

Размер ежемесячного платежа за подписку составит 59 500 руб. Срок использования автомобиля – один год. Первые автомобили, которые доступны в рамках сервиса, – полноприводные кроссоверы Volvo XC60 с бензиновым двигателем. Они уже имеют государственные номера и застрахованы по ОСАГО и каско.

В подписку также входит, в частности, регулярное техобслуживание, сезонная замена колес и их хранение, обработка и автоматическое списание штрафов за нарушение правил дорожного движения.

О том, что Volvo Car Russia в июне запустит этот сервис, «Ведомости» писали в марте.

Бизнес
Новости

В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль

Ведомости
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В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль, сообщается в пресс-релизе сервиса.

Вместе с машиной можно вызвать одного или двух грузчиков, которые приедут вместе с водителем. Опция предусмотрена в пожеланиях к поездке. В салоне автомобиля также будет одно пассажирское место. Время ожидания машины – 20–25 минут, обещает «Яндекс.Такси». Оплата будет поминутной, а не почасовой.

Минимальная стоимость поездки – 949 руб. В нее входит 20 минут на погрузку вещей, а также первые 10 минут и 5 км поездки. Услуга грузчиков потребует доплаты – примерно 6 руб. в минуту за работу одного человека.

В рамках услуги будут использоваться такие автомобили, как «Газель Next», Ford Transit, Hyundai Porter, Citroen Jumper, Fiat Ducato, Mercedes Sprinter или Peugeot Boxer.

В апреле «Яндекс.Такси» начало тестировать услугу вызова водителя, который на автомобиле клиента довезет его до необходимого места.

Политика
Новости

Помпео заявил о готовности США заключить с Ираном новое ядерное соглашение

Ведомости
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности американских властей заключить с Ираном новое ядерное соглашение. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Rheinische Post. По словам Помпео, одним из условий нового соглашения будут гарантии Тегерана в том, что Иран не будет «производить атомное оружие, которое представляет угрозу миру».

Президент США Дональд Трамп считает, что заключенная в 2015 г. сделка с Ираном приведет к появлению ядерного оружия в этой стране, сказал Помпео. «Это нельзя принять, поэтому мы вышли из сделки», – пояснил госсекретарь. По его словам, американские власти «не могут закрыть глаза на то, что от Ирана исходят и другие угрозы». Иранская ракетная программа развивается, террористы осуществляют атаки в Европе, перечислил Помпео. По его мнению, «ядерная сделка ничего в этом плане не изменила». Помпео считает, что американские санкции заставят Иран изменить политический курс и начать переговоры.

В мае отношения США и Ирана ухудшились. Вашингтон расширил экономические санкции против Ирана ради «изменения поведения» исламской республики. Власти США также признали Корпус стражей исламской революции террористической организацией. В ответ иранские власти назвали Центральное командование вооруженных сил США террористической организацией, а сами Штаты – «спонсором терроризма».

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что желание Вашингтона воспрепятствовать получению Ираном ядерного оружия не имеет под собой оснований. По словам Роухани, Тегеран будет оказывать сопротивление до тех пор, пока власти США не вернут ядерную сделку к «нормальному состоянию».

У каких стран есть ядерное оружие

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Технологии
Новости

Tinder обяжут раскрывать данные российским спецслужбам

Ведомости
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Роскомнадзор внес компанию Match Group, владеющую приложением Tinder, в реестр организаторов распространения информации, говорится в сообщении ведомства. «Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения», – уточнил Роскомнадзор. Теперь Tinder обязан раскрывать информацию о пользователях по запросу правоохранительных органов. Первым на появление Tinder в реестре обратило внимание издание «Роскомсвобода».

Роскомнадзор формирует реестр организаторов информации совместно с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и органами госбезопасности в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно этому закону организатором распространения информации в интернете признается юрлицо, обеспечивающее функционирование информационных систем и (или) программ, предназначенных для приема, передачи, доставки или обработки электронных сообщений.

Сервис знакомств Tinder был создан в 2012 г. На данный момент приложение доступно более чем в 190 странах. Tinder получает доход от размещения рекламы в бесплатной версии и от использования двух платных версий приложения – Tinder Plus и Tinder Gold.

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