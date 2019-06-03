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«Ростех» опроверг сообщения о выводе своих военных специалистов из Венесуэлы

Госкорпорация «Ростех» опровергла информацию The Wall Street Journal (WSJ) о том, что она оставила в Венесуэле лишь несколько десятков из примерно 1000 своих сотрудников на фоне сомнений Москвы в устойчивости режима Николаса Мадуро, передает «Интерфакс». Как заявил агентству представитель госкорпорации, цифры WSJ «преувеличены в десятки раз», а Россия планирует углублять военно-техническое сотрудничество с Венесуэлой.

«Ростех» помогает Венесуэле приобретать оружие у России и обучает венесуэльских военных работать с ним. Но 2 июня WSJ со ссылкой на человека, близкого к российскому министерству обороны, сообщила, что за последние несколько месяцев численность специалистов «Ростеха» в стране сильно сократилась. По словам источников газеты, это связано с нехваткой новых контрактов и пониманием того, что режим Мадуро больше не сможет платить за услуги «Ростеха» по предыдущим контрактам. Как утверждают источники WSJ, последним крупным выполненным контрактом «Ростеха» было строительство центра подготовки пилотов военных вертолетов в марте, причем Венесуэла прекратила платить еще в прошлом году. Ожидается, другие давно запланированные проекты будут приостановлены, поскольку «Ростех» пришел к выводу, что Мадуро не сможет остаться у власти, написала WSJ.

Россия наряду с Китаем остается одним из главных союзников Мадуро после того, как США, Канада, ЕС и большинство стран Латинской Америки признали временным президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Поэтому Мадуро очень важно сохранить военное сотрудничество с Россией. При этом Венесуэла переживает тяжелейший экономический кризис. По данным ее центробанка, инфляция в стране достигла 130 000% в 2018 г. Это самый высокий уровень в мире, при том что, по оценкам МВФ, инфляция и вовсе была равна почти 1 700 000% в 2018 г.

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