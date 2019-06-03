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СК возбудил дело о хищениях на «Тольяттиазоте» на сумму более 2,5 млрд рублей

Ведомости
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищениях на предприятии «Тольяттиазот» на общую сумму более 2,5 млрд руб., сообщается на сайте ведомства.

Следователи возбудили дело об организации преступного сообщества, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Преступления инкриминируются в зависимости от роли каждого бывшему председателю совета директоров компании Сергею Махлаю, его сыну и экс-президенту «Тольяттиазота» Владимиру Махлаю, бывшему гендиректору «Тольяттиазота» Евгению Королеву, владельцу швейцарского офшора Ameropa AG Эндрю Циви, председателю комитета по стратегии «Тольяттиазота» Александру Макарову, а также другим фигурантам дела. По версии следствия, в 2002–2004 гг. эти люди вошли в состав преступного сообщества, возглавляемого Владимиром Махлаем.

Кроме того, следствие предъявило обвинение участнику этого преступного сообщества Александру Попову, являющемуся председателем правления «Тольяттихимбанка». По версии следствия, Попов и группа его соучастников незаконно приобрели право на принадлежащие «Тольяттиазоту» объекты агрегата аммиака стоимостью не менее 2 млрд руб., в 2008 г. они уклонились от уплаты налогов на сумму не менее 320 млн руб., в 2009–2010 гг. приобрели путем мошенничества право на принадлежащие «Тольяттиазоту» участок земли и находящиеся на нем объекты производства на сумму не менее 228 млн руб.

«Тольяттиазот» более 10 лет находился в состоянии конфликта между миноритарием компании – «Уралхимом» – и Махлаями. «Уралхим» купил акции завода в 2008 г. у структур «Реновы». «Уралнефтехим» требовал предоставить отчетность и выплатить дивиденды, но безуспешно. В 2012 г. по заявлению «Уралхима» было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в 2008–2011 гг. «Тольяттиазот» экспортировал аммиак и карбамид по заниженным ценам через Ameropa и Nitrochem Distribution (тоже принадлежит Циви).

«Коммерсантъ» писал в сентябре 2018 г., что Владимир и Сергей Махлаи, Циви и Королев находятся за пределами России, несмотря на то что они арестованы российским судом заочно. «Уралхим» сообщил, что признан потерпевшим по данному делу. В сообщении компании отмечается, что другими потерпевшими стали государство и несколько акционеров ПАО «Тольяттиазот» – как организаций, так и граждан. «Тольяттиазот» в свою очередь заявил, что считает обвинения в адрес Попова и новое уголовное дело «заранее спланированной при участии правоохранительных органов акцией». По мнению компании, целью нового расследования является оказание давления на суд, рассматривающий уголовное дело 2012 г.

Махлай входит в рейтинг богатейших россиян по версии Forbes. Издание оценило его состояние в 2019 г. в $900 млн.

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Владелец BitTorrent заплатил рекордную сумму за обед с Уорреном Баффеттом

Ведомости
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Китайский бизнесмен, основатель криптовалюты Tron и владелец торрент-трекера BitTorrent Джастин Сан заявил о том, что в 2019 г. стал победителем благотворительного аукциона за право пообедать с американским миллиардером Уорреном Баффеттом. Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter. За обед Сан заплатил рекордные $4,57 млн. «Я также приглашаю лидеров рынка технологии блокчейн встретиться с титаном инвестиций. Я надеюсь, что это принесет всем пользу», – добавил он.

Пятидневный аукцион на eBay, победителем которого стал Сан, завершился 31 мая. Изначально имя победителя не называлось, писал Reuters. Все вырученные средства поступят благотворительному фонду The Glide Foundation, который собирает средства для помощи бездомным и сотрудничает с Баффеттом с 2000 г. Выручка от первого составила всего $25 000, а от всех вместе взятых торгов – более $35 млрд. В истории аукциона Сан заплатил рекордную сумму. В прошлом году неизвестный победитель заплатил за обед с миллиардером $3,46 млрд. Баффетт рассказывал, что обеды с ним обычно длятся примерно три часа, в ходе которых он обсуждает со своими собеседниками самый широкий круг вопросов. Единственная запретная тема, которая принципиально не обсуждается на обеде, это будущие инвестиции генерального директора Berkshire Hathaway.

Сан – основатель и владелец многих сервисов и платформ. Он является основателем приложения Peiwo, китайского аналога Snapchat, децентрализованной платформы развлекательного контента Tron, основанной на блокчейне и использующей одноименный токен. Bloomberg со ссылкой на данные CoinMarketCap.com пишет, что Tron является десятой по величине криптовалютой в мире с капитализацией $2,56 млрд. В 2018 г. Сан купил торрент-трекер BitTorrent. В 2017 г. бизнесмен входил в азиатский топ-30 миллионеров моложе 30 лет по версии Forbes.

Баффет – один из крупнейших в мире инвесторов, председатель Berkshire Hathaway Inc., известный своей бережливостью (по стандартам миллиардеров) и скептическими высказываниями в отношении криптовалют. Его совокупное состояние Forbes оценил в 2019 г. в $82,5 млрд. Баффетт занял третью строчку глобального рейтинга миллиардеров, который ежегодно обновляет издание, уступив основателю Amazon Джеффу Безосу и основателю Microsoft Биллу Гейтсу. В 2010 г. Баффетт объявил о передаче своего состояния пяти благотворительным фондам. Большая часть средств поступила в распоряжение фонда под управлением семьи Гейтс. На сегодня это самый щедрый акт благотворительности в истории человечества.

Миллиардеры какого столетия оказались успешнееФото

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МВД России: несколько тысяч жителей Донбасса обратились за российским гражданством

Ведомости
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МВД России приняло несколько тысяч заявлений о приобретении российского гражданства от жителей Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте ведомства. Они будут рассмотрены в соответствии с президентским указом в срок до трех месяцев.

МВД обещает принимать решения о предоставлении гражданства в кратчайшие сроки после проведения необходимых проверок. Как добавляется в материале, в Ростовской области пока работают четыре временных миграционных пункта по приему и выдаче документов о приобретении российского гражданства жителями ДНР и ЛНР.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получить российское гражданство в упрощенном порядке. Он объяснил это решение гуманитарными целями. По его словам, у Москвы нет желания создавать проблемы для новой украинской власти, но Россия не может терпеть ситуацию, при которой жители Донбасса лишены гражданских прав. МИД Украины тогда назвал решение России продолжением агрессии и призвал жителей Донбасса не принимать российские паспорта. Кроме того, Киев пожаловался на указ Путина в Совет Безопасности ООН. Германия и Франция осудили решение российского президента и заявили, что оно противоречит минским договоренностям.

После вступления президентского указа в силу сообщалось об очередях из желающих получить российское гражданство. При этом МВД сообщало, что, согласно результатам опроса, около 86% жителей ДНР и ЛНР хотят получить российское гражданство.

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Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области по делу о хищении 700 млн рублей

Ведомости
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Басманный суд Москвы отправил под стражу до 30 июля 2019 г. бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, которого подозревают в хищении 700 млн руб., сообщает ТАСС. Судья установила, что уголовное дело в отношении Конькова возбуждено законно, подозрения в отношении него являются обоснованными, и удовлетворила ходатайство следствия, отмечает агентство.

Коньков заявил в Басманном суде, что не признает вину. «Трактовки, которые делает следствие, – они далеки от истины, поэтому я не признаю себя виновным», – передает его слова «Интерфакс».

Конькова задержали 1 июня, сообщил Следственный комитет России (СКР). В отношении Конькова было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, совершенные группой лиц либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до десяти лет со штрафом до 1 млн руб. Вместе с бывшим губернатором был задержан также управляющий директор компании «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин, следует из сообщения СКР. По версии следствия, Коньков, Гришин и иные, пока не установленные лица, похитили из бюджета 700 млн руб., переведя их на счета организаций, входящих в группу компаний «ПРОДО».

Компания «Ивановский бройлер» является единственным производителем мяса птицы, полуфабрикатов, колбасной и деликатесной продукции в регионе, сообщается на ее сайте. Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», она была основана в 2000 г., сейчас находится в стадии ликвидации. В качестве головной компании указана инвестиционно-консалтинговая компания «Провинция».

Коньков стал главой Ивановской области в 2013 г., в 2017 г. ушел по собственному желанию. В сентябре прошлого года он был избран депутатом Ивановской областной Думы по единому областному избирательному округу в составе списка кандидатов, выдвинутых партией «Единая Россия».

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Картину Петрова-Водкина продали за рекордную цену на торгах Christie's

Ведомости
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Картина художника Кузьмы Петрова-Водкина «Натюрморт с сиренью» была продана на торгах аукционного дома Christie's за 9,3 млн фунтов стерлингов ($11,7 млн) – почти в семь раз дороже первоначальной оценки, сообщается в Twitter аукционного дома. Предварительно стоимость работы оценивалась экспертами в 1–1,5 млн фунтов ($1,3–1,9 млн). Натюрморт установил сразу два рекорда – он стал самой дорогой работой Петрова-Водкина и самой дорогой картиной, проданной на аукционе русского искусства Christie's.

Как отмечается в сообщении аукционного дома в Instagram, картина была написана на пике карьеры художника в 1928 г. Она участвовала в экспозиции советского павильона на Венецианской биеннале в 1932 г. После этого работа не демонстрировалась на публике, в этом году ее выставили на продажу из коллекции итальянского искусствоведа Джованни Шейвиллера. В середине мая она демонстрировалась на предаукционной выставке Christie's в Москве.

Кроме того, на торгах Christie's продана подборка из 30 лотов с произведениями художника Сергея Чехонина. За нее удалось выручить более £1 млн (около $1,3 млн). Борьба за лоты длилась полтора часа, а проданная подборка является самым большим собранием произведений автора, отметили в аукционном доме.

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Бизнес
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«Шереметьево» пообещало разобраться с задержками багажа до конца июня

Ведомости
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Ситуация с задержками багажа в аэропорту «Шереметьево» стабилизируется к концу июня, говорится в сообщении аэропорта. Сейчас в «Шереметьево» по ряду рейсов продолжают происходить задержки с выдачей багажа прибывшим пассажирам и его отправкой на транзитные рейсы, отмечается там же.

Сейчас в зонах выдачи багажа в «Шереметьево» работают дополнительные диспетчеры и супервайзеры, сообщает аэропорт. Если срок ожидания багажа превышает 25 минут с момента посадки, пассажирам раздается вода и сэндвичи в зонах выдачи. Если время ожидания превышает полчаса, а пассажир не имеет возможности далее ждать, он может оформить заявление о бесплатной доставке своих вещей по указанному адресу на стойке в зоне выдачи, говорится в сообщении аэропорта.

С 1 июня пользователи социальных сетей стали жаловаться на существенные задержки выдачи багажа в московском аэропорту «Шереметьево». В некоторых сообщениях говорилось, что ждать багаж приходилось больше часа. Позже пресс-служба аэропорта подтвердила проблемы с выдачей багажа, объяснив их пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. Система обработки и транспортировки багажа работала в штатном режиме, отмечали в «Шереметьево».

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку ситуации в «Шереметьево». В частности, она проверит, соблюдаются ли права пассажиров в случае задержек.

По итогам прошлого года «Шереметьево» вошло в число самых загруженных аэропортов Европы. В 2018 г. пассажиропоток в «Шереметьево» вырос на 14,3% до 45,9 млн человек, сообщал Bloomberg. Аэропорт занял десятую строчку составленного агентством рейтинга. Грузооборот «Шереметьево», по данным сайта аэропорта, составляет 736 т грузов всех категорий.

10 самых загруженных аэропортов ЕвропыФото

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Политика
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Шведский суд отказал в заочном аресте Ассанжа

Ведомости
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Окружной суд Уппсалы вынес решение об отказе в заочном аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, слушания транслировались шведским телеканалом SVT.

Как отмечает шведское издание The Local, судья постановила, что выдача ордера на арест представляется непропорциональной мерой, поскольку Ассанж уже находится под стражей в Великобритании. При этом в ходе слушаний по делу Ассанжа поступили новые сведения, которые суд намерен изучить.

Эквадор в апреле отказал Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища в своем посольстве в Лондоне, где он находился с 2012 г. Сразу после этого его задержала британская полиция в связи с требованием американских властей о его экстрадиции. В Великобритании его 1 мая приговорили к году тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. В США основателя WikiLeaks могут приговорить к 170 годам лишения свободы за участие в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру. В 2010 г. WikiLeaks опубликовала сотни тысяч секретных документов Пентагона, посвященных военным операциям в Ираке и Афганистане и закрытой дипломатической переписке. Такую утечку американские СМИ называли самой масштабной в истории США.

Шведская прокуратура 13 мая возобновила дело об изнасиловании против Ассанжа, которое было открыто в 2010 г., но прекращено в 2017 г., поскольку он находился в посольстве Эквадора. Ведомство было готово возобновить расследование, доставить Ассанжа в Швецию до августа 2020 г., когда истекает срок давности дела. 20 мая прокуратура попросила суд о заочном аресте Ассанжа. Если бы суд согласился вынести решение об аресте, это позволило бы экстрадировать Ассанжа из Великобритании.

Как выглядит Ассанж после семи лет жизни в посольстве

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Политика
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Генпрокуратура заподозрила одного из фигурантов дела Захарченко в фальсификации

Ведомости
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Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о фальсификации доказательств одним из фигурантов дела полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупции, говорится в сообщении ведомства. Речь идет об Иване Кожевникове. Генпрокуратура обвиняет Кожевникова по ч. 1 ст. 303 УК.

Осенью 2018 г. Генпрокуратура направила иск в Гагаринский районный суд Москвы против одного из фигуратнов «дела Захарченко» – полковника ФСБ России Дмитрия Сенина. В нем прокуратура потребовала обратить в доход государства имущество самого Сенина и подконтрольных ему лиц. Как сообщало ведомство, на Сенина и связанных с ним людей было оформлено 28 объектов недвижимости – жилых домов, земельных участков, квартир и машиномест в Москве, Московской области и Сочи.

Гагаринский суд установил, что по просьбе Сенина на имя Кожевникова было зарегистрировано значительное количество объектов недвижимости, в связи с чем он был привлечен в качестве соответчика. Однако Кожевников решил ввести суд в заблуждение, отмечает в своих материалах Генпрокуратура. Для подтверждения возможности покупки многочисленных объектов недвижимости Кожевников приобщил к материалам дела документы с ложными сведениями о наличии у него крупных денежных сумм. Суд признал представленные Кожевниковым доказательства недостоверными.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко курировал в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Его задержали в 2016 г. по обвинению в коррупции. Во время обыска в квартире сестры Захарченко были найдены коробки с наличными деньгами на сумму более 8 млрд руб. в разной валюте. На родственников обвиняемого было оформлено 27 объектов недвижимости (квартиры и машино-места) в элитных районах Москвы и четыре дорогих автомобиля. С сентября 2016 г. он находится под стражей. Свою вину полковник не признает. В 2017 г. по решению суда у Захарченко и его родственников было конфисковано 13 квартир, 14 машино-мест и более 8 млрд руб.

В мае 2019 г. Генпрокуратура попросила приговорить Захарченко к 15,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере 495 млн руб. В апреле Мещанский суд Москвы признал виновным в растрате в особо крупном размере и приговорил к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 800 000 руб. отца полковника Захарченко – Виктора.

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Бизнес
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ФАС предложила ввести равные акцизы на всю никотиносодержащую продукцию

Ведомости
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Акцизами должна облагаться вся никотиносодержащая продукция на равных условиях. Об этом заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мышеловин, передает ТАСС.

«Условия должны быть одинаковые. Тогда уж давайте и со стиков, и с жидкости [для электронных сигарет]», – сказал он, отвечая на вопрос о взимании акцизов. По его словам, оба способа доставки никотина нужно объединить в одно понятие для дальнейшего удобства регулирования.

Мышеловин напомнил, что любой дополнительный налог или акциз отражается в первую очередь не на рынке, а на конечной цене товара. Рынок от этого не сократится, выразил мнение он, поскольку речь идет о новых товарах на рынке, а любые новые товары имеют тенденцию к росту, какая бы цена на них ни была.

В конце мая премьер Дмитрий Медведев поручил Минфину отнести к подакцизным товарам электронные системы доставки никотина многоразового использования – устройства, в которых вместо табака используется никотиносодержащая жидкость, пары или дым которой вдыхает человек. В таком случае права части производителей будут ущемлены, говорили «Ведомостям» собеседники в крупных табачных компаниях. По их мнению, системы доставки никотина на основе жидкости будут облагаться налогом дважды – сама жидкость и устройство для ее потребления, а систем нагревания табака это не коснется – там подакцизным товаром останутся только стики.

Политика
Новости

Суд назначил первый штраф за организацию протестов в Екатеринбурге

Ведомости
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Ленинский районный суд Екатеринбурга признал местную жительницу Анну Балтину виновной в организации протестов против строительства храма, которые проходили в середине мая в сквере в центре города, сообщает Znak.com. Ее приговорили к штрафу в размере 20 000 руб. за записи на ее личной странице в Facebook и в группе «Парки и скверы Екатеринбурга» в социальной сети «В контакте». Сама Балтина назвала приговор несправедливым.

В материале говорится, что заявление на Балтину подал представитель свердловского министерства общественной безопасности Владислав Щетинин. Он указал, что увидел 13 мая записи, в которых Балтина призывала жителей «выйти гулять» в сквер, чем спровоцировала несанкционированное мероприятие. По его мнению, «хороводы в парке» это культурно-массовое мероприятие, о котором нужно было заранее уведомить городскую администрацию.

Как отмечает сетевое издание It’s My City, на суде в защиту Балтиной выступала Анна Деменева, консультант аппарата уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. Она зачитала письмо омбудсмена, в котором говорится, что события в сквере не были митингом или шествием, поэтому не требовали согласования с властями. Тем не менее, суд решил признать Балтину виновной в нарушении ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ.

Власти Екатеринбурга планировали построить новый храм на месте сквера в центре города. Основными инвесторами строительства храма на благотворительных началах выступают Уральская горно-металлургическая компания и Русская медная компания. Многим местным жителям выбор места не понравился, поэтому с 13 мая в городе проходили массовые протестные акции. За несколько дней проведения акций были задержаны десятки человек, в отношении почти сотни протестующих составлены административные протоколы. Некоторые задержанные позже получили штрафы за участие в несанкционированной акции, но как организатор никто оштрафован не был. В частности, первым осужденным за участие в акции стал Станислав Мельниченко, его приговорили к штрафу в 12 000 руб.

В итоге 16 мая в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, который предложил опросить горожан по поводу места строительства. Мэрия Екатеринбурга заморозила строительство храма на время проведения опроса. Сейчас проходит сбор предложений от местных жителей.

Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестуют местные жители. Фотографии

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Экономика
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Росфинмониторинг предложил ввести маркировку госконтрактов

Ведомости
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Росфинмониторинг предложил ввести маркировку госконтрактов, которые реализуются в рамках национальных проектов, сообщает сайт правительства. С таким предложением выступил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. По словам Чиханчина, эта мера позволит Росфинмониторингу лучше отслеживать, на что были направлены средства федерального бюджета, выделяемые для нацпроектов, и контролировать их правильное использование.

«Конечно, было бы неплохо, если бы мы ввели систему раздельного учета, то есть отдельные счета, и если бы появились уполномоченные банки. Потому что в противном случае в общей денежной массе выявить то, что относится к национальному проекту, очень сложно», – передает его слова «Интерфакс». По мнению чиновника, такая система позволит властям оценивать финансовое состояние исполнителя до заключения госконтракта, минимизировать закупочные риски и добиться прозрачности ценообразования, а также проследить за каждой проведенной исполнителем операцией, общей сметой госконтракта, накладными и социальными платежами.

Премьер Медведев заявил о том, что правительство готово рассмотреть вопрос о нормативном усовершенствовании контроля средств, которые выделяются на нацпроекты. Он поручил Росфинмониторингу совместно с Минфином и казначейством подготовить соответствующие предложения.

В 2018 г. Счетная палата выявила, что при осуществлении госзакупок российские чиновники допустили нарушения на сумму 294,6 млрд руб.

В 2018 г. в России, по данным Единой информационной системы в сфере закупок, было размещено по 44-ФЗ («О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») закупок на 8,38 трлн руб., контрактов – на 6,89 трлн руб. По 223- ФЗ («О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц») в 2018 г. было размещено закупок на 16,92 трлн руб., договоров – на 17,55 трлн руб.

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Политика
Новости

«Ростех» опроверг сообщения о выводе своих военных специалистов из Венесуэлы

Ведомости
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Госкорпорация «Ростех» опровергла информацию The Wall Street Journal (WSJ) о том, что она оставила в Венесуэле лишь несколько десятков из примерно 1000 своих сотрудников на фоне сомнений Москвы в устойчивости режима Николаса Мадуро, передает «Интерфакс». Как заявил агентству представитель госкорпорации, цифры WSJ «преувеличены в десятки раз», а Россия планирует углублять военно-техническое сотрудничество с Венесуэлой.

«Ростех» помогает Венесуэле приобретать оружие у России и обучает венесуэльских военных работать с ним. Но 2 июня WSJ со ссылкой на человека, близкого к российскому министерству обороны, сообщила, что за последние несколько месяцев численность специалистов «Ростеха» в стране сильно сократилась. По словам источников газеты, это связано с нехваткой новых контрактов и пониманием того, что режим Мадуро больше не сможет платить за услуги «Ростеха» по предыдущим контрактам. Как утверждают источники WSJ, последним крупным выполненным контрактом «Ростеха» было строительство центра подготовки пилотов военных вертолетов в марте, причем Венесуэла прекратила платить еще в прошлом году. Ожидается, другие давно запланированные проекты будут приостановлены, поскольку «Ростех» пришел к выводу, что Мадуро не сможет остаться у власти, написала WSJ.

Россия наряду с Китаем остается одним из главных союзников Мадуро после того, как США, Канада, ЕС и большинство стран Латинской Америки признали временным президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Поэтому Мадуро очень важно сохранить военное сотрудничество с Россией. При этом Венесуэла переживает тяжелейший экономический кризис. По данным ее центробанка, инфляция в стране достигла 130 000% в 2018 г. Это самый высокий уровень в мире, при том что, по оценкам МВФ, инфляция и вовсе была равна почти 1 700 000% в 2018 г.

Столкновения оппозиции с военными в Венесуэле

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