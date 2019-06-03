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СК возбудил дело о хищениях на «Тольяттиазоте» на сумму более 2,5 млрд рублей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищениях на предприятии «Тольяттиазот» на общую сумму более 2,5 млрд руб., сообщается на сайте ведомства.

Следователи возбудили дело об организации преступного сообщества, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Преступления инкриминируются в зависимости от роли каждого бывшему председателю совета директоров компании Сергею Махлаю, его сыну и экс-президенту «Тольяттиазота» Владимиру Махлаю, бывшему гендиректору «Тольяттиазота» Евгению Королеву, владельцу швейцарского офшора Ameropa AG Эндрю Циви, председателю комитета по стратегии «Тольяттиазота» Александру Макарову, а также другим фигурантам дела. По версии следствия, в 2002–2004 гг. эти люди вошли в состав преступного сообщества, возглавляемого Владимиром Махлаем.

Кроме того, следствие предъявило обвинение участнику этого преступного сообщества Александру Попову, являющемуся председателем правления «Тольяттихимбанка». По версии следствия, Попов и группа его соучастников незаконно приобрели право на принадлежащие «Тольяттиазоту» объекты агрегата аммиака стоимостью не менее 2 млрд руб., в 2008 г. они уклонились от уплаты налогов на сумму не менее 320 млн руб., в 2009–2010 гг. приобрели путем мошенничества право на принадлежащие «Тольяттиазоту» участок земли и находящиеся на нем объекты производства на сумму не менее 228 млн руб.

«Тольяттиазот» более 10 лет находился в состоянии конфликта между миноритарием компании – «Уралхимом» – и Махлаями. «Уралхим» купил акции завода в 2008 г. у структур «Реновы». «Уралнефтехим» требовал предоставить отчетность и выплатить дивиденды, но безуспешно. В 2012 г. по заявлению «Уралхима» было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в 2008–2011 гг. «Тольяттиазот» экспортировал аммиак и карбамид по заниженным ценам через Ameropa и Nitrochem Distribution (тоже принадлежит Циви).

«Коммерсантъ» писал в сентябре 2018 г., что Владимир и Сергей Махлаи, Циви и Королев находятся за пределами России, несмотря на то что они арестованы российским судом заочно. «Уралхим» сообщил, что признан потерпевшим по данному делу. В сообщении компании отмечается, что другими потерпевшими стали государство и несколько акционеров ПАО «Тольяттиазот» – как организаций, так и граждан. «Тольяттиазот» в свою очередь заявил, что считает обвинения в адрес Попова и новое уголовное дело «заранее спланированной при участии правоохранительных органов акцией». По мнению компании, целью нового расследования является оказание давления на суд, рассматривающий уголовное дело 2012 г.

Махлай входит в рейтинг богатейших россиян по версии Forbes. Издание оценило его состояние в 2019 г. в $900 млн.