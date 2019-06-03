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Трамп сообщил о выводе большей части «российских людей» из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп на своей странице в сети Twitter сообщил о том, что Россия проинформировала американские власти о выводе «большей части своих людей» из Венесуэлы. Являются ли россияне, покинувшие страну, военными, Трамп не уточнил.

В марте ряд латиноамериканских СМИ – колумбийский портал Webinfomil, перуанская газета El Comercio, сайты Noticiero Digital и Eha Medya – написали о прибытии двух российских самолетов и группы из 99 военнослужащих под командованием генерал-майора Вооруженных сил Василия Тонкошкурова. Представитель МИД России Мария Захарова впоследствии пояснила, что военные приехали в Каракас по действующим межправительственным соглашениям и пробудут там столько, сколько потребуется. Военный атташе посольства страны в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес сообщал «Интерфаксу», что речь об участии российских военных в боевых операциях не идет.

Власти США резко отреагировали на прибытие российских военных. Трамп встретился с женой лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо и заявил, что Россия «должна убраться» из Венесуэлы.

В конце января 2019 г. в Венесуэле состоялись президентские выборы, на которых победил действующий президент Николас Мадуро. Парламент не признал итогов голосования. Председатель парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Российские власти поддержали режим Мадуро. США, страны Европы и государства Латинской Америки признали Гуайдо.

Санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружения США ввели в 2017 г. В прошлом году и в начале 2019 г. Вашингтон усилил санкционный режим. Американские власти, в частности, ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой государственной компании PDVSA, обвинив ее в спонсорстве режима Мадуро. В марте под санкции Вашингтона попал также российский банк «Еврофинанс Моснарбанк». США обвинили кредитную организацию в связях с PDVSA. В мае министерство торговли США внесло Венесуэлу в список стран, представляющих определенную угрозу национальной безопасности.

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