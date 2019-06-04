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Сенат США одобрил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

Верхняя палата конгресса США (сенат) одобрила законопроект, согласно которому запрет на выдачу американских виз или депортация могут быть применены к тем, кто причастен к вмешательству в выборы, передает The Hill. Вмешательством в выборы будет считаться нарушение законов о голосовании и финансировании избирательной кампании.

Законопроект был одобрен единогласно, отмечает издание. Он был одобрен юридическим комитетом сената и направлен на рассмотрение нижней палатой конгресса 16 мая. Рабочее название законопроекта – Deter Act (закон о сдерживании). Его подготовили сенаторы Линдси Грэм и Дик Дарбин. После голосования Грэм заявил, что в 2016 г. во время проведения президентских выборов в США Россия попыталась нанести удар «в самое сердце наших демократических ценностей и свобод».

После одобрения законопроекта сенатом его теперь должна утвердить палата представителей (нижняя палата конгресса). После этого законопроект должен будет одобрить президент США Дональд Трамп.