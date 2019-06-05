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Белоусов вычислил бизнесменов, передавших в СМИ его план изъять 500 млрд рублей

Помощнику президента Андрею Белоусову известны бизнесмены, которые предали огласке его предложение изъять у 14 компаний более 500 млрд руб. Об этом он сам сообщил Forbes. По его словам, бумага попала к бизнесменам в результате утечки из правительства. Называть имена предпринимателей он отказался, чтобы не обваливать акции их компаний.

Бизнес неправильно прочитал его письмо, а передав бумагу в СМИ, добился «эффекта гранаты, брошенной в курятнике», считает Белоусов. Если бы бизнесмены, прежде чем «вылить в прессу» его предложение, позвонили ему, то он бы их успокоил, сказал помощник президента. Но, добавил он, они «даже не додумались» до этого. «Ну какие же дураки! Надо же, такие миллиарды и такие идиоты», – отметил Белоусов.

Бизнесмены «сами себе в ногу выстрелили»: они не только вызвали падение стоимости собственных компаний, но и породили народный гнев, констатировал помощника президента. «Я у одного из них спрашивал потом: “Вот зачем ты это сделал, чего добился-то?” А он отвечает: “Ну мы там все были в шоке, когда узнали”», – рассказал Белоусов.

В начале августа 2018 г. «Ведомости» писали, что Белоусов в письме Владимиру Путину предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,66 млрд руб. сверхдоходов, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». После этого компании из «списка Белоусова» потеряли за сутки почти 400 млрд руб.