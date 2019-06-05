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Защита Трампа просит суд наказать демократов за обвинения в сговоре с Россией

Адвокаты президента США Дональда Трампа просят суд отклонить иск демократической партии по поводу возможного сговора предвыборного штаба Трампа с Россией, а также обязать демократов оплатить судебные издержки, пишет агентство Bloomberg.

Защита Трампа называет действия демократической партии и расследования против Трампа политически мотивированными и обреченными на неудачу, поскольку они были лишь «попыткой доказать ложные вещи».

Отмечается, что юристы Трампа ссылаются на результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. В марте этого года команда Мюллера подготовила доклад и направила его генпрокурору и министру юстиции США Уильяму Барру, позже отредактированный документ был опубликован. Мюллер утверждал, что российские разведчики «предприняли согласованную атаку на политическую систему» США.

Они осуществляли хакерские атаки на компьютеры штаба кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Также, согласно докладу, они распространяли в интернете личную информацию, способную повлиять на ход голосования. Действия хакеров были рассчитаны на то, чтобы нанести ущерб Клинтон.

Однако он не предоставил доказательств сговора штаба Трампа с ними, а также по итогам расследования не удалось доказать, что Трамп совершил уголовное преступление – препятствовал правосудию. После этого Мюллер решил подать в отставку. Президент России Владимир Путин в апреле 2019 г. так прокомментировал итоги доклада Мюллера: «Я вам говорил – ничего не найдут».

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