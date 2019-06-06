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Папа римский встретится с Путиным в июле

Встреча Папы Римского Франциска I с президентом России Владимиром Путиным состоится 4 июля, передает AFP со ссылкой на на заявление папского пресс-секретаря Алессандро Джизотти. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил поездку Путина в Ватикан.

По данным Vatican News, Путин и Франциск I обсудят на встрече ситуацию на Украине, на Ближнем Востоке и напряженность в церковном мире, а именно получение томоса об автокефалии Православной церковью Украины.

У Франциска I 5–6 июля назначена встреча и с главой Украинской греко-католической церкви.

Ранее представитель Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион в интервью Швейцарскому католическому информагентству так прокомментировал возможность визита Папы Римского Франциска в Москву: «Это не на повестке дня наших двухсторонних отношений. В нашей Церкви многие епископы, священники и верующие не готовы его принять. Мы бы не хотели, чтобы наши отношения испортились из-за этих настроений. Мы предпочитаем идти постепенно, без резких шагов».

Франциск I и Путин виделись уже дважды – 25 декабря 2013 г. и 10 июня 2015 г. В 2013 г. на встрече, которая продлилась около получаса, Путин и понтифик обсудили варианты урегулирования конфликта в Сирии. В 2015 г. они беседовали около 50 минут о конфликте на Востоке Украины. Обе встречи прошли в Ватикане.