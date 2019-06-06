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Россия и Мальдивы планируют увеличить срок действия безвизового режима

Правительство одобрило проект соглашения о взаимной отмене визовых требований для граждан России и Мальдив. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, российскому Министерству иностранных дел по достижении договоренностей с Мальдивами предлагается подписать соглашение о взаимной отмене виз от имени правительства.

Соглашение, которое обсуждают представители двух стран, предполагает, что российские граждане смогут прилетать на Мальдивы по заграничному паспорту, если у них нет намерений осуществлять в этой стране трудовую деятельность, учиться или проживать. Максимальный срок безвизового пребывания составит 90 дней. Аналогичные нормы будут действовать и в отношении граждан Мальдив, если соглашение будет принято.

Сейчас российские туристы могут находиться на Мальдивах без визы в течение месяца. В случае если гражданин планирует пробыть в стране более 30 дней, он должен заранее оформить временную визу.

По данным на 2019 г. в список безвизовых стран для россиян входят более 80 стран, в том числе свыше 20 стран в Азии, включая Филиппины, Таиланд, Малайзию, Индонезию и Вьетнам.

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