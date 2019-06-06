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Министр иностранных дел Венгрии предложил пересмотреть санкции против России

Сейчас пришло время для того, чтобы провести анализ целесообразности сохранения санкций против России, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на Петербургском международном экономическом форуме.

Санкции должны были нанести ущерб российской экономике и создать условия для реализации минских договоренностей, сказал министр. По его словам, ни того, ни другого не произошло. «Наоборот, создались возможности для того, чтобы мы сейчас провели реальный, честный анализ того, а есть ли смысл вообще сохранять санкционный режим или нет», – сказал Сийярто.

Венгрия не хочет «страдать от конфронтации между Западом и Востоком» и продвигает взаимовыгодное сотрудничество на основе международного права. Она всегда выступала за глубокий и полноценный анализ последствий санкций, добавил министр.

В 2014 г., после присоединения Крыма к России и начала конфликта на востоке Украины страны Евросоюза, США и другие государства ввели персональные и секторальные санкции против России. В ответ Москва запретила импортировать некоторые продукты из этих стран.