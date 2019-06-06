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Мединский похвалил создателей сериала «Чернобыль»

Сериал «Чернобыль» снят мастерски и с большим уважением к простым людям, заявил министр культуры Владимир Мединский журналистам на Петербургском международном экономическом форуме, передает «РИА Новости».

«Мы думали, что будет хуже», – сказал он, отметив, что «красной клюквы» в сериале нет. Мединский добавил, что пока посмотрел три первые серии сериала.

В интервью радиостанции «Эхо Москвы» Мединский рассказал, что смотрел этот сериал вместе с отцом, который участвовал в ликвидации аварии. По словам его отца, «Чернобыль» был снят достаточно близко к правде. При этом министр отметил, что там были и «откровенные передергивания», например про отсутствие дозиметров на атомной станции.

Мединский добавил, что у Министерства культуры в работе есть несколько проектов, связанных с аварией в Чернобыле, в том числе полнометражный фильм и сериал. Их производство началось до выхода американского сериала.

Сериал «Чернобыль» снят американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky. Он состоит из пяти серий, первая вышла в начале мая.