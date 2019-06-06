Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ

Политика

Новости

Следователь сообщил о задержании организатора убийства бизнесмена Калмановича

Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича установлен и задержан. Об этом на заседании Пресненского суда Москвы сообщил следователь, передает «Интерфакс». Его имя он не уточнил.

Следственный комитет 6 июня сообщил о задержании двух подозреваемых в убийстве Калмановича. Ведомство ходатайствовало об их аресте. Суд продлил срок задержания одного из подозреваемых, сообщил ТАСС.

Калманович был убит в ноябре 2009 г. у Новодевичьего монастыря в Москве. Неизвестные расстреляли автомобиль Mercedes S500, в котором он находился. При нападении также получил ранее его водитель.

Калманович занимался реконструкцией Тишинского рынка в Москве, в 1994 г. стал его гендиректором. Бизнесмен спонсировал московскую и санкт-петербургскую баскетбольные команды «Спартак», а также каунасский «Жальгирис».