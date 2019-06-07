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Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во Франции

Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники. По их информации, речь идет о гражданине России Сергее Желтикове, который на тот момент работал в должности вице-консула в российском посольстве в Марселе.

Сотрудники французской разведки вели слежку за Желтиковым и предоставили информацию швейцарским коллегам. Как уточняет газета, россиянин обвиняется швейцарскими судами в том, что он был частью передвижной группы ГРУ, а также поддерживал связь с арестованными в апреле 2018 г. шпионами Евгением Серебряковым и Алексеем Моренцем. Эти двое якобы действовали под дипломатическим прикрытием, будучи членами подразделения 26165 ГРУ, которое Le Monde называет плацдармом военного кибершпионажа — одного из любимых видов оружия Кремля.

По информации спецслужб Швейцарии, Желтиков должен был обеспечить безопасность Серебрякову и Моренецу в Лозанне во время кибератаки на Всемирное антидопинговое агентство. В 2018 г. Желтиков организовал приезд двух агентов для еще одной операции против федеральной лаборатории в Шпице. По информации издания, сам организатор покинул Францию в октябре 2016 г., вскоре после завершения миссии в Швейцарии.

Российское генконсульство в Марселе назвало публикацию Le Monde «грязной инсинуацией».