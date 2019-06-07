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Россия поставит Турции ракетно-зенитные комплексы С-400 летом

Ведомости
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Поставка Турции ракетно-зенитных комплексов С-400 и их монтаж состоятся этим летом, рассказал вице-премьер Юрий Борисов, передает «Интерфакс». «Со стороны Турции пересмотра подписанных контрактов и обязательств нет», – уточнил он. По его словам, от Анкары поступила просьба о досрочной поставке по сравнению с первоначальными сроками.

В конце 2017 г. Россия и Турция договорились о поставке комплексов С-400 на сумму $2,5 млрд. С-400 «Триумф» – зенитная ракетная система и система противоракетной обороны большой дальности. Она предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

Однако США резко осудили сотрудничество стран в военной сфере, призвав Турцию отказаться от приобретения российской военной техники и пригрозив разрывом контракта на поставку партии американских бомбардировщиков F-35. В общей сложности Турция в рамках контракта на $10 млрд была намерена получить от США 100 истребителей F-35.

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«Ростех» продаст Renault около 8% акций СП, владеющего «АвтоВАЗом»

Ведомости
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«Ростех» намерен продать Renault около 8% акций их совместного предприятия Alliance Rostec, сообщил на Петербургском экономическом форуме глава госкорпорации Сергей Чемезов. «Мы планируем уменьшить свою долю в СП с 33% до 25%, продав часть своего пакета французам. После этого планируется допэмиссия», – передает слова Чемезова агентство «Прайм». Средства от продажи пакета, по его словам, составят более 10 млрд руб., «Ростех» вложит их в развитие «АвтоВАЗа».

«Французские партнеры тоже внесут средства – примерно в соотношении один к трём. То есть на один рубль российских инвестиций придётся три рубля французских», – заявил Чемезов.

СП «Ростеха» и Renault было создано в 2012 г. для получения мажоритарной доли в крупнейшем российском производителе автомобилей «АвтоВАЗе». Renault и «Ростех» участвовали в допэмиссиях автопроизводителя, в том числе конвертируя долги в акции «АвтоВАЗа». В 2018 г. СП объявило о принудительном выкупе долей миноритариев «АвтоВАЗа», так как владело уже более 95% акций предприятия. Консолидация 100% акций «АвтоВАЗа» завершилась в конце 2018 г.

Сейчас СП зарегистрировано в Голландии. По словам Чемезова, оно будет переведено в российскую юрисдикцию до конца года.

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Технологии
Новости

Суд не стал рассматривать дело о раскрытии гостайны газетой «Коммерсантъ»

Ведомости
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Суд не стал рассматривать дело о раскрытии гостайны газетой «Коммерсантъ», сообщил «Ведомостям» главный юрист ИД «Коммерсантъ» Георгий Иванов. «Как следует из полученных нами документов, суд вернул Роскомнадзору материалы производства без рассмотрения, поскольку служба не описала, в чем именно состояло возможное правонарушение», – пояснил он.

«Ведомости» ожидают ответа Роскомнадзора.

О том, что в отношении АО «Коммерсантъ» составлен административный протокол о разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, стало известно 3 июня. Информация об этом появилась на портале Единого информационного пространства столичных мировых судей. Протокол был зарегистрирован 21 мая в мировом судебном участке N 389 Басманного района Москвы. Представитель «Коммерсанта» заявил «Ведомостям», что не знает, о раскрытии какой именно информации идет речь, официальных претензий издательский дом не получал.

Позже начальник управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Татьяна Денискина подтвердила ТАСС, что ведомство составило такой протокол в отношении издания и направило его в суд. «Действительно, есть такая история. И действительно, их за это привлекут к административной ответственности, наверное. Протокол мы составили, а вот суд уже сам решит, судебный вопрос», – отмечала она.

В апреле в газете «Коммерсантъ» был опубликован материал о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Через месяц два журналиста «Коммерсанта» – специальный корреспондент Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов – объявили об уходе из газеты из-за этой статьи. Они пояснили, что такое решение принял акционер «Коммерсанта» Алишер Усманов. Вслед за ними заявления об уходе написали еще 11 журналистов издания. Представитель Усманова заявил, что бизнесмен узнал об увольнении журналистов из СМИ. Матвиенко также отрицала причастность к увольнению журналистов.

Политика
Новости
Ирина Чевтаева

Тереза Мэй подала заявление об отставке

Ведомости
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Премьер Великобритании Тереза Мэй уведомила консервативную партию о своей отставке, передает Reuters. Она продолжит исполнять обязанности лидера партии и премьера до избрания преемника.

Процедура выбора нового лидера партии и премьера начнется на следующей неделе. Сначала с 10 по 16 июня будет сформирован список кандидатов на пост лидера консервативной партии. К концу июня парламентская фракция подготовит итоговый список претендентов, после этого члены партии начнут обсуждать кандидатуры.

На пост лидера консервативной партии претендуют более 10 кандидатов. Среди них – бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, министр внутренних дел Саджид Джавид, министр окружающей среды Майкл Гоув, лидер палаты общин Андреа Ледсом и министр иностранных дел Джереми Хант.

О предстоящем уходе Мэй объявила 24 мая. Она сказала, что сделала все возможное для Brexit, но не смогла добиться выхода страны из ЕС на ранее одобренных условиях.

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Политика
Новости

Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах

Ведомости
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Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) назвал нового лидера Украины Владимира Зеленского хорошим актером, но «одно дело кого-то играть, а другое – быть кем-то». Путин подчеркнул, что для государственных дел нужны опыт и знания.

Российский лидер уточнил, что решил не поздравлять Зеленского с избранием на пост президента из-за его недружественной риторики. «Он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами. Он должен как-то определиться в том, чего он хочет добиться, сделать», – сказал Путин. Российский президент выразил надежду на то, что когда-нибудь познакомится с украинским коллегой. Отвечая на уточняющий вопрос ведущей, готов ли он к встрече с Зеленским без предварительных условий, Путин заявил: «А я что, разве отказывался, что ли? Мне никто не предлагал».

Зеленский победил на выборах президента Украины по итогам второго тура 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник – действующий президент Петр Порошенко – получил лишь 24,45% голосов. Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая.

Ранее руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать референдум по поводу переговоров с Россией. Позже Зеленский уточнил, что речь идет об опросе, а не референдуме. Он подчеркнул, что готов к таким переговорам, но сначала Киев доолжен «стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле». Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК признал, что говорить о встрече Путина и Зеленского пока рано, поскольку Москва пока не знает, какая будет политика у нового руководства Украины в отношении России и минских договоренностей.

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Политика
Новости

Генпрокуратура готова проверить возможные нарушения при задержании Голунова

Ведомости
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Генпрокуратура готова провести тщательную проверку жалобы о возможных нарушениях при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова, если она поступит от задержанного или его адвоката, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, передает ТАСС.

Голунова задержали 6 июня в Москве по подозрению в сбыте наркотиков. В МВД заявили, что при личном досмотре у него было обнаружено пять свертков с порошкообразным веществом, а при обыске его квартиры на ул. Вешняковской – три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. Экспертиза установила, что это был наркотик метилэфедрон. Голунов свою вину не признал и заявил о том, что эти вещества ему подбросили.

Своему адвокату Дмитрию Джулаю Голунов сообщил, что после задержания его избили. МВД эти обвинения опровергает. По словам Джулая, с момента задержания Голунову не позволяли связаться с близкими, коллегами или адвокатом больше 12 часов. Только в 03.42 утра 7 июня Лопатин позвонил одной из коллег Голунова, сообщил о задержании и предложил найти ему адвоката.

Голунов известен как автор материалов о работе столичной мэрии. В частности, в декабре 2018 г. им было опубликовано расследование об имуществе семьи вице-мэра Москвы Петра Бирюкова. Последняя его статья в «Медузе» вышла в мае, она была посвящена «черным кредиторам» – микрофинансовым организациям, которые обманом захватывают жилье должников.

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Политика
Новости

В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова

Ведомости
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В Москве сотрудники полиции начали задерживать участников пикетов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного накануне по делу о подготовке к сбыту наркотиков, сообщает телеканал «Дождь».

Были задержаны муниципальный депутат и журналист Илья Азар, журналисты «Новой газеты» Павел Каныгин и Виктория Ивлева, писатель Виктор Шендерович, главный редактор самиздата «Батенька, да вы трансформер» Григорий Туманов. «Медуза» также сообщает о задержании бывшего заместителя главного редактора издания и медиадиректора Sports.ru Александра Поливанова. Позже Азар написал на своей странице в Twitter, что всех отпустили без составления протоколов.

Голунова задержали 6 июня в Москве по подозрению в сбыте наркотиков. В МВД заявили, что при личном досмотре у него было обнаружено пять свертков с порошкообразным веществом, а при обыске его квартиры – три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. Экспертиза установила, что это был наркотик метилэфедрон. По словам журналиста, при задержании ему подбросили два пакета с неизвестным веществом.

Редакция «Медузы» предположила, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. В последние месяцы ему поступали угрозы в связи с готовящимся текстом.

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил начальника столичного управления МВД Олега Баранова взять на личный контроль ситуацию с задержанием Голунова. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что запросит информацию о задержании журналиста.

Политика
Новости

МВД: Только одно фото из опубликованных сделали в квартире журналиста Голунова

Ведомости
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Главное управление МВД по Москве признало, что лишь одна фотография из ранее опубликованных на сайте ведомства была снята при проведении обыска в квартире журналиста «Медузы» Ивана Голунова, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Остальные снимки были сделаны в интересах следствия и оперативных мероприятий «по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе», отмечается в сообщении. Связь Голунова с этой группой сейчас проверяется, утверждают в МВД.

Ранее на сайте МВД значилось, что все девять фотографий были сделаны при обследовании именно жилища Голунова – в арендуемой квартире на ул. Вешняковской в Москве при его личном досмотре в присутствии понятых. В достоверности этих фотографий усомнились коллеги Голунова, которые бывали у него в гостях.

Корреспондент отдела расследований «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве накануне, 6 июня, по подозрению в сбыте наркотиков. Известно о задержании стало только на следующий день. Первой об этом рассказала «Медузе» подруга Голунова – журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC. По ее словам, в ночь на 7 июня с ней связался следователь Игорь Лопатин и сообщил, что Голунова задержали «прямо сейчас» при покушении на сбыт наркотика мефедрона. Голунов, который в этот момент находился с телефоном, сказал, что его задержали днем 6 июня и что ему подбросили два незнакомых ему пакета с неизвестным веществом.

Голунов заявил, что найденные наркотики ему не принадлежат, и отказался признать вину.

Приехавшему утром 7 июня адвокату Дмитрию Джулаю Голунов сообщил, что после задержания его избили. МВД эти обвинения опровергает.

Мэр столицы Сергей Собянин попросил начальника ГУВД Москвы Олега Баранова взять на личный контроль ситуацию с задержанием журналиста «Медузы», передала пресс-секретарь Собянина Гульнара Пенькова.

Голунов известен как автор материалов о работе столичной мэрии. В частности, в декабре 2018 г. им было опубликовано расследование об имуществе семьи вице-мэра Москвы Петра Бирюкова. Последняя его статья в «Медузе» вышла в мае, она была посвящена «черным кредиторам» – микрофинансовым организациям, которые обманом захватывают жилье должников.

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Бизнес
Новости

Миллер заявил о готовности «Газпрома» продавать Украине газ со скидкой

Ведомости
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«Газпром» готов начать переговоры о прямых поставках газа на Украину, заявил председатель правления компании Алексей Миллер на встрече с украинскими политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком в рамках Петербургского экономического форума. По словам Миллера, в случае заключения контракта цена для конечного потребителя на Украине будет на 25% ниже, чем по реверсу, передает «Интерфакс».

Такое предложение уже обсуждалось в марте, когда Бойко и Медведчук приезжали в Россию на встречу с Миллером и премьер-министром Дмитрием Медведевым. Тогда российская сторона пообещала сделать Украине скидки на газ, которые на четверть снизят текущие тарифы для конечного потребителя, если Украина вернется к прямым закупкам газа у России и допустит страну к контролю за транзитом газа по территории Украины.

Председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев на своей странице в Facebook заявил, что «Нафтогаз» может обсудить скидки с «Газпромом». Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей», – написал он.

По его словам, Стокгольмский арбитраж обязал россиян продавать Украине газ в I квартале по $300, а во втором – за $221, но российская компания отказалась это делать. «Вместо этого мы покупаем газ в Европе существенно дешевле: в I квартале – по $259, во II квартале – по $212, июльская цена – $178.

Такое предложение уже обсуждалось в марте, когда Бойко и Медведчук приезжали в Россию на встречу с Миллером и премьер-министром Дмитрием Медведевым. Тогда российская сторона пообещала сделать Украине скидки на газ, которые на четверть снизят текущие тарифы для конечного потребителя, если Украина вернется к прямым закупкам газа у России и допустит страну к контролю за транзитом газа по территории Украины.

Председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев на своей странице в Facebook заявил, что «Нафтогаз» может обсудить скидки с «Газпромом». Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей», – написал он.

По его словам, Стокгольмский арбитраж обязал россиян продавать Украине газ в I квартале по $300, а во втором – за $221, но российская компания отказалась это делать. «Вместо этого мы покупаем газ в Европе существенно дешевле: в I квартале – по $259, во II квартале – по $212, июльская цена – $178.

Технологии
Новости

Facebook запретит предустановку своих приложений на смартфоны Huawei

Ведомости
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Facebook больше не будет разрешать предустанавливать свои приложения, включая Instagram и WhatsApp, на смартфоны Huawei, сообщает Reuters. Это решение связано с запретом Вашингтона на поставку американских технологий и комплектующих этой китайской компании.

Владельцы уже выпущенных смартфонов Huawei по-прежнему смогут пользоваться приложениями и обновлять их, отметила компания. Кроме того, они смогут скачать приложения в Google Playstore, если они у них еще не установлены. Но у будущих смартфонов Huawei, возможно, не будет доступа к Playstore по аналогичной причине.

США подозревают Huawei в кибершпионаже в пользу правительства Китая. Поэтому в середине мая Huawei попала в черный список министерства торговли США, из-за чего ей нельзя будет покупать комплектующие и программное обеспечение у американских компаний без специального разрешения. При этом министерство выдало Huawei временную лицензию до 19 августа, чтобы у американских компаний было время подготовиться.

Когда запрет вступит в силу, Huawei сможет устанавливать на новые устройства только публичную версию операционной системы Android, но не остальные сервисы Google, а для нынешних устройств не будут доступны обновления Android. Правда, американская компания пытается убедить Вашингтон сделать для нее исключение, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники. Google утверждает, что в противном случае Huawei создаст собственную версию Android, которая будет уязвима перед кибератаками, и это будет представлять угрозу национальной безопасности США.

Пока неизвестно, когда Facebook запретит предустанавливать свои приложения на смартфоны Huawei. Facebook отказался называть дату, пишет Reuters. Huawei отказалась от комментариев.

Huawei заняла 18,9% мирового рынка смартфонов в штуках в I квартале 2019 г., по данным IDC. Китайская компания уступает только Samsung, и продажи смартфонов теперь обеспечивают ей наибольшую часть выручки. Однако потеря доступа к экосистеме Google может сильно уменьшить спрос на ее смартфоны, считают аналитики.

Политика
Новости

МИД России нашел противоречия в словах Зеленского по Донбассу

Ведомости
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Заявления президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу подают противоречивые сигналы, рассказал «РИА Новости» статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин. По его словам, Зеленский заявляет о жестком ответе украинской армии на обстрелы со стороны ополченцев Донбасса, но на дипломатическом уровне говорит о прекращении огня. «Это высказывание лишний раз доказывает противоречивость сигналов, которые Киев в последнее время подает», – сказал Карасин.

В ночь с 6 на 7 июня двое украинских силовиков погибли и восемь получили ранения в результате обстрела со стороны Донбасса, передает korrespondent.net. Зеленский назвал применение артиллерии «вопиющим нарушением минских соглашений» и свидетельством частичной потери контроля Москвы над этими подразделениями, говорится в сообщении-пресс-службы президента Украины.

«Кто бы ни отдал приказ – Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной», – отмечается в сообщении Зеленского.

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Бизнес
Новости

ВЭБ и компания Ротенберга создали совместное строительное предприятие

Ведомости
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ВЭБ.РФ и «Стройпроектхолдинг» Аркадия Ротенберга договорились создать совместное предприятие – крупнейшего игрока на рынке инфраструктурного финансирования и строительства, сообщает пресс-служба ВЭБа. Соответствующий меморандум о взаимопонимании и целях СП подписан на Петербургском международном экономическом форуме в присутствии председателя ВЭБа Игоря Шувалова.

Доля ВЭБа составит 50%, это создаст платформу для участия госкорпорации в реализации нацпроектов в области развития магистральной и городской инфраструктуры.

В сообщении отмечается, что стороны рассматривают расширение компетенций СП на другие сферы, в частности на строительство энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуры. Поэтому для совместного предприятия представляют интерес активы крупнейших игроков в этих отраслях: «ТЭК-Мосэнерго», «Трест Гидромонтаж» и группы компаний «1520».

В апреле «Ведомости» писали, что ВЭБ готовится стать серьезным участником рынка инфраструктурного строительства. Знакомые с ситуацией источники сообщали, что госкорпорация планирует приобрести более чем блокирующий пакет – «Мостотреста» Аркадия Ротенберга, а также значительную долю в ООО «Группа компаний «1520» Алексея Крапивина (28,33%) и его партнеров. Таким образом, создание совместного предприятия с компанией Ротенберга стало реализацией этих планов.

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