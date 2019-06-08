Политика

Новости

Задержанного журналиста Голунова направили в больницу

Врачи приняли решение отправить задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на обследование, его везут в больницу. Об этом сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и подтвердил сотрудник «Ведомостей».

В субботу суд должен был избрать задержанному меру пресечения, однако Голунов почувствовал себя плохо в изоляторе временного содержания. Приехавшие к нему врачи скорой помощи заподозрили у журналиста перелом ребер и сотрясение мозга.

Пока неизвестно, состоится ли сегодня заседание суда по делу Голунова. Как передает «Медуза», журналистам, ожидающим у здания Никулинского суда, сообщили, что ждать заседания сегодня бессмысленно. Адвокат журналиста Дмитрий Джулай не подтвердил информацию о госпитализации его подзащитного. Сам защитник сообщил, что едет к суду. Столичный главк МВД подтвердил информацию о том, что Голунов направлен на обследование, но о госпитализации в сообщении полиции не говорится.

Голунов был задержан 6 июня, он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков. Как утверждает МВД, у журналиста при задержании были изъяты пакеты с метилэфедроном, а позже при обыске в квартире обнаружен кокаин. Голунов свою вину не признал и заявил, что эти вещества ему подбросили.

Своему адвокату Дмитрию Джулаю журналист рассказал, что после задержания его избили, МВД опровергает эту информацию. По словам корреспондента, его возили на медосвидетельствование, где зафиксировали только ушиб спины, а ушиб грудной клетки и удар по виску – не стали.

Секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников сообщил «Ведомостям», что во время встречи с Голуновым не заметил у него явных повреждений, только ссадины и царапины. По словам Мельникова, на условия содержания журналист не жаловался.

Одиночные пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова