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Адвокаты журналиста Голунова рассказали о его состоянии

Журналист «Медузы» Иван Голунов находится в очень плохом состоянии, рассказала журналистам адвокат Ольга Динзе. «Он не совсем осознает, где он находится, что происходит, он просто кивает головой и на вопросы не отвечает», – сказала она. В больнице, куда журналиста доставили на «скорой» из изолятора временного содержания, Голунову сделали МРТ головного мозга, также его осмотрели терапевт и травматолог, рассказала Динзе.

По словам адвоката, с момента задержания журналиста уже прошло более 48 часов, а это значит, что его должны были отпустить. Ранее Голунов говорил, что был задержан 6 июня около двух часов дня. Однако МВД по какой-то причине отсчитывает 48 часов с четырех часов утра 7 июня, сказала Динзе. Поэтому журналист все еще остается под стражей.

Другой адвокат, Дмитрий Джулай, сообщил, что защитников не допускают в кабинеты врачей вместе с Голуновым и не дают узнать, как он себя чувствует. «Он выглядит очень плохо, потерянный взгляд. Он не понимает, что происходит вокруг, он двое суток толком не спал и не ел», – сказал Джулай. Он добавил, что в каждый кабинет вместе с Голуновым заходят по двое сотрудников правоохранительных органов, остальные блокируют вход. «Мне кажется, даже Чикатило так не охраняли», – отметил адвокат.

Голунову предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд 8 июня должен был рассмотреть вопрос о его аресте, но журналист почувствовал себя плохо в изоляторе временного содержания, и его направили в больницу. Состоится ли сегодня заседание суда, пока остается под вопросом. По словам Динзе, суд может пройти без Голунова или же может быть организовано выездное заседание.

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