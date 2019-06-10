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Сотрудницу «Алросы» задержали за кражу 500 алмазов на миллионы долларов

Главное управление по расследованию особо важных дел СК России возбудило уголовное дело против трех участников преступной группы, занимавшихся кражей драгоценных камней из компании «Алроса», сообщается на сайте СК.

По версии следствия, сотрудница «Алросы» Елена Канунникова похищала алмазы компании, гражданин России и Грузии Владимир Табидзе был посредником, а россиянин Владимир Гординский отвечал за сбыт драгоценных камней.

Следователи и сотрудники ФСБ 6 июня задержали преступную группу с поличным при попытке хищения партии алмазов стоимостью более 22 млн руб. Во время обысков в домах подозреваемых обнаружено около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2000 карат и 11 бриллиантов на общую сумму более $3 млн, а также наличные – более $2 млн и 500 000 евро. Кроме того, найдена ювелирная продукция известных мировых брендов – более 30 часов, инкрустированных бриллиантами.

Подозреваемые заключены под стражу по решению суда, следователи продолжают работу по выяснению всех обстоятельств деятельности преступной группы.

В компании «Алроса» подтвердили «Ведомостям» информацию о пресечении масштабной схемы хищений алмазов и уточнили, что кражи осуществлялись через Единую сбытовую организацию компании, а задержание предполагаемых преступников проведено при непосредственном участии службы безопасности «Алросы». «Компания не комментирует ход расследования и проводит собственные служебные расследования», — отмечается в сообщении. «Алроса» намерена продолжить искоренение случаев коррупции.