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Мэрия согласовала марш в поддержку Голунова после его освобождения

Мэрия Москвы согласовала запланированную на 16 июня акцию протеста в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает «Интерфакс» со ссылкой на столичный департамент региональной безопасности. Информация о согласовании акции появилась после того, как министр внутренних дел России Владимир Колокольцев объявил о снятии обвинений с журналиста в связи с недоказанностью его вины. Митинг пройдет 16 июня на проспекте Сахарова с 13 до 15 часов дня. Согласованная численность участников – до 20 000 человек.

Как уточнили в департаменте, заявка на проведение акции поступила в правительство Москвы от председателя союза журналистов Москвы Павла Гусева, председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева, журналиста и члена Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Екатерины Винокуровой. «С учетом высокого общественного резонанса правительство Москвы согласовало указанное обращение», – отметили в департаменте.

Во вторник, 11 июня, столичная мэрия сообщила о планах обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня (День России) марша в защиту Голунова, так как инициаторы акции не выходили на контакт для обсуждения вопроса безопасности граждан. В свою очередь руководство «Медузы» после заявления Колокольцева выступило с призывом отказаться от планов проведения марша 12 июня.

Голунова задержали 6 июня в центре Москвы, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Суд 8 июня отправил его под домашний арест.

«Мы Иван Голунов». Кто еще присоединился к акции в защиту журналиста