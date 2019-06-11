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Кудрин призвал к реформе статьи УК за хранение наркотиков

Ведомости
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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин призвал реформировать статью 228 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотиков. Об этом чиновник написал на своей странице в Twitter: «Приветствую закрытие дела Голунова — хорошо, когда ошибки признают и исправляют. Но ежегодно по наркотическим статьям, осуждают около 130 000 человек. Нужна серьёзная реформа 228 статьи УК».

Ранее «Дождь» сообщил, что подобная инициатива уже обсуждается в Госдуме. Депутаты Госдумы планируют смягчить наказание за хранение наркотиков, не связанное с их сбытом, рассказал телеканалу члена комитета по государственному строительству и законодательству Николая Брыкина. По его словам, рабочая группа при комитете, курирующая вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, обсудит этот вопрос 20 июня. Инициатива поддержана всеми профильными ведомствами и может быть рассмотрена в весеннюю сессию, рассказал Брыкин.

Готовность внести законопроект подтвердил «Дождю» и председатель думского комитета по законодательству Павел Крашенинников. По его словам, представители МВД, ФСБ и Генпрокуратуры поддержали законопроект, а Верховный суд дал на него положительный отзыв.

Новый законопроект переводит ч.2 ст.228 УК, предусматривающую ответственность за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере, из категории тяжких преступлений в категорию преступлений средней тяжести. Наказание по этой статье смягчается на срок от 2 до 5 лет лишения свободы вместо действующей санкции от 3 до 10 лет. Также предлагается снизить нижний порог санкции по ч.3 ст.228 УК, устанавливающей наказание за те же деяния в особо крупном размере — с 10 до 5 (верхний порог в 15 лет остается).

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Суд 8 июня отправил его под домашний арест. Свою вину Голунов не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. Главное следственное управление МВД 11 июня сняло обвинение с Голунова. Его пообещали освободить из-под домашнего ареста . По словам главы МВД Владимира Колокольцева, Голунов освобожден от ответственности в связи с недоказанностью его вины.

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Бизнес
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Минфин назвал сроки создания реестра пивоваров

Ведомости
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Минфин собирается летом внести в правительство законопроект о введении реестра пивоваров. Этот механизм должен заработать с 2020 г., рассказал ТАСС руководитель департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов.

По словам Сазанова, существует значительная разница между реестром пивоваров и лицензированием производства. «Реестр пивоваров своей целью имеет то, что мы должны просто видеть всех производителей, потому что именно производители уплачивают акциз», – пояснил он. По его словам, если Росалкогольрегулирование (РАР) выявит у производителей нарушения или обход счетчиков ЕГАИС, то такие компании будут исключаться из реестра.

При этом Минфин не собирается контролировать технологию производства и ГОСТы, по которым производится пиво. По словам Сазанова, ведомство хочет видеть, что все производимое пиво проводится по счетчикам и декларируется, а следовательно, акциз уплачивается в полном объеме. В реестр будут включены все без исключения производители пива. Сейчас о наличии оборудования они информируют РАР. «Соответственно, те, кто проинформировал РАР, автоматом попадают в реестр», – заключил он.

В апреле депутаты Госдумы разработали законопроект по созданию реестра производителей пива, пивных напитков, сидра и медовухи. Создание такого реестра может стать альтернативой лицензированию, применяемому в отношении крепкого алкоголя и вина.

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Новости

Мэрия согласовала марш в поддержку Голунова после его освобождения

Ведомости
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Мэрия Москвы согласовала запланированную на 16 июня акцию протеста в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает «Интерфакс» со ссылкой на столичный департамент региональной безопасности. Информация о согласовании акции появилась после того, как министр внутренних дел России Владимир Колокольцев объявил о снятии обвинений с журналиста в связи с недоказанностью его вины. Митинг пройдет 16 июня на проспекте Сахарова с 13 до 15 часов дня. Согласованная численность участников – до 20 000 человек.

Как уточнили в департаменте, заявка на проведение акции поступила в правительство Москвы от председателя союза журналистов Москвы Павла Гусева, председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева, журналиста и члена Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Екатерины Винокуровой. «С учетом высокого общественного резонанса правительство Москвы согласовало указанное обращение», – отметили в департаменте.

Во вторник, 11 июня, столичная мэрия сообщила о планах обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня (День России) марша в защиту Голунова, так как инициаторы акции не выходили на контакт для обсуждения вопроса безопасности граждан. В свою очередь руководство «Медузы» после заявления Колокольцева выступило с призывом отказаться от планов проведения марша 12 июня.

Голунова задержали 6 июня в центре Москвы, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Суд 8 июня отправил его под домашний арест.

«Мы Иван Голунов». Кто еще присоединился к акции в защиту журналиста

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Политика
Новости

Колокольцев попросил Путина уволить двух полицейских из-за дела Голунова

Ведомости
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Глава МВД Владимир Колокольцев принял решение попросить президента России Владимира Путина уволить начальника столичного УВД по ЗАО Москвы генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора Юрия Девяткина из-за инцидента с задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, говорится в сообщении на сайте МВД.

Уточняется, что материалы внутреннего расследования направлены в СК России для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова. На период проверки полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что главное следственное управление МВД сняло обвинение с Голунова. Его пообещали освободить из-под домашнего ареста 11 июня. По словам Колокольцева, Голунов освобожден от ответственности в связи с недоказанностью его вины.

Голунова задержали 6 июня, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Суд 8 июня отправил его под домашний арест.

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Политика
Новости

Галкин рассказал о проплаченных комментариях к публикациям о деле Голунова

Ведомости
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Ведущий «Первого канала» Максим Галкин опубликовал пост в Instagram, в котором потребовал освободить журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиненного в покушении на сбыт наркотиков. Он также обратил внимание на количество негативных комментариев, осуждающих известных людей и журналистов, поддерживающих Голунова.

«Беспрецедентное количество денег вбухано в проплаченные комментарии. Я проанализировал уже как лингвист многие комментарии в пабликах, в Instagram и вам скажу – они объединены общей лексикой, синтаксисом», – отметил Галкин. По его словам, негативные комментарии написаны одной или несколькими руками и розданы фабрике троллей. По мнению Галкина, «это желание обелить себя после образовавшегося скандала».

Голунова задержали в центре Москвы днем 6 июня. Полиция заявила, что в его рюкзаке были обнаружены наркотики. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств. Голунов вину не признал. Он утверждал, что наркотики ему подбросили. По его словам, это связано с его профессиональной деятельностью. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест. 11 июня главное следственное управление МВД сняло обвинение с журналиста в связи с недоказанностью его вины. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимира Колокольцева. В ближайшее время Голунова освободят из-под домашнего ареста.

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Экономика
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Отток капитала из России вырос вдвое

Ведомости
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Чистый отток капитала из России в январе – мае 2019 г. вырос почти в два раза – до $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения Центробанка России.

«Величина показателя сформировалась главным образом в результате операций банков и прочих секторов по приобретению иностранных активов, в то время как вклад изменения внешних обязательств был минимальным», – отмечается в материале.

В 2018 г. вывоз капитала из России частным сектором, по оценке ЦБ, составил $63,3 млрд против $25,1 млрд в 2017 г.

Политика
Новости

Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.

В частности, уволены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской областей. Руководитель Одесской областной администрации отстранен от исполнения обязанностей.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель говорила, что президент страны настаивает на смене всех глав областных администраций. По ее словам, «продолжается процесс поиска новых специалистов, которые могут возглавить области». Кроме того, были уволены двое заместителей главы Службы безопасности Украины – Олег Фролов и Владислав Косинский. Также Зеленский подписал представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко.

Политика
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Мэрия назвала марш в поддержку Голунова угрозой безопасности сотням тысяч людей

Ведомости
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Департамент региональной безопасности Москвы подготовил заявление (есть в распоряжении «Ведомостей»), в котором предупреждает о том, что несанкционированный марш в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова «создаст дискомфорт для жителей и гостей столицы, а также ощутимые проблемы в плане обеспечения личной безопасности». Заявление подписал руководитель департамента Владимир Регнацкий.

«Нельзя допустить, чтобы пострадали люди. Проведение несанкционированного шествия в такой ситуации станет угрозой безопасности сотням тысяч людей, пришедших в центр столицы для участия в празднике», – говорится в документе. Мэрия Москвы пообещала не допустить нарушений общественного порядка и принять меры для обеспечения безопасности граждан.

Как отмечается в документе, в этот день в Москве будет работать 400 организованных мест для празднования, будет проводиться фестиваль «Времена и эпохи», в мероприятиях будут участвовать представители более 20 стран.

Группа журналистов и активистов 10 июня заявила о намерении провести 12 июня, в День России, марш в поддержку Голунова в Москве. Организаторы объяснили, что планируют мирно нести в руках газеты со статьями о Голунове, поэтому не будут согласовывать мероприятие.

Один из инициаторов акции – журналист «Новой газеты» Илья Азар – рассказал, что ему позвонил вице-мэр Москвы Александр Горбенко и предложил обсудить безопасность марша. В ответ журналист предложил встретиться с вице-мэром Москвы в прямом эфире телеканала «Дождь» 11 июня.

Мэрия Москвы пообещала обратиться в прокуратуру из-за несогласованного марша, рассказал «Интерфаксу» Горбенко. Об этом намерении говорится в документе департамента безопасности.

Голунов был задержан в центре Москвы днем 6 июня. Полиция заявила, что у него нашли наркотики. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств. Журналист вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. Он предположил, что произошедшее связано с его профессиональной деятельностью. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест. Его адвокаты направили в Мосгорсуд жалобу на решение суда об избрании этой меры пресечения.

«Мы Иван Голунов». Кто еще присоединился к акции в защиту журналиста

Финансы
Новости

Сбербанк купит 25% платформы PayZakat для сборов в пользу нуждающихся мусульман

Ведомости
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Сбербанк купит 25% компании «Пэйзакят», управляющей платформой PayZakat для сборов платежей в пользу неимущих мусульман. О подписании соответствующего соглашения сообщает пресс-служба Сбербанка.

В PayZakat пользователи могут рассчитать платеж, распределить его между благотворительными фондами и выбрать проекты для пожертвования с помощью чат-ботов, интегрированных в социальные сети. Система мониторинга платформы следит за ходом реализации проекта, и пользователь может получить обратную связь о его состоянии.

PayZakat стал победителем первой волны корпоративного акселератора Sber#Up для сотрудников банка. Теперь платформа войдет в экосистему Сбербанка.

Суммарные сборы закята – ежегодного налога в исламском праве в пользу нуждающихся мусульман – составляют по всему миру более $500 млрд в год, отмечает Сбербанк. В банке считают, что в перспективе PayZakat может стать глобальной цифровой платежной системой для сбора благотворительных пожертвований и трансформироваться в универсальный маркетплейс.

Финансы
Новости

Суд продлил срок домашнего ареста экс-владельцу банка «Югра» Хотину

Ведомости
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Басманный суд Москвы продлил до 18 сентября срок домашнего ареста бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, передает ТАСС. Такое же решение было принято в отношении двух других фигурантов дела о хищении 7,5 млрд руб. у банка. Речь идет об экс-президенте «Югры» Алексее Нефедове и бывшем председателе правления кредитной организации Дмитрии Шиляеве. Всем фигурантам дела были ранее предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата). Хотин, Нефедов и Шиляев вину не признают.

В июле 2017 г. ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра» из-за угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, а также из-за неудовлетворительного финансового положения. На тот момент «Югра» по величине вкладов занимала 15-е место в российской банковской системе. Обязательства банка перед вкладчиками оцениваются в 173 млрд руб.

В апреле 2019 г. Хотин, Нефедов и Шиляев стали фигурантами дела о хищении 7,5 млрд руб. у «Югры». Сам Хотин говорил, что является акционером компании «Комплексные инвестиции». Он утверждал, что эта компания в июне начала выплачивать деньги пострадавшим вкладчикам банка. Хотин на предыдущем заседании суда просил «снять браслеты» с обвиняемых, чтобы они могли посещать рабочие места «на благо возврата денежных средств». «Мы хотели предложить ЦБ разобраться, я предложил сесть за стол переговоров с регулятором, а в итоге мы оказались в суде», – отмечал Хотин.

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Технологии
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Group-IB выпустила отчет по накруткам в шоу «Голос.Дети»

Ведомости
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Group-IB опубликовала отчет, в котором подтвердила свои первоначальные выводы о накрутке голосов в шоу «Голос.Дети».

Финал шестого сезона «Голос.Дети» состоялся 26 апреля. Победу в шоу тогда одержала десятилетняя Микелла Абрамова – дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, получившая 56,5% голосов телезрителей. Однако после победы Микеллы «Первый канал» сообщил, что проверит результаты голосования. Для оценки честности голосования привлекли Group-IB, специализирующуюся на выявлении высокотехнологичных преступлений.

В середине мая компания сообщила о факте массированной автоматизированной отправки sms-сообщений в пользу дочери Алсу. Также эксперты обнаружили необычно высокую активность голосования в одном из регионов и выявили, что для звонков использовались боты. Компания оценила стоимость накруток в 2–3 млн руб. Тогда «Первый канал» аннулировал результаты финала и провел спецвыпуск шоу, где Константин Эрнст признал победителями всех финалистов проекта.

В отчете говорится, что на первом этапе расследования эксперты обнаружили две группы номеров, с которых осуществлялись накрутки голосов. За Микеллу Абрамову с них поступило суммарно более 41 000 голосов, в том числе более 33 000 звонков. Кроме того, все эти номера зарегистрированы в Башкирии. Вторую группу номеров выявили при анализе sms. В текст 8216 сообщений помимо номера участника конкурса по ошибке исполнителей попала техническая информация и время отправления. Эта группа номеров принадлежит одному оператору связи в Ленинградской области.

Также специалисты провели исследование серверов и веб-сайта, использованных для учета голосов, но не обнаружили фактов несанкционированного доступа к системе или модификации данных.

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Политика
Новости

Матвиенко заявила о подрыве доверия к полиции из-за дела Голунова

Ведомости
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Нарушения и ошибки, допущенные при задержании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, вызывают недоверие к следственным органам. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

Общество должно получить ответы на вопросы, почему Голунов был задержан более чем на 48 часов, почему были опубликованы не относящиеся к делу фотографии, почему он не присутствовал во время обыска, сказала Матвиенко. «Либо это такой уже непрофессионализм, либо это такое головотяпство, либо это провокация. Я даже не знаю пока, как это назвать», – отметила она.

Голунов был задержан 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. После задержания полиция провела обыски в его квартире и опубликовала несколько фотографий, которые якобы там были сделаны. Но коллеги журналиста усомнились в их достоверности. Через несколько часов в МВД признали ошибку и заявили, что фотографии относятся к другому делу.

По словам Голунова, ему подкинули наркотики. Он считает, что его преследуют из-за профессиональной деятельности. Журналист также пожаловался, что при задержании его избили, в течение 12 часов не давали позвонить адвокату и предупредить близких.

Дело против Голунова было заведено в УВД по ЗАО города Москвы. Позже оно было передано в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Накануне дело у полиции истребовала Генпрокуратура. Заместитель руководителя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева в эфире «Эха Москвы» заявила, что служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку в связи с этим делом.

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