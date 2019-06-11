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Кудрин призвал к реформе статьи УК за хранение наркотиков

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин призвал реформировать статью 228 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотиков. Об этом чиновник написал на своей странице в Twitter: «Приветствую закрытие дела Голунова — хорошо, когда ошибки признают и исправляют. Но ежегодно по наркотическим статьям, осуждают около 130 000 человек. Нужна серьёзная реформа 228 статьи УК».

Ранее «Дождь» сообщил, что подобная инициатива уже обсуждается в Госдуме. Депутаты Госдумы планируют смягчить наказание за хранение наркотиков, не связанное с их сбытом, рассказал телеканалу члена комитета по государственному строительству и законодательству Николая Брыкина. По его словам, рабочая группа при комитете, курирующая вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, обсудит этот вопрос 20 июня. Инициатива поддержана всеми профильными ведомствами и может быть рассмотрена в весеннюю сессию, рассказал Брыкин.

Готовность внести законопроект подтвердил «Дождю» и председатель думского комитета по законодательству Павел Крашенинников. По его словам, представители МВД, ФСБ и Генпрокуратуры поддержали законопроект, а Верховный суд дал на него положительный отзыв.

Новый законопроект переводит ч.2 ст.228 УК, предусматривающую ответственность за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере, из категории тяжких преступлений в категорию преступлений средней тяжести. Наказание по этой статье смягчается на срок от 2 до 5 лет лишения свободы вместо действующей санкции от 3 до 10 лет. Также предлагается снизить нижний порог санкции по ч.3 ст.228 УК, устанавливающей наказание за те же деяния в особо крупном размере — с 10 до 5 (верхний порог в 15 лет остается).

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Суд 8 июня отправил его под домашний арест. Свою вину Голунов не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. Главное следственное управление МВД 11 июня сняло обвинение с Голунова. Его пообещали освободить из-под домашнего ареста . По словам главы МВД Владимира Колокольцева, Голунов освобожден от ответственности в связи с недоказанностью его вины.