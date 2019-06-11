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Организаторы марша в поддержку Голунова попробуют согласовать акцию с властями

Организаторы марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, назначенного на 12 июня, попробуют согласовать акцию с правительством Москвы. Об этом написал на своей странице в Facebook один из организаторов шествия Евгений Берг. По его словам, марш по-прежнему актуален, несмотря на то что МВД сняло с Голунова все обвинения: виновные не наказаны.

«Мы приняли решение попытаться обеспечить безопасность мероприятия – мы связались с вице-мэром Александром Горбенко и договорились о встрече с первым заместителем руководителя департамента региональной безопасности Москвы Василием Олейником. Она состоится в 20:30. Мы попытаемся согласовать маршрут завтрашней акции с ними», – заявил Берг.

Группа журналистов и активистов 10 июня объявила о планах провести марш в поддержку Голунова в День России. Среди организаторов – Илья Азар, Евгений Берг, Ирина Гордиенко, Николай Данилов, Андрей Ковалев, Марина Литвинович, Артем Лоскутов, Елизавета Нестерова, Тася Никитенко, Лев Пархоменко, Григорий Туманов, говорилось на странице мероприятия в Facebook. Организаторы акции заявили, что они планируют мирно нести в руках газеты со статьями об Иване Голунове, поэтому решили не согласовывать марш с властями.

Вице-мэр Москвы Александр Горбенко 11 июня связался с Азаром и предложил ему обсудить безопасность запланированного шествия. В ответ журналист предложил встретиться с вице-мэром Москвы в прямом эфире телеканала «Дождь» в тот же день. «Мы не готовы идти в мэрию и вести кулуарные переговоры за спиной 20 000 человек, которые к этому моменту выразили свой интерес к шествию. Мы хотим, чтобы диалог с мэрией был прозрачным и открытым», – пояснил журналист. Мэрия пообещала обратиться в прокуратуру из-за несогласованного марша и принять меры по обеспечению безопасности «сотен тысяч человек», которые примут участие в праздновании Дня России, говорилось в сообщении Департамента региональной политики.

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