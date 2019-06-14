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Советник Трампа заявил, что Зеленский поможет наладить отношения США и России

Избрание Владимира Зеленского президентом Украины дает шанс на улучшение отношений США с Россией, считает советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. К таким выводам он пришел по итогам встречи с посланником госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, написал Болтон в Twitter.

По его мнению, избрание Зеленского также создает «новую возможность для мира в Донбассе», а это является ключевым шагом для налаживания отношений США и России. «Но крайне важно, чтобы Россия внесла свой вклад и участвовала в процессе серьезно», — написал он.

Зеленский 20 мая вступил в должность президента Украины. На его инаугурацию приехали министр энергетики США Рик Перри, спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер и сенатор Рон Джонсон. Представителей России на церемонию не пригласили. Зеленский попросил представителей США, приехавших на его инаугурацию, продолжать ужесточение санкций против России.

4 июня Зеленский заявил о готовности вести переговоры с Россией и выполнять минские соглашения, хотя до этого возможность переговоров отрицал. После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вести речь о встрече Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным рано, поскольку со стороны Украины «звучат достаточно размытые сигналы».