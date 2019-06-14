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США отправили эсминец в Оманский залив из-за инцидента с танкерами

В связи с атакой на танкеры в Оманском заливе США отправляют туда ракетный эсминец, передает CNN со ссылкой на пресс-службу Центрального командования США. Уточняется, что корабль ВМС США Mason (DDG 87) направлен к месту происшествия для оказания помощи.

Как заявил официальный представитель Центрального командования подполковник Эрл Браун, США не потерпят никакого вмешательства или создания препятствий действиям уже находящегося в заливе корабля USS Bainbridge, который поднял на борт экипаж одного из танкеров, подвергшихся нападению в Оманском заливе.

Он подчеркнул, что США не заинтересованы в новом конфликте на Ближнем Востоке, однако готовы защищать свои интересы. «Но война с Ираном не в наших стратегических интересах, в этом не заинтересовано и международное сообщество», — отметил Браун.

Иранские и арабские СМИ 13 июня сообщили, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера. Как стало известно позже, одно из двух судов арендовала японская транспортная компания Kokuka Sangyo. Второе принадлежало компании Frontline, зарегистрированной на Бермудских островах. США обвинили Иран в нападении на суда.

Агентство IRNA сообщало, что после нападения Иран спас с нефтяных танкеров 44 моряка, доставив их на свою территорию. Представитель Frontline сообщал, что на борту принадлежащего компании судна находились 11 россиян, 11 филиппинцев и один гражданин Грузии.